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  • Матвеев: «Не сказал бы, что «Краснодару» повезло в прошлой игре. Завтра ждем такого же тяжелого матча»

Матвеев: «Не сказал бы, что «Краснодару» повезло в прошлой игре. Завтра ждем такого же тяжелого матча»

6 ноября 2019, 13:35

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы с «Трабзонспором».

«Победа для нас будет важна, чтобы продолжить участие в групповом этапе и добыть путевку в европейскую весну. Я бы не сказал, что нам повезло в прошлой игре, мы провели достаточно хороший матч.

Мы хорошо начали, потом «Трабзонспор» забрал инициативу, потом снова мы, мяч, который был забит в начале второго тайма, очень помог нам тактически. Мы полностью заслужили эту победу, она была тяжелая и завтра мы ждем такого же тяжелого матча, а также наших болельщиков, которые нам помогают», – сказал Матвеев.

  • Матч в Трабзоне краснодарцы выиграли со счетом 2:0.
  • После трех матчей в активе «Краснодара» 3 очка.
  • «Краснодар» примет «Трабзонспор» в четверг, начало матча – в 20:55 мск.

Источник: ТАСС
Лига Европы Краснодар Трабзонспор Матвеев Сергей
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