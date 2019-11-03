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  • Карпин: «То, что произошло в конце матча с «Краснодаром» – случайность»

Карпин: «То, что произошло в конце матча с «Краснодаром» – случайность»

3 ноября 2019, 19:20
14

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итог встречи 15-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:2).

«То, что произошло в конце матча – случайность. Первый гол вообще ничего не предвещало. Сигурдссон мог вынести мяч, но ему помешал Чистяков, отсюда пошла атака. Там даже близко не было к голу. Можно сказать, привезли сами себе. Вынеси мяч куда подальше, и ничего бы не было.

А второй гол был забит после подачи с фланга. «Краснодар» в излюбленной манере грузил на линию штрафной. Недосмотрели, бывает. Мы начали удерживать счет 2:0 вместо того, чтобы забить третий. А другая команда ведь тоже играет. И другая команда, на минуточку, это «Краснодар», который типа нацелился на чемпионство.

Что скажу игрокам в раздевалке? Поздравлю с хорошей игрой. Обидно, что недотерпели. Но то, что «Краснодар» радуется ничьей с нами, меня радует», — отметил Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

РПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом», проигрывая 0:2 к 93-й минуте

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар Карпин Валерий
Комментарии (14)
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Muboraksho
1572799669
Зато всем игра понравился... Ростову да и Краснодару удачи в следующих играх.
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paracetamol
1572802770
Согласен. То, что произошло - случайность. Временная потеря концентрации. Но и Игнатьев был хорош!
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Garrincha58
1572806517
любая команда ведя 2-0 после 90-й минуты тоже стала бы удерживать счёт а чтобы противник за компенсированное время сравнял счёт это бывает крайне редко тем более с нарушением правил
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Кузьмич на трибуне
1572807591
Пожалуй самая интересная игра этого тура. Болелам обеих команд не позавидуешь. Легче бы было узнать счёт, а игру не смотреть.
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Давид59
1572813381
Респект Валере. Первый ответный гол был из вне игры забит. А он на судей не гонит. Не то, что некоторые. Догадайтесь о чём это я.
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ruded
1572813807
Валера поди новым домом в Испании обзавелся из-за этой случайности
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Ганнибал Лектор
1572815839
Валера создал красивую, сильную команду. Надо признать, он - тренер!
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JTherry
1572817353
футбол - игра непредсказуемая, и такие "случайности" украшают эту игру, за них мы футбол и любим... в 1999 году в ЛЧ на "Камп Ноу" была точно такая же "случайность" для Баварии с МЮ, все обалдели от голов Шерингема и Сульшера (нынешнего тренера МЮ) в добавленное время
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NEONFOL
1572851953
Нет Валера, это закономерность, по ударам 22-5 в пользу краснодара, случайность это только что именно в добавленное забили а не в основное, а ничейка вырисовывалась ещё до матча. Слить кубок ради этого, ну не знаю, так се рокировочка. в следующем году как истинный спартаковец Валера сразу сольёт кубок клубу фнл и не попадёт на евро от кипра, чтоб как следует настроиться на великий чемпионат России, браво
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