Матвеев: «Мы играли на победу. Показали характер и дисциплину»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Трабзонспора» (2:0).

«После второго гола почувствовали, что выиграли. Не задумывались о кадровых проблемах соперника, у нас тоже много ключевых игроков не было.

Мы играли на победу, чего и добились. Рады, что мы в игре. Показали характер и дисциплину, добились необходимого результата», – сказал Матвеев.

«Краснодар» одержал первую победу в текущем розыгрыше ЛЕ.

Южане поднялись на третье место в своей группе.

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