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    Тренер «Краснодара» Матвеев: «Жеребьевка для нас хорошая, все команды ровные»

    Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев оценил итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

    «Жеребьевка для нас хорошая, потому что все команды ровные – нет аутсайдеров и лидеров. Все матчи пройдут в равной борьбе, и кто будет лучше, покажет игра.

    «Хетафе» – это хороший клуб, который в прошлом сезоне был в группе лидеров в чемпионате Испании. С ними будет непросто. «Трабзонспор» – всегда хорошая команда, «Базель» – частый участник Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    С кем нам хотелось встретиться? Мы делали ставки, думали, что кто-то из англичан может попасться – «Арсенал» или «МЮ». Но этого не произошло», – сказал Матвеев.

    Источник: «Матч ТВ»

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