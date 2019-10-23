«Лейпциг» – величие. У «Зенита» не было шансов против такого соперника

Дзюба + Азмун = 0 ударов за матч.

«Зенит» проиграл «Лейпцигу» – 1:2. Для питерцев это первое поражение в этом сезоне ЛЧ. И поражение болезненное. Изначально можно было предположить, что «РБ» – самый неудобный соперник для «Зенита». Так и получилось. Немцы идеально воспользовались ошибками соперника.

1. У «Зенита» практически не было моментов.

Гол, неточные удары Осорио, Дриусси и Мака. Больше ничего особенного «Зенит» не создал. В этом матче «Лейпциг» сыграл в четыре центральных защитника и замечательно перекрыл Азмуна и Дзюбу. К 75 минуте и у того, и у другого не было ни одного удара.

«Лейпциг» идеально оттеснил «Зенит от собственных ворот. К 77 минуте у питерцев было три удара. Два, которые были нанесены в штрафной, смазаны. Один, который в итоге стал голом Ракицкого, полетел из-за переделов штрафной площади Гулачи.

Дальше у «Зенита» было только три удара, но они оказались неточными.

2. «Зенит» не выдержал скоростей и сильно расклеился.

Два гола «РБ» – быстрые комбинации, которые просто не прочувствовал «Зенит».

Первый мяч – Лаймер получил мяч после двух передач. С этой распасовкой не справили четыре футболиста «Зенита».

twit text — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 23, 2019

Второй гол – футболисты «РБ» быстро переправили мяч с фланга фланг, после чего Забитцер прекрасным ударом переправил его в ворота. Футболисты «Зенита» лениво прессинговали соперника в этом эпизоде.

twit text — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 23, 2019

«Лейпциг» еще несколько раз организовывал опасные моменты у ворот «Зенита», за которыми гости не успевали просто физически. Дважды мог увеличивать счет Кунья (но его подводила неточность).

С точки зрения визуального восприятия, то «РБ» и выиграл эту встречу на скоростях. Немцы в таком темпе играют каждый матч: и в Бундеслиге, и в ЛЧ. Для «Зенита» этот факт стал неприятным сюрпризом.

Еще факты, подтверждающие великолепие «РБ» в этом матче:

• В матче совсем не проявил себя Вернер. В перерыве Нагельсман провел неожиданную замену, поменяв его на кунью. Итог – и без Вернера у «Лейпцига» все было в порядке в атаке.

• Нагельсман удивил тем, что выпустил номинального правого защитника Клостерманна на левом фланге обороны. Тут обошлось без оплошностей для хозяев.

• Забитцер – король. На нашем партнерском сайте «Гол» был материал об этом топе, сегодня он подтвердил статус.

• Главная особенность «Лейпцига» – игра в пас. «Зенит» почему-то не предусмотрел это, проиграл по общему передач за матч (637 против 359) и пропустили оба гола после розыгрышей.

Лига чемпионов. Группа G. 3-й тур

Лейпциг (Германия) – Зенит (Россия) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ракицкий, 25: 1:1 – Лаймер, 49; 2:1 – Сабитцер, 59.

«Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Упамекано, Забитцер, Форсберг, Вернер (Кунья, 46), Клостерманн, Лукман (Поульсен, 69), Мукиэле, Лаймер (Демме, 86), Кампль.

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Оздоев, Барриос, Шатов (Осорио, 65), Азмун (Кузяев, 75), Дзюба, Дриусси (Мак, 82).

Предупреждения: нет – Барриос, 8.

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