Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    2 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

    Куча ударов, шесть реальных моментов – 0 голов и еще одно поражение. ЦСКА, как так?


    4.2
    Голосов: 11
    Сегодня, 22:01
    Кажется, ЦСКА пролетает мимо ЛЕ.

    ЦСКА – самая неровная российская команда в еврокубках. Первые два матча – неожиданные поражения c общим счетом 1:7. Третий матч – еще одно неприятное поражение (теперь от «Ференцвароша», 0:1), которому не располагало вообще ничего.

    ЦСКА большую часть времени контролировал ход игры, создал море опасных моментов, но так и не превратил их в голы. У «Ференцвароша» было два реальных момента, и второй венгры все же реализовали.

    Статистика ЦСКА в этом матче. Первый тайм – пять реальных моментов. Среди них – опаснейший удар Магнуссона во вратаря, классные удары Облякова и Влашича. Второй тайм – 3 момента, которые также ни к чему не привели.

    Реализация – главная проблема ЦСКА. Октябрь для команды выдался особенно грустным. За этот месяц ЦСКА сыграл 4 официальных матча, в которых забил всего 2 мяча. На эту тему после матча с «Эспаньолом» даже высказался Виктор Гончаренко:

    «Мы говорили о том, что игра будет отличаться от матчей чемпионата России. Мы научились дожимать, но речь шла о Премьер-лиге. В Лиге Европы есть один момент, который нужно реализовать, выиграть одно единоборство, которое может оказаться ключевым. Может быть, не всем хватает понимания этой ситуации», – сказал Гончаренко.

    Отвратительная голевая статистика – следствие из небольшой результативности ведущих атакующих игроков:

    • Федор Чалов в последний раз забивал пять матчей назад. То есть не забивал голов почти 500 минут.
    • Никола Влашич – 1 гол в последних пяти матчах за ЦСКА.
    • Возьмем даже Бийола, которого Гончаренко любит выпускать в нападении. У того статистика чуть лучше – он забивал четыре игры подряд.

    Кажется, эта Лига Европы проходит мимо ЦСКА. Шансов на плей-офф практически нет. Единственный обязывает ЦСКА побеждать в каждом из оставшихся матчей. Правда, и в этой ситуации не все будет зависеть от ЦСКА. В ответном матче с «Лудогорцем» придется постараться и забить минимум 4 мяча.

    Иначе еврокубковая весна пройдет без ЦСКА.

    Лига Европы. Групповой этап. 3-й тур

    ЦСКА (Россия) – Ференцварош (Венгрия) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Варга, 87.

    ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Ахметов (Лукас Сантос, 75), Влашич, Чалов, Сигурдссон (Бийол, 80), Кучаев (Бистрович, 61), Магнуссон, Карпов, Дивеев, Обляков.

    «Ференцварош»: Дибус, Игнатенко, Г. Ловренчич, Нгуэн (Варга, 84), Зубков (Двали, 89), Харатин, Чивич, Шигер, Ботко, Блажич, Боли (Изаэль, 72).

    Предупреждения: Бистрович, 78; Магнуссон, 90+2 – Зигер, 74; Харатин, 90+2.

    Материалы по теме:

    «Лейпциг» – величие. У «Зенита» не было шансов против такого соперника

    Давайте честно: «Локо» не наиграл даже на ничью, а «Ювентус» вытащил матч заменами

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ПФК ЦСКА
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 11
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1717

      Snek 1 час назад

      Как так?
      А вот так! Мы - ЦСКА, мы и не так можем!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      RUSARM 1 час назад

      Этого и следовало ожидать,руководство клуба все устраивает наверное, раз не купили напа и опорника-все занавес в ЛЕ!!! Спасибо руководство,за заботу!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      ШАХ 1 час назад

      Какой то кошмар а не футбол...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +537

      Хведя 1 час назад

      Из заголовка: "ЦСКА, как так?"
      Как, как? Принимают "Дюфалак"! Реклама такая есть. Средство от запора.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +257

      ZENIT***** 1 час назад

      Это реальность нашего футбола.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      qawzsexdr 1 час назад

      Наш футбол в огромной прыщавой опе

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74175
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru