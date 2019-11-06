Матвеев: «Не сказал бы, что «Краснодару» повезло в прошлой игре. Завтра ждем такого же тяжелого матча»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы с «Трабзонспором».

«Победа для нас будет важна, чтобы продолжить участие в групповом этапе и добыть путевку в европейскую весну. Я бы не сказал, что нам повезло в прошлой игре, мы провели достаточно хороший матч.

Мы хорошо начали, потом «Трабзонспор» забрал инициативу, потом снова мы, мяч, который был забит в начале второго тайма, очень помог нам тактически. Мы полностью заслужили эту победу, она была тяжелая и завтра мы ждем такого же тяжелого матча, а также наших болельщиков, которые нам помогают», – сказал Матвеев.