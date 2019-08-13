Почему «Матч ТВ» не показал игру «Краснодара» и «Порту»

Здесь все версии.

«Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче (3:2) и прошел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. Для попадания в групповой этап осталось пройти «Олимпиакос». Об историческом матче «Краснодара» и реакции на его успех вы уже читали. Теперь важно разобраться, почему такую победу никто не увидел на «Матч ТВ».

Максимально коротко и по фактам.

Версия «Матч ТВ»

Канал во всем обвиняет «Порту». В заявлении «Матч ТВ» сказано, что телевизионные права на эту игру принадлежали португальскому клубу. Это правда: на такой стадии Лиги чемпионов всем действительно владеет именно клуб. На следующей – УЕФА. «Матч ТВ» утверждает, что между каналом и клубом был подписан договор. За полтора часа до матча «Порту» изменил условия и не предоставил доступ к сигналу.

Договариваться с «Порту» помогал «Краснодар». Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев в интервью «СЭ» рассказал несколько ключевых вещей: «Порту» потребовал немедленную оплату наличными, ни один вещатель в Португалии не договорился о показе, на «Матч ТВ» понимают ошибку с поздним объявлением. Гордеев признал, что у «Матч ТВ» не было возможности перевести деньги.

В интервью ТАСС он же объяснил, что переговоры реально шли до последней минуты – там работали юристы и представители «Краснодара». «Порту» заломил такую цену, что все просто отказались платить деньги. «Пытаемся понять, может ли быть какое-то судебное разбирательство. Какие-то санкции должны быть в любом случае», – сказал Гордеев.

Когда «Краснодар» победил, «Матч ТВ» неплохо отыграл ситуацию в твиттере. Последние десять минут игры «Матч ТВ» показывал в программе «Все на Матч». Дмитрий Губерниев уже попросил выделить премии всем причастным.

twit text — Матч ТВ (@MatchTV) August 13, 2019

text text text Публикация от text (@guberniev_dmitry) 13 Авг 2019 в 3:59 PDT

Версия «Порту»

Для «Матч ТВ» покупка трансляции стоила 50 тысяч евро. Канал предложил 15 тысяч – это предложение «Порту» отклонил. Позже «Матч ТВ» согласился, что заплатит 50 тысяч евро. От «Порту» было одно ключевое условие: конечный срок оплаты – полтора часа до матча. Именно тогда российскому каналу закрыли доступ к сигналу, потому что деньги не поступили. Об этом говорил директор «Порту» по коммуникационным вопросам Франсишку Мораес.

«Интересно, что мы транслировали матч в приложении FC Porto TV и второй страной в мире по размеру аудитории была Россия. Изначально не планировали показывать матч в приложении бесплатно для россиян. Когда российский канал сказал нам, что заплатит 50 тысяч евро, то мы отключили сигнал на территории России. Когда сделка так и не состоялась, то мы вновь открыли доступ к сигналу для России», – рассказал Мораес в интервью «Чемпионату».

Руководитель российского фан-клуба «Порту» Иван Лихманов подтверждает слова Мораеса. Свое видение ситуации он рассказал в твиттере:

twit text — Ivan Likhmanov (@IvaNFCPortO) August 14, 2019

Альтернативная версия

Есть версия, которая вообще отсылает к букмекерам. В нее пока никто не верит. Опубликовал эксперт беттинг-рынка Дмитрий Малков:

Зато об этом матче можно почитать:

Текстовый онлайн со всеми событиями

«По независящим от «Порту» причинам «Краснодар» выходит в следующий раунд». Реакция на победу нашего клуба

Нам не показали исторический матч «Краснодара». 3:2 на «Драгау»!