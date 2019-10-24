Куча ударов, шесть реальных моментов – 0 голов и еще одно поражение. ЦСКА, как так?

Кажется, ЦСКА пролетает мимо ЛЕ.

ЦСКА – самая неровная российская команда в еврокубках. Первые два матча – неожиданные поражения c общим счетом 1:7. Третий матч – еще одно неприятное поражение (теперь от «Ференцвароша», 0:1), которому не располагало вообще ничего.

ЦСКА большую часть времени контролировал ход игры, создал море опасных моментов, но так и не превратил их в голы. У «Ференцвароша» было два реальных момента, и второй венгры все же реализовали.

Статистика ЦСКА в этом матче. Первый тайм – пять реальных моментов. Среди них – опаснейший удар Магнуссона во вратаря, классные удары Облякова и Влашича. Второй тайм – 3 момента, которые также ни к чему не привели.

twit text — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 24, 2019

Реализация – главная проблема ЦСКА. Октябрь для команды выдался особенно грустным. За этот месяц ЦСКА сыграл 4 официальных матча, в которых забил всего 2 мяча. На эту тему после матча с «Эспаньолом» даже высказался Виктор Гончаренко:



«Мы говорили о том, что игра будет отличаться от матчей чемпионата России. Мы научились дожимать, но речь шла о Премьер-лиге. В Лиге Европы есть один момент, который нужно реализовать, выиграть одно единоборство, которое может оказаться ключевым. Может быть, не всем хватает понимания этой ситуации», – сказал Гончаренко.

Отвратительная голевая статистика – следствие из небольшой результативности ведущих атакующих игроков:

Федор Чалов в последний раз забивал пять матчей назад. То есть не забивал голов почти 500 минут.

Никола Влашич – 1 гол в последних пяти матчах за ЦСКА.

Возьмем даже Бийола, которого Гончаренко любит выпускать в нападении. У того статистика чуть лучше – он забивал четыре игры подряд.

Кажется, эта Лига Европы проходит мимо ЦСКА. Шансов на плей-офф практически нет. Единственный обязывает ЦСКА побеждать в каждом из оставшихся матчей. Правда, и в этой ситуации не все будет зависеть от ЦСКА. В ответном матче с «Лудогорцем» придется постараться и забить минимум 4 мяча.

Иначе еврокубковая весна пройдет без ЦСКА.

Лига Европы. Групповой этап. 3-й тур

ЦСКА (Россия) – Ференцварош (Венгрия) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Варга, 87.

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Ахметов (Лукас Сантос, 75), Влашич, Чалов, Сигурдссон (Бийол, 80), Кучаев (Бистрович, 61), Магнуссон, Карпов, Дивеев, Обляков.

«Ференцварош»: Дибус, Игнатенко, Г. Ловренчич, Нгуэн (Варга, 84), Зубков (Двали, 89), Харатин, Чивич, Шигер, Ботко, Блажич, Боли (Изаэль, 72).

Предупреждения: Бистрович, 78; Магнуссон, 90+2 – Зигер, 74; Харатин, 90+2.

Материалы по теме:

«Лейпциг» – величие. У «Зенита» не было шансов против такого соперника

Давайте честно: «Локо» не наиграл даже на ничью, а «Ювентус» вытащил матч заменами