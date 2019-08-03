Причины поражения «Краснодара»: слабая атака, сырые новички, помутнение Спайича

А еще отсутствие Мусаева на бровке.

«Краснодар» проиграл «Порту» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Команды за игру создали всего три опасных момента (удары Мареги и Кабелья, гол Оливейры), и все.

Но интересные детали мы все равно нашли:

• Сразу про пропущенный гол. В игре против «Зенита» Урош Спайич исполнил интересный прием, когда Ракицкий пробивал штрафной. Едва соперник подбежал к мячу, Спайич выбежал из стенки к воротам и вытащил мяч из самого угла.

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) August 3, 2019

После матча Сафонов признался, что не знал, что Спайич так сыграет. Тогда это выглядело эффектно и эффективно (раз получилось вытащить).

Сегодня Спайич сделал то же самое, но:

а) побежал не к углу, а куда-то в центр ворот

б) Смутил Сафонова – и тот не выпрыгнул

Конечно, есть вероятность, что Сафонов бы и так не потащил шикарный удар Оливейры. Но Спайич определенно несет вину за этот гол. Плюс именно фол Уроша привел к штрафному.

После матча Сергей Матвеев сказал, что это наигранная комбинация. И игроки сами решают, как действовать, исходя из ситуации.

Сегодняшний стартовый состав «Краснодара»:

• В новом сезоне у «Краснодара» есть проблемы с атакой. У команды редко получается проникать в чужие штрафные (с «Зенитом» и «Порту» вообще ужас). Соответственно «Краснодар» редко бьет по воротам. Сегодня – один удар створ, против «Зенита» – тоже один, против «Ахмата» – три, против «Уфы» – пять (из них три гола) при владении мячом 74%.

• Новички пока слабо себя проявляют. Берг провел всего 73 минуты в двух матчах, но ни с «Сочи», ни с «Порту» не отметился вообще ни чем. Кабелья тоже только привыкает к новой системе, но единственный момент в матчах против «Зенита» и «Порту» – один опасный удар сегодня.

Намли больше остальных новичков провел времени в клубе, поэтому смотрится относительно нормально. Но все равно сыро. Пока датчанин провел только одну хорошую игру против «Уфы», в которой забил.

Вилена – железный игрок старта с первых туров; играет более-менее стабильно, но в целом средне. От голландца ждали вклада в продвижение мяча и обострения. Пока Вилена играет консервативно, стараясь не ошибаться. Но все равно уже это сделал – после его потери пришел гол в игре против «Зенита».

twit text — FC Porto (@FCPorto) August 7, 2019

• В матче не было не только гимна Лиги чемпионов (на стадии квалификации его не включают), а еще и двух главных тренеров на скамейках. Мусаев из-за отсутствия лицензии PRO наблюдал за игрой с трибун. Ему придется там сидеть во всех еврокубковых матчах. Заменяет Мурада Сергей Матвеев. После игры Матвеев сказал, что по ходу матча был на связи с Мусаевым и они, советуясь, делали замены.

Главного тренера «Порту» Сержиу Консейсау тоже сегодня не было на бровке. Он отбывает дисквалификацию еще с прошлого сезона. В плей-офф против «Ливерпуля» «Порту» поздно вышел на поле – за это и наказали коуча. Но в следующей игре он вернется.

• В ответной игре будет сложно не только из-за возвращения тренера «Порту» на бровку. У португальцев отличная статистика домашних матчей в Лиге чемпионов. За последние пять лет в ЛЧ «Порту» сыграл 22 домашних матчах – в 14 из них победил. В том числе были обыграны «Бавария», «Лейпциг», «Монако», «Рома», «Челси».

Утешает только то, как «Порту» играл дома против «Ливерпуля» два года подряд. В позапрошлом сезоне португальцы проиграли 0:5, в прошлом – 1:4.