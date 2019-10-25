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Матвеев: «Мы играли на победу. Показали характер и дисциплину»

25 октября 2019, 00:33

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Трабзонспора» (2:0).

«После второго гола почувствовали, что выиграли. Не задумывались о кадровых проблемах соперника, у нас тоже много ключевых игроков не было.

Мы играли на победу, чего и добились. Рады, что мы в игре. Показали характер и дисциплину, добились необходимого результата», – сказал Матвеев.

  • «Краснодар» одержал первую победу в текущем розыгрыше ЛЕ.
  • Южане поднялись на третье место в своей группе.

Мы много критиковали Берга. Оказывается, он в хорошей форме

Источник: «Матч ТВ»
Лига Европы Трабзонспор Краснодар Матвеев Сергей
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