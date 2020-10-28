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Сергей Матвеев
Новости
Сергей Матвеев - новости
Россия
25 апреля 1972 (54)
Тренер
Статистика
Новости
Экс-тренер «Краснодара» Матвеев: «Слабое место «Челси» – вратарь»
2020.10.28 12:32
8
Зырянов, Семшов, Бояринцев и Ярошик получили тренерские лицензии Pro
2020.06.12 17:23
1
Захаряк вошел в тренерский штаб «Краснодара» вместо Матвеева
2020.06.06 08:51
«Краснодар» может возглавить главный тренер «Сокола» Захаряк
2020.06.03 17:11
18
Фото
Семин и Тедеско поборются за звание лучшего тренера РПЛ в марте
2020.03.23 11:49
15
Тренер «Краснодара» Матвеев – после 0:3 от «Хетафе»: «Обидно, но что поделать. Это футбол»
2019.12.12 23:48
7
Матвеев: «Теперь все увидели, что «Краснодар» и «Базель» похожи по силе, и разница в 1-2 мяча в матчах между ними – норма»
2019.11.28 22:16
7
Матвеев – об уходе группы легионеров из «Краснодара»: «Все решения будут приниматься в конце сезона. Это очередная утка»
2019.11.27 18:53
4
Матвеев: «Краснодар» не заслужил поражение 0:5 в первом матче с «Базелем»
2019.11.27 12:55
8
Семак, Гончаренко, Матвеев, Новиков и Первушин – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в ноябре
2019.11.26 10:44
13
Матвеев: «Следующие два матча решат судьбу «Краснодара» в Лиге Европы»
2019.11.08 00:20
3
Матвеев: «Не сказал бы, что «Краснодару» повезло в прошлой игре. Завтра ждем такого же тяжелого матча»
2019.11.06 13:35
Матвеев – о словах Карпина: «Краснодар не радуется ничьей. Мы потеряли два очка»
2019.11.03 20:24
9
Матвеев: «Сделали небольшое чудо в матче с «Ростовом», но ожидали немножко большего от этой игры»
2019.11.03 19:23
4
Семак, Семин, Матвеев, Божович и Новиков – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в октябре
2019.10.28 11:52
3
Матвеев: «Сложно, когда «Оренбург» вдесятером стоит в своей штрафной»
2019.10.27 23:51
5
Матвеев: «Мы играли на победу. Показали характер и дисциплину»
2019.10.25 00:33
Матвеев: «Травмы мешают «Краснодару» показать свои лучшие стороны»
2019.10.24 09:29
Тренер «Краснодара» Матвеев: «Мне всегда импонировала работа Слуцкого»
2019.10.13 00:15
2
Матвеев: «Сейчас «Краснодару» нужно перетерпеть отсутствие ключевых игроков из-за серьeзных травм»
2019.10.12 12:40
1
Матвеев: «Краснодар» не будет жертвовать Лигой Европы»
2019.10.04 01:40
22
Матвеев – о поражении от «Хетафе»: «Когда системообразующие игроки выпадают, то возможности становятся ниже»
2019.10.04 00:37
4
Матвеев: «Краснодар» провел не лучший матч в Базеле. Постараемся это исправить при своих болельщиках»
2019.10.02 17:20
6
Матвеев: «Краснодар» сделал две замены и переломил игру. Если так будет продолжаться – нас ждет много хорошего»
2019.09.22 21:31
12
Тренер «Краснодара» Матвеев: «Так стартовать в Лиге Европы нельзя»
2019.09.19 22:47
6
Матвеев: «Отбитый Сафоновым пенальти – ключевой момент матча с «Крыльями Советов»
2019.09.15 22:47
Фото
Карпин – лучший тренер РПЛ в августе
2019.09.03 11:16
36
Кононов, Семин, Карпин, Матвеев и Гончаренко – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в августе
2019.09.02 12:11
20
Тренер «Краснодара» Матвеев: «Жеребьевка для нас хорошая, все команды ровные»
2019.08.30 15:31
3
Матвеев: «Шапи получил ушиб подвздошной кости. Любая травма в первом тайме меняет весь посыл»
2019.08.28 07:44
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