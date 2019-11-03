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  • РПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом», проигрывая 0:2 к 93-й минуте

РПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом», проигрывая 0:2 к 93-й минуте

3 ноября 2019, 18:29
217

В матче 15-го тура РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» (2:2). Дублем в составе ростовчан отметился полузащитник Алексей Ионов. У «Краснодара» забили нападающий Иван Игнатьев и защитник Урош Спайич.

После этой игры «Ростов» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в общей сложности 30 очков. Отставание от «Зенита» составляет три балла. «Краснодар» – четвертый (29).

Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

Краснодар – Ростов – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Ионов, 34; 0:2 – Ионов, 41; 1:2 – Игнатьев, 90+3; 2:2 – Спайич, 90+5.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Сулейманов, Ольссон (Уткин, 46), Вилена, Фернандеш (Намли, 72), Ари, Берг (Игнатьев, 75).

«Ростов»: Бабурин, Чернов, Хаджикадунич, Чистяков, Козлов, Попов (Зайнутдинов, 68), Глебов (Сигурдссон, 86), Еременко, Байрамян (Саплинов, 79), Шомуродов, Ионов.

Предупреждения: нет – Попов, 53; Еременко, 57; Чистяков, 63; Зайнутдинов, 77.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Ростов
Комментарии (217)
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Томик
1572796040
Даже не знаю, кто проиграл этот матч.(хотя и в ничью сыграли) То ли Чистяков, который снял с ноги Сигурдссона мяч, то ли Бабурин, который убежал от мяча, то ли Карпин, который убрал Попова, а выпустил Зайнутдинова и Саплинова, которые, в свою очередь, просрали всё, к чему прикасались. Перенервничал, как будто Спартак смотрел. Как же так?
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Пестрый
1572796293
Не хватило быкам везения и времени что бы окончательно наказать валеру) Если покопаться в спартаковской карьере тренера-карпина то там похожих эпизодов где команда пропускала и проигрывала на последних минутах было полным полно! Карпин как был раньше пуделем так он им и остался с чем всех ростовских можно поздравить))
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GoLenaStop
1572796493
Мои эмоциональные друзья и братья по футболу! Ростсельмаш и Краснодар сыграли СВОЙ матч, точно, как Зенит и ЦСКА. Как Локомотив и Уфа. Интрига впереди! С уважением
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Retiremen_VMF
1572797408
В этой игре было все, что свидетельствует о том, что Ростов идет поступательно в верх, а Краснодар в обратную сторону. Ростов в первом тайме показал красивейший и грамотный футбол, секретом останется почему они так играли второй тайм. А Краснодару надо начинать с простого. На тренировках учится играть в точный пас и стараться попадать в пустые ворота, а уже потом переходить к тактике красивого футбола. Сейчас это команда которая только помнит как они когда то красиво и результативно играли.
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TOL47
1572797674
Краснодар чудом вытащил ничью. Жесть игра, Карпин злой, с заменами не попал
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ROSTOV SUPER
1572797783
Для чего у нас ВАР непонятно , вчера Зенит - ЦСКА ( ТИХИЙ УЖАС ) , сегодня первый гол , Ари вне игры явном , а ВАР говорит - все путем !
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GoLenaStop
1572798168
Ростсельмаш - ты лучший, потому что играешь честно! С уважением!
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латунный
1572798583
ростов мужики а судья тридораз и нахер бабки на вар тратить если там слепые тридаразы сидят
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Krossmen73
1572802295
Только что приехал со стадиона.Валидольная оконцовка вышла.Жаль что жёлто-синие не удержали победный счёт...жаль.Карпин и Ко контролировали игру,не давали горожанам обострять игру,всё шло к победе.Но...Респект быкам что не расклеились и бились до самого конца!Был там вне игры или нет - не важно.Важно то,что дончане потеряли концентрацию и рано успокоились.Это просто непостительная ошибка!Думаю что Карпин разберёт игру вместе с командой и сделает им должную накачку.А так в общем игра очень понравилась.Было большое количество ростовских болельщиков.Все активно поддерживали своих.Конфликтов между болельщиками не было.Всё по-дружески и беззлобно.Всех с хорошей игрой!
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geroin161
1572815598
Мне нравится, что здесь нету срача между Ростовом и Краснодаром. Это как то говорит о том, что соседи не особо и враждуют. И на стадионе, процентов 50 из всех болельщиков Ростова, которые не смогли приобрести на гостевую трибуну билет расселились по ВСЕМУ стадиону (благодаря перекупам) Но, Краснодар к этому относится спокойно! За это спасибо. Мы отплатим вам тем же гостеприимством. МИР нам, соседским областям
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