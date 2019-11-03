РПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом», проигрывая 0:2 к 93-й минуте

В матче 15-го тура РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» (2:2). Дублем в составе ростовчан отметился полузащитник Алексей Ионов. У «Краснодара» забили нападающий Иван Игнатьев и защитник Урош Спайич.

После этой игры «Ростов» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в общей сложности 30 очков. Отставание от «Зенита» составляет три балла. «Краснодар» – четвертый (29).

Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

Краснодар – Ростов – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Ионов, 34; 0:2 – Ионов, 41; 1:2 – Игнатьев, 90+3; 2:2 – Спайич, 90+5.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Сулейманов, Ольссон (Уткин, 46), Вилена, Фернандеш (Намли, 72), Ари, Берг (Игнатьев, 75).

«Ростов»: Бабурин, Чернов, Хаджикадунич, Чистяков, Козлов, Попов (Зайнутдинов, 68), Глебов (Сигурдссон, 86), Еременко, Байрамян (Саплинов, 79), Шомуродов, Ионов.

Предупреждения: нет – Попов, 53; Еременко, 57; Чистяков, 63; Зайнутдинов, 77.

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