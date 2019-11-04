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Судьи
Главный судья:
Алексей Еськов (Москва)
Материалы

Краснодар - Ростов

03.11.2019, Воскресенье, 16:30 мск Краснодар, стадион ФК Краснодар Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 15 тур Краснодар - Ростов
Кубок «Париматч» Премьер 2019
2 тур
30 июня, воскресенье 11:30 Краснодар 3:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
27 тур
5 мая, воскресенье 19:00 Ростов 1:1 Краснодар
13 тур
4 ноября, воскресенье 16:30 Краснодар 2:2 Ростов
Россия. Кубок (2018/2019)
1/4 финала
ответный матч		 24 февраля, воскресенье 19:00 Ростов 1:0 Краснодар
Россия. Кубок (2018/2019)
1/4 финала
первый матч		 5 декабря, среда 19:30 Краснодар 2:2 Ростов
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
21 тур
3 марта, суббота 19:00 Краснодар 3:1 Ростов
7 тур
20 августа, воскресенье 20:00 Ростов 0:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
21 тур
3 апреля, понедельник 19:30 Ростов 0:0 Краснодар
7 тур
18 сентября, воскресенье 20:00 Краснодар 2:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
17 тур
30 ноября, понедельник 19:00 Краснодар 2:1 Ростов
3 тур
2 августа, воскресенье 20:00 Ростов 0:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
29 тур
24 мая, воскресенье 13:30 Краснодар 2:1 Ростов
4 тур
17 августа, воскресенье 21:00 Ростов 0:2 Краснодар
Россия. Кубок (2013/2014)
Финал
8 мая, четверг 18:30 Краснодар 0:0
(5:6)п		 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
24 тур
6 апреля, воскресенье 18:30 Краснодар 0:2 Ростов
2 тур
21 июля, воскресенье 20:00 Ростов 2:2 Краснодар
Товарищеские матчи 2013

12 октября, суббота 15:00 Ростов 1:2 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
19 тур
7 декабря, пятница 18:30 Ростов 2:3 Краснодар
5 тур
18 августа, суббота 20:00 Краснодар 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
39 тур
16 апреля, понедельник 19:00 Ростов 1:1 Краснодар
33 тур
5 марта, понедельник 18:30 Краснодар 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
27 тур
15 октября, суббота 16:15 Краснодар 2:0 Ростов
12 тур
10 июня, пятница 21:00 Ростов 1:3 Краснодар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 4 ноября 2019, 10:56

    вот так бы всегда и играли!

    0
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    Рейтинг: +71

    nikki22 3 ноября 2019, 18:49

    красочная игра,динамичная!

    1
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    Рейтинг: +2231

    river31 3 ноября 2019, 18:42

    Хорошая игра! Спасибо командам!

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    Рейтинг: +256

    477 3 ноября 2019, 18:30

    МОЛОДЦЫ ОБЕ КОМАНДЫ ЭТО СУПЕР ИГРА!!!!!!!!!!!!!!

    8
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    Рейтинг: +2231

    river31 3 ноября 2019, 18:29

    Краснодар_ браво! Камбэк хорош! Снимаю шляпу!!!!

    9
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    Рейтинг: +18460

    ilichkadr 3 ноября 2019, 18:29

    Чё творится-то!? За 2 минуты 2 гола.

    4
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    Рейтинг: +192

    GuberDV > ilichkadr 3 ноября 2019, 18:30

    Ага ага, все для нас)))

    1
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    Рейтинг: +18460

    ilichkadr > GuberDV 3 ноября 2019, 18:31

    Точно, земляки меня не подвели!

    1
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    Рейтинг: +256

    477 3 ноября 2019, 18:28

    ИГРА СССССУУУУУУППППППЕЕЕЕЕРРРРР!!!!!!

    4
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    Рейтинг: +192

    GuberDV 3 ноября 2019, 18:28

    Прикольно. Как я и заказывал)))

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    Рейтинг: +256

    477 3 ноября 2019, 18:27

    О ПОБЕДЕ РОСТОВА

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    Рейтинг: +256

    477 3 ноября 2019, 18:27

    БЕРУ СЛОВА ОБРАТНО

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