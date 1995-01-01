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    Карпин – лучший тренер РПЛ в августе

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин во второй раз подряд признан лучшим тренером РПЛ по итогам августа.

    «Эксперты РПЛ отдали свои голоса за тренера «Краснодара» Сергея Матвеева, болельщики и эксперты «Матч Премьер» проголосовали за Валерия Карпина!» – сообщается на странице РПЛ во «ВКонтакте».

    • В августе «Ростов» набрал 10 очков. Команда одержала три победы, сыграла один раз вничью и один раз проиграла.
    • После восьми туров в активе «Ростова» 17 очков. Клуб делит первое место в таблице РПЛ с «Зенитом» и «Краснодаром».

    Источник: группа РПЛ во «ВКонтакте»

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    Сегодня, 11:16
    Комментарии19
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      Рейтинг: +2781

      TOL47 1 минуту назад

      Ростов команда для Карпина, подходят они друг другу.
      Держись Валера за тройку до финиша!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1206

      klim2m 25 минут назад

      Давай Георгич вперед)))) вспомни Сельту как вы там все выжигали с Мостовым)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1253

      KalterJax 28 минут назад

      Заслуженно! Молодец Валера! Пусть мясные локти кусают!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1206

      klim2m > KalterJax 24 минуты назад

      ХХХХаааа. Мясные локти, - это что то новое от главпродукта ?

      0
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      Рейтинг: +1253

      KalterJax > klim2m 22 минуты назад

      ))))))))))

      0
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      Рейтинг: +1453

      Axe111 36 минут назад

      Топ

      0
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      Рейтинг: +359

      evgevg13 42 минуты назад

      По делу

      0
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      Рейтинг: +2023

      aaaaahhhh 1 час назад

      Заслужено!

      1
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      Рейтинг: +2722

      serppion 1 час назад

      "Второй раз подряд признан лучшим тренером по итогам августа".
      Смешно автор выражается, будто перед августом шел... тот же август. Где только Бомбардир набирает такую пишущую шваль?

      1
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      Рейтинг: +780

      ААМ 1 час назад

      Зато СПАМ может лишь вспоминать времена "Валера", верим"!

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      Рейтинг: +1054

      mahan 1 час назад

      Все по делу.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3997

      ivany4 1 час назад

      Георгичу - поздравления!
      Федуну - порицания.(((

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