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    РПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом», проигрывая 0:2 к 93-й минуте

    В матче 15-го тура РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» (2:2). Дублем в составе ростовчан отметился полузащитник Алексей Ионов. У «Краснодара» забили нападающий Иван Игнатьев и защитник Урош Спайич.

    После этой игры «Ростов» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в общей сложности 30 очков. Отставание от «Зенита» составляет три балла. «Краснодар» – четвертый (29).

    Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

    Краснодар – Ростов – 2:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Ионов, 34; 0:2 – Ионов, 41; 1:2 – Игнатьев, 90; 2:2 – Спаич, 90.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Сулейманов, Ольссон (Уткин, 46), Вилена, Фернандеш (Намли, 72), Ари, Берг (Игнатьев, 75).

    «Ростов»: Бабурин, Чернов, Хаджикадунич, Чистяков, Козлов, Попов (Зайнутдинов, 68), Глебов (Сигурдссон, 86), Еременко, Байрамян (Саплинов, 79), Шомуродов, Ионов.

    Предупреждения: нет – Попов, 53; Еременко, 57; Чистяков, 63; Зайнутдинов, 77.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:29
    Комментарии154
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      Рейтинг: +1548

      Alekxei Z. 5 минут назад

      Есть такое поверье , как Футбольный Бог. Вот Карпина Бог наказал. Во что играла команда 70 минут со Спартаком и второй тайм сегодня ???
      Краснодару конечно повезло. Команда разбалансирована. Опорной зоны вообще нет, а уж два центральных защитника - тихий и медленный ужас. Голов много , сюжет интересный , а вот качество футбола желает лучшего...ИМХО

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      Рейтинг: +74343

      zigbert 16 минут назад

      Интересный матч. Концовка получилась феерическая.

      0
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      Рейтинг: +864

      Muboraksho 17 минут назад

      Карпин с заменами поступил правильно и это сделал бы да и делает при таком счете любой тренер... Но не повезло, скажем... А игра была хорошая....

      1
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      Рейтинг: +2427

      Виталий Орехов 27 минут назад

      Ростов на 2-м месте. Все нормально. 1-е уже разыграли.

      6
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      Рейтинг: +34660

      portero > Виталий Орехов 21 минуту назад

      первый гол Игнатьев вне игры, странно что ВАР это не видел и показывали под странным углом повтор.
      но всё равно Ростову не хватило концентрации уже встали пропустили еще.... надеюсь вернет вам фортуна долги.

      1
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      Рейтинг: +80

      johnny983 > Виталий Орехов 18 минут назад

      Ничего не разыграли!)
      Можно подумать, что Зенит каждый год выигрывает чемпионат.
      А если вы имеете ввиду, что всё куплено, то поверьте, деньги ничего не решают; где-то они могут помочь, да, но в глобальном плане - ничего не решают, победы пишутся свыше, как и поражения)

      0
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      Рейтинг: +651

      Чец 27 минут назад

      Что бы не говорили, а игра смотрелась. Судьи в своем репертуаре, Егорову опять извиняться. Такой концовки никто не мок предсказать.

      5
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      Рейтинг: +3865

      sochi-2013 31 минуту назад

      Повезло. Пока не вернут свою игру, остается только на везение и надеяться. По такой игре, можно подумать, что за нас Дзюба в штрафной соперника играет.

      1
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      Рейтинг: +779

      латунный 32 минуты назад

      ростов мужики а судья тридораз и нахер бабки на вар тратить если там слепые тридаразы сидят

      4
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      Рейтинг: +34660

      portero > латунный 19 минут назад

      думаю что не слепые, а вот кто решает и как к ответу призвать за такие решения????? ну чтоб больше наглости такой не было....

      1
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      Рейтинг: +779

      латунный > portero 17 минут назад

      ТАМ УЖЕ всё решено а нас клоунами делают

      1
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      Рейтинг: +34660

      portero > латунный 9 минут назад

      не думаю, второй гол Ростов не должен был пропускать , они уже выключились из игры и ждали свистка....хороший урок

      0
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      Рейтинг: +779

      латунный > portero 7 минут назад

      первый гол вне игры а там раслабились потом

      1
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      Рейтинг: +34660

      portero > латунный 4 минуты назад

      до игры считал ничейку плохим результатом, для обеих команд, уж лучшеб выиграл Ростов и обогнал Локо на два очка, а так обе команды потеряли по два очка...

      0
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      Рейтинг: +446

      Сенситив 36 минут назад

      вот карпы и быки в "смертельной битве", не пустяк,
      но расписали лишь ничейку, как-то так...))

      1
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      Рейтинг: +36

      "Локо" в атаке 37 минут назад

      Как и заказывал,ничейка)))

      1
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      Рейтинг: +5467

      GoLenaStop 39 минут назад

      Ростсельмаш - ты лучший, потому что играешь честно!
      С уважением!

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