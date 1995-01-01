Карпин – лучший тренер РПЛ в августе

Ростов команда для Карпина, подходят они друг другу.
Держись Валера за тройку до финиша!
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин во второй раз подряд признан лучшим тренером РПЛ по итогам августа.
«Эксперты РПЛ отдали свои голоса за тренера «Краснодара» Сергея Матвеева, болельщики и эксперты «Матч Премьер» проголосовали за Валерия Карпина!» – сообщается на странице РПЛ во «ВКонтакте».
- В августе «Ростов» набрал 10 очков. Команда одержала три победы, сыграла один раз вничью и один раз проиграла.
- После восьми туров в активе «Ростова» 17 очков. Клуб делит первое место в таблице РПЛ с «Зенитом» и «Краснодаром».