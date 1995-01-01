Матвеев: «Краснодар» провел не лучший матч в Базеле. Постараемся это исправить при своих болельщиках»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился ожиданиями от матча с «Хетафе» во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

– «Хетафе» пропускал в каждом матче, кроме встреч в Лиге Европы. По каким играм соперника вы готовились к матчу?

– Мы смотрели последние пять матчей. «Барселона», «Валенсия», «Трабзонспор», «Мальорка»... На некоторых более ранних матчах фокус был меньше.

– Череда травм не говорит о том, что пора что-то менять в плане физической подготовки футболистов?

– Мы находимся в таком графике, что в основном занимаемся восстановлением. С августа мы играем с таким календарем, что за 28 дней провели 9 матчей. Из этого сложного графика вытекают такие последствия. У нас много перелетов, матчей. Мы провели матчи с «Порту», «Олимпиакосом», «Локомотивом». Топовые игры, которые выжимали нас до конца. Но это часть игры, жизни футболистов.

– Кого следует опасаться в «Хетафе»? Как команда будет выстраивать свою игру?

– Очень сложно кого-то отметить. Мы бы отметили всю команду, которая борется за каждый мяч, прессингует по всему полю, много фолит в некоторых матчах. Нас ждет трудная борьба, и именно в этом компоненте нам нужно победить.

– Удается ли при всех кадровых проблемах в команде находить баланс в турнирах?

– Сложно. Когда выпадают основные игроки, держать уровень бывает непросто. Мы пытаемся это делать, переключаться, готовить ребят. Да, мы провели не лучший матч в Базеле, но постараемся это исправить при своих болельщиках и показать хорошую игру, – сказал Матвеев.