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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Ростов
Краснодар - Ростов: обзор матча 03 ноября 2019
Краснодар
03.11.2019, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Ростов
90+3'
И. Игнатьев
90+5'
У. Спайич
34'
А. Ионов
41'
А. Ионов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Ростов
ГОЛ! 2:2!
У. Спайич
Пас отдал
Т. Вилена
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
И. Игнатьев
Пас отдал
М. Сулейманов
90'
+3
86'
Замена
Р. Сигурдссон
️️️️
Д. Глебов
79'
Замена
А. Саплинов
️️️️
Х. Байрамян
77'
Желтая карточка
Б. Зайнутдинов
Замена
И. Игнатьев
️️️️
М. Берг
75'
Замена
Ю. Намли
️️️️
М. Фернандеш
72'
68'
Замена
Б. Зайнутдинов
️️️️
И. Попов
63'
Желтая карточка
Д. Чистяков
57'
Желтая карточка
Р. Еременко
53'
Желтая карточка
И. Попов
Замена
Д. Уткин
️️️️
К. Ольссон
46'
41'
ГОЛ! 0:2!
А. Ионов
34'
ГОЛ! 0:1!
А. Ионов
Пас отдал
Э. Шомуродов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
99
Мануэль Фернандеш
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
39
Ари
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Сергей Матвеев
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
16
Денис Адамов
ВР
31
Кайо
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
7
Герман Онугха
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Ростов
46
Денис Попов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
55
Александр Саплинов
АП
22
Данила Прошляков
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
4-2-3
99
Фернандеш
2
Рамирес
14
Мартынович
25
Спайич
98
Петров
8
Ольссон
52
Вилена
39
Ари
33
Берг
93
Сулейманов
4-1-2-2-1
23
Бабурин
34
Козлов
78
Чистяков
6
Хаджикадунич
23
Чернов
15
Глебов
26
Еременко
71
Попов
11
Ионов
19
Байрамян
14
Шомуродов
8
Ольссон
47
Уткин
47
Уткин
8
Ольссон
99
Фернандеш
7
Намли
7
Намли
99
Фернандеш
33
Берг
18
Игнатьев
18
Игнатьев
33
Берг
15
Глебов
6
Сигурдссон
6
Сигурдссон
15
Глебов
71
Попов
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
71
Попов
19
Байрамян
55
Саплинов
55
Саплинов
19
Байрамян
Остались в запасе
Краснодар
Ростов
33
Станислав Крицюк
ВР
16
Денис Адамов
ВР
31
Кайо
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
7
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Сергей Матвеев
7
Кирилл Маляров
ПЗ
46
Денис Попов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
22
Данила Прошляков
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
16
Денис Адамов
ВР
31
Кайо
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
7
Герман Онугха
ЦФ
Остались в запасе
7
Кирилл Маляров
ПЗ
46
Денис Попов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
22
Данила Прошляков
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Матвеев
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Краснодар - Ростов
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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