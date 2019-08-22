«Краснодар» брал Берга под Лигу чемпионов. Задумка провалилась (хотя разгром не из-за него)

Теперь можно официально признать этот провал.

«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» (0:4) в первом матче квалификации Лиги чемпионов. Маркус Берг отбегал 68 минут, но снова ничего не сделал. Брали его как раз под эту Лигу чемпионов.

twit text — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 21, 2019

Три матча Берга в квалификации Лиги чемпионов. Первый, с «Порту»: ноль моментов, постоянно выпадал из игры. Второй, опять с «Порту»: эту победу сделали Виллена и Сулейманов, Берг снова играл второстепенные роли. В сумме в матчах с «Порту» у него было всего три удара.

Игра с «Олимпиакосом» идеально показала, насколько Берг не в форме. Раньше, когда он играл за «Панатинаикос», Берг забивал «Олимпиакосу». Теперь произошли важные важные изменения: «Олимпиакос» стал мобильнее и строже в защите (это подтверждает факт: в этой квалификации ЛЧ, в матчах с «Викторией», «Башакшехиром» и «Краснодаром», клуб ни разу не пропустил). Берг же просто не справился с задачей и совсем не обострял.

Есть три причины провала.

Во-первых, он неправильно выбирал позицию. В середине второго тайма «Краснодар» нанес два удара с дальней дистанции. Возможно, эти атаки стоило продолжить через Берга, но он в это время был закрыт.

Во-вторых, защита «Олимпиакоса» идеально действовала против Берга. Семедо перехватил две передачи на нападающего, Мерия выиграл единственное верховое единоборство с очной борьбой против Берга.

В-третьих, Берг cлишком медлителен в решающих моментах. Показательный эпизод: на 68-й минуте он получил пас из глубины, выходил против вратаря, но мяч все равно пролетел мимо ворот «Олимпиакоса». Возможно, это был единственный реальный шанс «Краснодара» что-то зацепить в этом противостоянии.

Вопрос к «Краснодару»: почему с первых минут играет Берг, а не Шапи или Игнатьев? У Игнатьева были два удара после выхода на замену, Шапи пробил по воротам «Олимпиакоса» первым же касанием. Даже это маленькое отличие уже говорит о многом.

Вряд ли Берга можно назвать главной причиной поражения «Краснодара» в этом матче. Команда слишком плохо контролировала центр поля и создавала огромные свободные зоны – этим идеально пользовались Матье Вальбуэна и Бухалакис.

С другой стороны, в первом тайме «Краснодар» еще пытался создать хоть что-то в атаке. И здесь команде как раз не хватило хотя бы одного гола Берга.

У «Краснодара» и до этого матча были проблемы в квалификации Лиги чемпионов:

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