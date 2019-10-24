Мы много критиковали Берга. Оказывается, он в хорошей форме

4 гола в шести матчах.

После перехода Берга в «Краснодар» мы критиковали его и делали не зря. Статистика подтверждала тяжелое вливание Берга в новую природу. В первых девяти матчах за «Краснодар» страйкер ни разу не забил, ни отдал ни одной голевой передачей, вылетел вместе с командой из ЛЧ и бесславно стартовал в новом сезоне Лиги Европы.

Доставалось Бергу и на «Бомбардире». После чудовищного поражения от «Олимпиакоса» мы писали, что: а) Он неправильно выбирал позицию; б) Берг плохо действовал против обороны «Олимпиакоса»; в) Вместо Берга в той встрече вообще должны были выходить либо Шапи, либо Игнатьев.

Критика дошла до того состояния, что за Берга начали заступаться.

Аналитик «Краснодара» Евгений Шевелев сказал: «Нельзя унижать человека, которого ты не знаешь, не видишь, как он отдается работе, как переживает. Бергу – 33 года, но он пашет так, что на него должны равняться молодые игроки. Берга невзлюбили за матчи с «Олимпиакосом», но в них он нанес всего 3 удара. Да, все мимо, но это три удара. Разве это достаточная выборка, чтобы вешать на игрока ярлык?».

Мусаев тоже поддержал Берга: «За «Краснодар» он забил три мяча, сыграв во всех турнирах 508 минут. То есть, на гол затрачивает 169 минут. По этому показателю в РПЛ его опережают лишь Шомуродов и Соболев. У Маркуса 47% ударов в створ – это шестой результат в РПЛ на сегодня. В среднем в штрафной за матч делает 6,56 касаний. Лучший показатель в лиге! На втором месте Дзюба – 6,27».

Берг тоже удивлялся давлению, свалившемуся на него после неудачной серии. «Я стал игроком «Краснодара», когда команда уже закончила предсезонную подготовку, и начался чемпионат. Сейчас я уже доказываю, на что способен. И чувствую, что нахожусь в форме. Если я дерево, то... Неплохо для дерева – забивать в чемпионате России», – говорил Берг.

twit text — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 24, 2019

Кажется, мы ошиблись, сделав выводы заранее. В последних шести матчах за «Краснодар» Берг набрал неплохую форму (4 гола). Отдельно выделяем игру с «Трабзонспором»:

Забил победный гол (пусть даже Вильена удвоил счет, «Трабзон» же не забил»).

Стал лучшим в «Краснодаре» по числу ударов, которые полетели в створ ворот – 2.

Был лучшим среди атакующих игроков команды по количеству отборов – два за матч.

Берг, прости нас, мы ошиблись. Продолжай зажигать в том же духе!

Лига Европы. Групповой этап. 3-й тур

Трабзонспор (Турция) – Краснодар (Россия) – 0:2 (0:0)

Гол: 0:1 – Берг, 49; 0:2 – Вилена, 90+2.

«Трабзонспор»: Чакыр, Перейра, Фернандеш, Кампи, Новак, Соса, Сары, Черекчи, Пармак, Нвакаеме, Серлот.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Ольссон, Камболов, Вилена, Стоцкий, Берг, Сулейманов.

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