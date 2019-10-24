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    Мы много критиковали Берга. Оказывается, он в хорошей форме


    3.5
    Голосов: 2
    Сегодня, 00:08
    4 гола в шести матчах.

    После перехода Берга в «Краснодар» мы критиковали его и делали не зря. Статистика подтверждала тяжелое вливание Берга в новую природу. В первых девяти матчах за «Краснодар» страйкер ни разу не забил, ни отдал ни одной голевой передачей, вылетел вместе с командой из ЛЧ и бесславно стартовал в новом сезоне Лиги Европы.

    Доставалось Бергу и на «Бомбардире». После чудовищного поражения от «Олимпиакоса» мы писали, что: а) Он неправильно выбирал позицию; б) Берг плохо действовал против обороны «Олимпиакоса»; в) Вместо Берга в той встрече вообще должны были выходить либо Шапи, либо Игнатьев.

    Критика дошла до того состояния, что за Берга начали заступаться.

    Аналитик «Краснодара» Евгений Шевелев сказал: «Нельзя унижать человека, которого ты не знаешь, не видишь, как он отдается работе, как переживает. Бергу – 33 года, но он пашет так, что на него должны равняться молодые игроки. Берга невзлюбили за матчи с «Олимпиакосом», но в них он нанес всего 3 удара. Да, все мимо, но это три удара. Разве это достаточная выборка, чтобы вешать на игрока ярлык?».

    Мусаев тоже поддержал Берга: «За «Краснодар» он забил три мяча, сыграв во всех турнирах 508 минут. То есть, на гол затрачивает 169 минут. По этому показателю в РПЛ его опережают лишь Шомуродов и Соболев. У Маркуса 47% ударов в створ – это шестой результат в РПЛ на сегодня. В среднем в штрафной за матч делает 6,56 касаний. Лучший показатель в лиге! На втором месте Дзюба – 6,27».

    Берг тоже удивлялся давлению, свалившемуся на него после неудачной серии. «Я стал игроком «Краснодара», когда команда уже закончила предсезонную подготовку, и начался чемпионат. Сейчас я уже доказываю, на что способен. И чувствую, что нахожусь в форме. Если я дерево, то... Неплохо для дерева – забивать в чемпионате России», – говорил Берг.

    Кажется, мы ошиблись, сделав выводы заранее. В последних шести матчах за «Краснодар» Берг набрал неплохую форму (4 гола). Отдельно выделяем игру с «Трабзонспором»:

    • Забил победный гол (пусть даже Вильена удвоил счет, «Трабзон» же не забил»).
    • Стал лучшим в «Краснодаре» по числу ударов, которые полетели в створ ворот – 2.
    • Был лучшим среди атакующих игроков команды по количеству отборов – два за матч.

    Берг, прости нас, мы ошиблись. Продолжай зажигать в том же духе!

    Лига Европы. Групповой этап. 3-й тур

    Трабзонспор (Турция) – Краснодар (Россия) – 0:2 (0:0)

    Гол: 0:1 – Берг, 49; 0:2 – Вилена, 90+2.

    «Трабзонспор»: Чакыр, Перейра, Фернандеш, Кампи, Новак, Соса, Сары, Черекчи, Пармак, Нвакаеме, Серлот.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Ольссон, Камболов, Вилена, Стоцкий, Берг, Сулейманов.

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    Куча ударов, шесть реальных моментов – 0 голов и еще одно поражение. ЦСКА, как так?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Краснодар»
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 2
    Комментарии2
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      Рейтинг: +370

      Lilipyt 50 минут назад

      Если бы ему еще передачи доходили нормальные, то и раньше все получалось. У Краснодара, что все из рук валится, как и у ЦСКА в еврокубках. Поначалу Бергу передачи шли то на уровне колена, то в недодачу, то перебивали. Бегал туда сюда не знал куда деться. Привыкли к Ари, в эту стену ударь там и мяч остановится. Сыгранность приходит со временем. Да и минутная победа не означает успех. Все еще в переди.

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      Рейтинг: +114

      bulldojic 1 час назад

      он в своём нынешнем состоянии должен использоваться в качестве наконечника. отходить, прессинговать и бежать в атаку-эта роль сейчас для него не подходит. его амплуа-это бодаться в штрафной, проталкивать мяч в сутолоке, играть на опережении и тд. при грамотном использовании большинства игроков эффективность возрастает, нежели при навешивании на них обязанностей, которые они не тянут и теряются в итоге

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