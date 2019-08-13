Нам не показали исторический матч «Краснодара». 3:2 на «Драгау»!

Идеальная психология, сумасшедшая реализация, классный результат.

0:1 «Краснодар» проиграл дома «Порту» в квалификации Лиги чемпионов. Португальцы были явным фаворитом перед ответной встречей, но посмотреть игру было интересно.

И за минуту до начала матча мы узнали вот что:

twit text — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 13, 2019

Что случилось – позже разъяснил «Матч ТВ».

twit text — Матч ТВ (@MatchTV) August 13, 2019

Пока проводились лихорадочные поиски путей для просмотра матча, «Краснодар» уже сравнял счет по сумме двух встреч. На третьей минуте после розыгрыша углового Спайич скинул мяч под удар Вилене, и тот открыл счет – 1:0.

На правом краю атаки всего в четвертый раз в карьере Магомед-Шапи Сулейманов вышел в стартовом составе. Как закончились первые три его матча:

1:1 со «Спартаком»;

5:0 с «Анжи» (два гола);

1:1 с «Динамо».

«Уже устал от этого «Шапи-тайма», просто хочу играть, и все. Не могу сказать, что это сильно давит, но есть такой момент. Сейчас, когда выхожу на замену и не забиваю, люди говорят: «А, вот Шапи вышел, а не забил», – рассказывал Сулейманов пару дней назад.

Что такое «Шапи-тайм» узнали на «Драгау» – на 13-й минуте он с паса Вандерсона реализовал выход один на один, а спустя еще 22 минуты сделал любимый финт – сместился с краю в центр и уложил мяч в дальний угол.

3:0. Три-ноль к 34-й минуте. Весной так «Порту» избивал «Ливерпуль», но даже победитель Лиги чемпионов забил свои три только к 77-й. Александр Мартынович вот так отмечал победу над «Сочи», мог ли он подумать, что такой же счет в пользу «Краснодара» будет и на «Драгау» в первом тайме.

Несколько важных моментов:

• Мы писали, как «Краснодар» может пройти «Порту», указывая, прежде всего, на слабость центра поля и правого края обороны. В центре и правда был бардак, когда наш клуб убегал в контратаки, но португальцы жестко провалились на левом краю. Сегодня тот счастливый для нас день, когда Алекс Теллес забывает возвращаться и не успевает накрывать. Кто такой Шапи, он, вероятно, и не знал. Теперь знает – два гола из его зоны.

• «Краснодар» будто бы дрожал и трясся большую часть первого матча, сейчас же – никаких нервов, все абсолютно спокойно. Резкий выход в контратаки, спокойная оборона, ноль ошибок у Сафонова, изумительная реализация. Это идеальный матч. Даже не по игровым моментам – по психологии. Вплоть до того, что Кабелла спокойно решается на финт Зидана вблизи своих ворот на 11-й минуте, а после пропущенного гола команда не бросается паниковать.

• У «Порту» были опасные моменты с разных позиций – вблизи ворот, после стандартов и после ударов издали, но главное оружие – гигантский Марега – молчало и продавить защитников было не в силах. Уже на 38-й минуте Сержиу Консейсау выпустил Зе Луиша, чтобы хотя бы наладить игру в воздухе. Получилось – экс-спартаковец забил во втором тайме. Ближе к концу добавил Диас, но 2:3 «Порту» было недостаточно. И от вылета замены не спасли.

twit text — FC Porto (@FCPorto) August 13, 2019

• Чтобы заставить такой клуб как «Порту» (между прочим, четвертьфиналиста прошлой Лиги чемпионов) двигаться настолько безыдейно, как это было большую часть матча, нужно сделать нечто особенное. Либо быть суперклубом, либо провести игру сверхумно. «Краснодар» совместил и то, и другое – целый час выглядел на фоне «Порту» командой более высокого уровня, которая уже заранее знает, что сама исполнит и как отобьется от соперника. Мечтать о таком неделю назад мы точно не могли.

Это было идеальное поздравление для Сергея Галицкого, которому через несколько минут после игры исполнилось 52 года. Лишь бы только не забыть, что при всей невероятности этой победы, сделано всего полдела. Чтобы выйти в групповой этап Лиги чемпионов, нужно пройти «Олимпиакос», и тогда Россия впервые в своей истории представит там три команды. А сегодня «Краснодар» был прекрасен, но в нашей стране это увидели далеко не все.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Ответный матч

Порту (Португалия) – Краснодар (Россия) – 2:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Вилена, 3; 0:2 – Сулейманов, 13; 0:3 – Сулейманов, 34; 1:3 – Зе Луиш, 57; 2:3 – Диас, 76.

«Порту»: Марчесин, Теллес, Маркано, Пепе, Саравия (Зе Луиш, 38), Накадзима, Оливейра (Урибе, 49), Корона (Абубакар, 86), Диас, Марега, Данилу.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Петров, Мартынович, Спайич, Кабелья (Стоцкий, 80), Вилена, Вандерсон, Камболов, Сулейманов (Фьолусон, 65), Берг (Игнатьев, 73).

Предупреждения: Камболов, 39; Вилена, 45; Стоцкий, 82; Спайич, 90+5 – Марега, 53; Урибе, 61; Зе Луиш, 90+5.

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