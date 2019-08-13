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    Почему «Матч ТВ» не показал игру «Краснодара» и «Порту»


    3.8
    Голосов: 4
    Сегодня, 17:35
    Здесь все версии.

    «Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче (3:2) и прошел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. Для попадания в групповой этап осталось пройти «Олимпиакос». Об историческом матче «Краснодара» и реакции на его успех вы уже читали. Теперь важно разобраться, почему такую победу никто не увидел на «Матч ТВ».
    Максимально коротко и по фактам.

    Версия «Матч ТВ»

    Канал во всем обвиняет «Порту». В заявлении «Матч ТВ» сказано, что телевизионные права на эту игру принадлежали португальскому клубу. Это правда: на такой стадии Лиги чемпионов всем действительно владеет именно клуб. На следующей – УЕФА. «Матч ТВ» утверждает, что между каналом и клубом был подписан договор. За полтора часа до матча «Порту» изменил условия и не предоставил доступ к сигналу.

    Договариваться с «Порту» помогал «Краснодар». Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев в интервью «СЭ» рассказал несколько ключевых вещей: «Порту» потребовал немедленную оплату наличными, ни один вещатель в Португалии не договорился о показе, на «Матч ТВ» понимают ошибку с поздним объявлением. Гордеев признал, что у «Матч ТВ» не было возможности перевести деньги.

    В интервью ТАСС он же объяснил, что переговоры реально шли до последней минуты – там работали юристы и представители «Краснодара». «Порту» заломил такую цену, что все просто отказались платить деньги. «Пытаемся понять, может ли быть какое-то судебное разбирательство. Какие-то санкции должны быть в любом случае», – сказал Гордеев.

    Когда «Краснодар» победил, «Матч ТВ» неплохо отыграл ситуацию в твиттере. Последние десять минут игры «Матч ТВ» показывал в программе «Все на Матч». Дмитрий Губерниев уже попросил выделить премии всем причастным.

    text

    Публикация от text (@guberniev_dmitry)

    Версия «Порту»

    Для «Матч ТВ» покупка трансляции стоила 50 тысяч евро. Канал предложил 15 тысяч – это предложение «Порту» отклонил. Позже «Матч ТВ» согласился, что заплатит 50 тысяч евро. От «Порту» было одно ключевое условие: конечный срок оплаты – полтора часа до матча. Именно тогда российскому каналу закрыли доступ к сигналу, потому что деньги не поступили. Об этом говорил директор «Порту» по коммуникационным вопросам Франсишку Мораес.

    «Интересно, что мы транслировали матч в приложении FC Porto TV и второй страной в мире по размеру аудитории была Россия. Изначально не планировали показывать матч в приложении бесплатно для россиян. Когда российский канал сказал нам, что заплатит 50 тысяч евро, то мы отключили сигнал на территории России. Когда сделка так и не состоялась, то мы вновь открыли доступ к сигналу для России», – рассказал Мораес в интервью «Чемпионату».

    Руководитель российского фан-клуба «Порту» Иван Лихманов подтверждает слова Мораеса. Свое видение ситуации он рассказал в твиттере:

    Альтернативная версия

    Есть версия, которая вообще отсылает к букмекерам. В нее пока никто не верит. Опубликовал эксперт беттинг-рынка Дмитрий Малков:

    Зато об этом матче можно почитать:

    Текстовый онлайн со всеми событиями

    «По независящим от «Порту» причинам «Краснодар» выходит в следующий раунд». Реакция на победу нашего клуба

    Нам не показали исторический матч «Краснодара». 3:2 на «Драгау»!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: «Краснодар»
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 4
    Комментарии4
    ...
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      Рейтинг: +1018

      21082014 2 минуты назад

      Факт остаётся фактом:матч не был показан.все эти жалкие,нелепые отмазки окончательно дискредитируют то,что уже дальше и больше просто некуда..

      0
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      Рейтинг: +31820

      portero 3 минуты назад

      это не руководители , а балаболы ...

      0
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      Рейтинг: +808

      rash1959 30 минут назад

      Права на показ двух матчей (у себя и в гостях) делятся в одном договоре. И если первый матч прошёл без вопросов и там и там, то второй автоматически обязан пройти также. Видимо тут "камеди-матч" что то проsрал, и валит всё на португалов. Как я уже писал по этой теме: клоун в руководстве - жди слёз. Конечно кто очень хотел, тот смотрел игру, в сети было несколько ссылок.
      А смотреть последние 10 минут с губерниевым реально было противно, как и всё остальное с этим челом. За такие "промашки" подают в суд, но уверен никто и никуда писать исков не будет, потому что сами виноваты.

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      Рейтинг: +313

      Сенситив 42 минуты назад

      ...Извините, но у нас нет лицензии на показ контента для взрослых...
      самая лихая отмазка, которая просто кричит, какие же МУДАКИ руководят матч тв, после того, как не дали болелам насладица победой Быков, вот мы и посмотрели, как обсераюца в прямом эфире, как-то так...))

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