Ждем его в матче против «Лейпцига».

Статистика Михаила Кержакова в этом сезоне РПЛ: 2 матча, один пропущенный гол. В «Зените» за последние три сезона в Премьер-лиге он сыграл всего 3 встречи. Всего в составе питерцев в чемпионате России он сыграл 12 матчей, хотя провел в «Зените» (не учитывая аренды) 6,5 сезонов.

Сейчас для него новый вызов: Лунев много косячит. Доверять место 24-летнему Васютину – не вариант. Так что для Семака приоритетным выбором на вратарскую позицию остается Михаил Кержаков.

Почему Кержаков все время в «Зените»

Кержаков – воспитанник питерского «Зенита». В клуб он попал еще в 2004 году. Правда, впервые за родной клуб сыграл лишь в сезоне-2015/16 – тогда ему доверили место в воротах на пару матчей ЛЧ. Все остальное время Кержаков ездил по арендам («Волга», «Волгарь-Газпром-2», «Алания»), а в 2011-м уехал в «Волгу».

Дальше – 2 сезона в Нижнем Новгороде, 2 года неплохой игры в «Анжи», и «Зенит» снова позвал Кержакова.

Кержаков редко дает большие интервью и никогда не отзывается отрицательно о своей карьере в «Зените». Когда он возвращался в «Зенит» в статусе основного вратаря «Анжи», он прокомментировал этот переход так:



«Еще год назад я обещал Сулейману Абусаидовичу (Керимову), что буду рассматривать только вариант с «Зенитом». Любой воспитанник петербургского футбола мечтает о «Зените». Любой игрок, игравший за «Зенит» и ушедший в другую команду, держит в уме петербургский клуб — как бы хорошо ни складывалась карьера. Я не исключение. И когда появилась такая возможность, решил вернуться».

Кажется, любовь к «Зениту» все эти годы удерживала Кержакова в «Зените» и не давала ему приуныть, даже когда его отправили в «Зенит-2» в ФНЛ.

Кержаков уже попадал в ситуацию, когда основной вратарь косячил и «Зенит» приходилось спасать

2015-й, первые месяцы с момента возвращения в «Зенит». Лодыгин часто ошибается, авторитетные люди мочат его за это.

Геннадий Орлов: «Зениту», конечно, надо разобраться, потому что у парня системные ошибки. Два мяча от «Валенсии» — его. Надо дать отдохнуть Юре. Есть Миша Кержаков».

Руслан Нигматуллин: «Можно смело поздравить Михаила Кержакова с удачным дебютом в Лиге чемпионов (сказал после победы над «Гентом»). Его игра оставила хорошее впечатление. Думаю, что Михаил обеспечил себе место в воротах «Зенита» на ближайшие матчи чемпионата России».

Андре Виллаш-Боаш по теме конкуренции среди вратарей тоже высказывался. Сначала сказал, что полностью доверяет Лодыгину – замена в матче с «Гентом» была произведена исключительно ради интересов «Зенита». Потом заверил, что Лодыгин будет основным вратарем «Зенита».

Вторая ситуация – сезон-2016/17, когда в команду пришел Мирча Луческу и резко ротировал состав на старте сезона. Тогда Кержаков сыграл шесть матчей в РПЛ, после чего уехал в «Оренбург». Лодыгин же остался в воротах «Зенита» до момента, когда в клубе появился Андрей Лунев.

Третья ситуация – сейчас. На этот раз на старте сезона ошибался Лунев, и на два матча РПЛ место в воротах «Зенита» занял Кержаков. Удивительно, но слова Семака похожи на комментарии Виллаша-Боаша: «Доверие к вратарю должно быть больше, поскольку это более сложная позиция. Сейчас то время, когда посчитали нужным поставить Кержакова. Он сыграл хорошо».

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