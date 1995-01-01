Карпин – лучший тренер РПЛ в августе

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин во второй раз подряд признан лучшим тренером РПЛ по итогам августа.

«Эксперты РПЛ отдали свои голоса за тренера «Краснодара» Сергея Матвеева, болельщики и эксперты «Матч Премьер» проголосовали за Валерия Карпина!» – сообщается на странице РПЛ во «ВКонтакте».