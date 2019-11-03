Матвеев: «Сделали небольшое чудо в матче с «Ростовом», но ожидали немножко большего от этой игры»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал ничью в матче 15-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

«Было сложно, но мы забили на 93-й и 95-й минутах. Интересная концовка для болельщиков. При 0:2 команда не остановилась и сравняла счет. Это большая заслуга наших ребят, молодцы.

В конце был авантюрный футбол. «Ростов» перешел к более оборонительным действиям, поэтому применять наш обычный стиль было уже сложно. Мы нагнетали, делали кроссы в штрафную, и это принесло результат. Это тоже оружие. Повезло, что мы его использовали.

Что касается атмосферы в раздевалке после матча, то все довольно спокойно. Ребята понимают, что сделали небольшое чудо, но прямо ярких эмоций не было. Все-таки мы ожидали немножко большего от этой игры – хотели выиграть. Надеялись и думали, что сможем это сделать», — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

РПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом», проигрывая 0:2 к 93-й минуте

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