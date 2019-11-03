Карпин: «То, что произошло в конце матча с «Краснодаром» – случайность»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итог встречи 15-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:2).

«То, что произошло в конце матча – случайность. Первый гол вообще ничего не предвещало. Сигурдссон мог вынести мяч, но ему помешал Чистяков, отсюда пошла атака. Там даже близко не было к голу. Можно сказать, привезли сами себе. Вынеси мяч куда подальше, и ничего бы не было.

А второй гол был забит после подачи с фланга. «Краснодар» в излюбленной манере грузил на линию штрафной. Недосмотрели, бывает. Мы начали удерживать счет 2:0 вместо того, чтобы забить третий. А другая команда ведь тоже играет. И другая команда, на минуточку, это «Краснодар», который типа нацелился на чемпионство.

Что скажу игрокам в раздевалке? Поздравлю с хорошей игрой. Обидно, что недотерпели. Но то, что «Краснодар» радуется ничьей с нами, меня радует», — отметил Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

РПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом», проигрывая 0:2 к 93-й минуте