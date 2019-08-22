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    «Краснодар» брал Берга под Лигу чемпионов. Задумка провалилась (хотя разгром не из-за него)


    3.7
    Голосов: 11
    22.08.2019 00:09
    Теперь можно официально признать этот провал.

    «Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» (0:4) в первом матче квалификации Лиги чемпионов. Маркус Берг отбегал 68 минут, но снова ничего не сделал. Брали его как раз под эту Лигу чемпионов.

    Три матча Берга в квалификации Лиги чемпионов. Первый, с «Порту»: ноль моментов, постоянно выпадал из игры. Второй, опять с «Порту»: эту победу сделали Виллена и Сулейманов, Берг снова играл второстепенные роли. В сумме в матчах с «Порту» у него было всего три удара.

    Игра с «Олимпиакосом» идеально показала, насколько Берг не в форме. Раньше, когда он играл за «Панатинаикос», Берг забивал «Олимпиакосу». Теперь произошли важные важные изменения: «Олимпиакос» стал мобильнее и строже в защите (это подтверждает факт: в этой квалификации ЛЧ, в матчах с «Викторией», «Башакшехиром» и «Краснодаром», клуб ни разу не пропустил). Берг же просто не справился с задачей и совсем не обострял.

    Есть три причины провала.

    Во-первых, он неправильно выбирал позицию. В середине второго тайма «Краснодар» нанес два удара с дальней дистанции. Возможно, эти атаки стоило продолжить через Берга, но он в это время был закрыт.

    Во-вторых, защита «Олимпиакоса» идеально действовала против Берга. Семедо перехватил две передачи на нападающего, Мерия выиграл единственное верховое единоборство с очной борьбой против Берга.

    В-третьих, Берг cлишком медлителен в решающих моментах. Показательный эпизод: на 68-й минуте он получил пас из глубины, выходил против вратаря, но мяч все равно пролетел мимо ворот «Олимпиакоса». Возможно, это был единственный реальный шанс «Краснодара» что-то зацепить в этом противостоянии.

    Вопрос к «Краснодару»: почему с первых минут играет Берг, а не Шапи или Игнатьев? У Игнатьева были два удара после выхода на замену, Шапи пробил по воротам «Олимпиакоса» первым же касанием. Даже это маленькое отличие уже говорит о многом.

    Вряд ли Берга можно назвать главной причиной поражения «Краснодара» в этом матче. Команда слишком плохо контролировала центр поля и создавала огромные свободные зоны – этим идеально пользовались Матье Вальбуэна и Бухалакис.

    С другой стороны, в первом тайме «Краснодар» еще пытался создать хоть что-то в атаке. И здесь команде как раз не хватило хотя бы одного гола Берга.

    У «Краснодара» и до этого матча были проблемы в квалификации Лиги чемпионов:

    Нам не показали исторический матч «Краснодара». 3:2 на «Драгау»!

    Почему «Матч ТВ» не показал игру «Краснодара» и «Порту»

    Причины поражения «Краснодара»: слабая атака, сырые новички, помутнение Спайича

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ZUMAPRESS/Global Look Press, ФК «Краснодар»
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 11
    Комментарии28
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      Рейтинг: +6

      Вальдемар IV 22 августа, 20:54

      в очередной раз клуб пострадал из-за принципов галицкого, раз потратился на игроков, то и потраться на штаб и тренера, причем иностранного если есть возможность а не с тем с кем можно кофе пить и указывать ему, да и медиков не мешало, вечно небоевой состав играет, кресты через раз у игроков

      0
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      Рейтинг: +4401

      ilichkadr 22 августа, 17:43

      Вот на кой был нужен Краснодару этот 33-летний нападающий по фамилии Берг? Не Гранквист ли присоветовал?

      0
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      Рейтинг: +329

      fhnv 22 августа, 14:45

      провальный трансфер, провальная тренерская тактика!

      1
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      Рейтинг: +74

      Klop-22 22 августа, 14:03

      Краснодар давай досвидания ...

      -1
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      Рейтинг: +219

      Artemka444 22 августа, 12:24

      я всегда говорил что уровень наших команд лига европа.
      и вообще как мы можем занимать 6 место в таблице коэффициентов!!!!

      0
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      Рейтинг: +6461

      silver29 > Artemka444 22 августа, 13:26

      а теперь вспомни бред который несли чинуши переходя в России на систему весна-осень по расхлябанно-замерзшим полям (((( типо мы будем на равных с европейцами ((((

      1
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      Рейтинг: +3071

      momwig_ 22 августа, 12:03

      Как-то перекосик в сторону крутости Олимпиакоса получился. Берг был плох. У него были и моменты, когда никто не мешал. Он был и в них медленным, с трудом принимающим решения и как правило - ошибочные. Если его брали как усиление под ЛЧ - это провал.

      2
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      Рейтинг: +224

      Чец 22 августа, 09:54

      Долго будем разбирать неудачу Краснодара,много будет правильных версий. но то, что игроки Олимпиакоса техничней--это верно, у них ошибок практически не было. Обидно за Краснодар.

      1
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      Рейтинг: +6461

      silver29 22 августа, 09:44

      Вместе с четырмя банками ФК "Краснодар" получил бесценный опыт ЛЧ, да там нет слабачков, хотя и надежда на домашнее чудо есть.

      2
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      Рейтинг: +329

      fhnv > silver29 22 августа, 14:47

      твои слова да богу в уши....не смеши ! Чудес не бывает

      0
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      Рейтинг: +1201

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 22 августа, 09:31

      У нас всегда в футболе делят шкуру не убитого медведя.

      2
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      Рейтинг: +210

      Dos_Santos 22 августа, 08:42

      Да все обосрались, чего уж там

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