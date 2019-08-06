Мы знаем, в чем «Порту» слабее «Краснодара» и как ему забить

Оптимизм перед дебютом в Лиге чемпионов.

«Краснодар» дебютирует в Лиге чемпионов, соперник сразу же очень серьезный – четвертьфиналист прошлого сезона «Порту». Букмекеры однозначно ставят на португальцев, но мы с этим не согласны.

В чем шанс «Краснодара» в сегодняшней игре?

Вкратце.

1. Самая банальная из всех банальных – игровой тонус. Позади у «Краснодара» четыре тура чемпионата с соперниками разной сложности плюс конкурентный турнир Кубок «Париматч» Премьер, который удалось выиграть.

У «Порту» – несколько товарищеских игр. И хоть соперники хорошие («Монако», «Бетис», «Хетафе», «Фулхэм»), первый официальный матч сезона у португальцев только лишь сегодня. Их чемпионат стартует на выходных.

2. В чем «Краснодар» и «Порту» похожи, так это в потерях в центре поля, где наш клуб лишился Каборе и Перейры, а португальский – капитана Эрреры и еще Торреса. «Краснодар» приобрел Вилену, а еще очень уверенно заиграл Камболов (голевой пас во втором туре, очень крутые цифры в третьем (перехваты, отборы, верховые единоборства), пять перехватов в матче с «Зенитом»).

«Порту» купил Лума и Урибе, но как за короткий срок их встроить – непонятно. Центр полузащиты даже при наличии очень хорошего игрока Данилу Перейры остается слабым местом команды.

3. Уязвимость у «Порту» и на правом фланге обороны. Ушел Макси Перейра, скорее всего, там сыграет Манафа, а может и аргентинский новичок Саравия. Насколько силен Саравия – вопрос, Манафа ошибался в прошлом сезоне, притом что выходил не так уж часто.

«Краснодар» может ответить активностью Намли, но особенно – подключениями Рамиреса, который прекрасно выглядит на старте сезона. Особенно крут эквадорец был в первых двух турах: в Грозном, выйдя на замену, совершил четыре отбора, а в Уфе нанес больше всех ударов (шесть), да еще и аж 132 раза касался мяча. 40% атак «Краснодара» идут с левого фланга (больше только у «Урала» и «Тамбова»).

4. Можно спорить о том, как развивается «Краснодар» и так ли ему важны трофеи, но одно из главных достижений Сергея Галицкого – вот:

twit text — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 6, 2019

Причем не только из-за Лиги чемпионов. На «Краснодар» вообще регулярно ходит не менее 30 тысяч болельщиков, на «Сочи» пришло 32 тысячи. В еврокубках зрелищем домашний «Краснодар» не разочаровывает – победа над «Севильей», много красивых голов, а последнее поражение было весной 2017-го от «Сельты». Поддержка болельщиков очень поможет хорошо дебютировать.

5. Помимо того, что «Порту» лишился множества классных футболистов вроде Милитао, Браими, Эрреры и Касильяса, не все в порядке было и в самом коллективе.

В «Порту» так устроено, что в столовой начинается обед тогда, когда за ним соберутся все. Главный тренер Сержиу Консейсау опоздал, за что был раскритикован капитаном Данилу Перейрой и получил агрессивный ответ. В итоге Данилу отстранили. Но сейчас он готовится наравне со всеми.

А чего бояться нам?

• Собственного центра защиты. Спаич, конечно, фантастичен, когда выбивает мяч головой из своих ворот после штрафного, но позиционных ошибок допускает много. Гол от «Уфы» во втором туре – тому подтверждение.

• «Краснодар» из четырех матчей в РПЛ лишь один сыграл на ноль, да и там повезло, что не пропустил – «Сочи» был агрессивен и упустил немало моментов. Пропущенные голы клуба – или ошибка в центре поля (если мы считаем, что Иванович не фолил на Вилене, плюс гол Карпа из «Уфы» из-под того же Вилены), или потеря позиции (Мартынович против Бериши, Спаич против Табидзе).

• Гол дома в двухматчевом противостоянии – очень большая роскошь. «Краснодару» необходимо сыграть на ноль. Но даже в прошлом сезоне был лишь один домашний сухой матч – против «Байера», где немцы вполне наиграли на гол. Вообще же из последних 12 домашних матчей в десяти «Краснодар» обязательно пропускал хотя бы один мяч.

Ясно, надо не пропустить. А как им забить?

«Порту» очень мало пропустил в прошлом сезоне чемпионата Португалии – всего 20 голов. Для чемпионства этого не хватило. Можно даже было не забивать 103 мяча, как «Бенфика», а просто не терять очки на ровном месте.

Случалось это в основном из-за ошибок обороны, которая кажется монолитной, но таковой даже при наличии Пепе не является. Из 20 голов отминусуем три, что забиты с пенальти.

Нельзя сказать, что из этих 17 голов большинство забито из-за недоработки в какой-то определенной зоне или является ошибкой конкретного игрока. Хотя чаще всего претензии были к центру защиты, и там косячили все – и Милитао, и Пепе, и Фелипе.

Или правый защитник Манафа отпустил своего игрока, тот погулял вдоль штрафной, получил мяч и влупил по воротам, по сути, решив вопрос о чемпионстве – «Бенфика» выиграла и вырвалась вперед в таблице, титул уже не упустила.

Алекс Теллес – великолепный футболист, он классно исполняет все стандарты, здорово помогает в атаке и очень внимательно следит за обороной, все-таки он левый защитник. Но вернуться успевает далеко не всегда. Или же занимает не ту позицию.

Нет в этой команде ничего страшного, если даже суперопорник Эррера – и тот не успевал за своим игроком. В матче, например, с «Риу Аве».

Но несколько голов «Порту» пропустил в суматохе у своих ворот, совершенно не успевая перестроиться.

На это, кстати, хотелось бы обратить особое внимание, учитывая, что стиль «Краснодара» – комбинационный, атакующий, а моменты создаются на скорости. Резкие атаки, подборы, отскоки – все это сработает против «Порту», если будет создаваться не разово.

«Порту» – очень серьезный соперник, пожалуй, самый сильный из всех, что могли достаться «Краснодару» в квалификации перед Лигой чемпионов. Но по совокупности факторов у нашего клуба есть неплохие шансы на выход, а для этого надо добиться хорошего результата в домашнем матче. На «Драгау» будет гораздо тяжелее, чем сегодня.