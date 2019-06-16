Как там Лодыгин

Проиграл конкуренцию Луневу, не закрепился в Греции, сейчас без клуба.

Что было в «Зените»



Сезон-2015/16 – Юрий Лодыгин был основным в «Зените».



Сезон-2016/17 – в «Зенит» перешел Андрей Лунев. С этого начался странный вектор падения Лодыгина.





Лодыгин спасал, отбивал и шикарно играл на выходах только до Мирчи Луческу. С приездом Луческу в Питер эта тенденция изменилась. Луческу не нравился стиль игры Лодыгина: он психовал из-за расслабленности в его действиях, пижонства. В декабре 2016-го Луческу попросил руководителей, чтобы те подписали ему нового вратаря. Так в Питере появился Лунев.



В сезоне-2016/17, после перехода Лунева, Лодыгин отыграл в чемпионате России 4 матча. В следующем сезоне РПЛ – 11 (2 из них начинал на скамейке). В 2018/19 в чемпионате России не вышел ни разу. Зато в Лиге Европы Семак доверил ему одну встречу квалификационного раунда, и это было фиаско. «Зенит» приехал в Минск на матч с «Динамо» в статусе фаворита, а пропустил четыре гола после первых четырех ударов в створ. В ответной встрече Питер отыгрался (8:1) и прошел дальше (в воротах стоял уже Лунев). Но больше Лодыгин в ЛЕ не выходил.





На карьеру Лодыгина в «Зените» повлияли три фактора.



• Собственная игра. Тот же Луческу отмечал, что Лодыгин часто отвлекался на позерство и терял контакт с игрой. «Лодыгин – это игрок, который очень сильно любит публику. Я объяснял ему, что он ведeт себя не как профессиональный футболист, а как актер. Приведу пример. Когда надо выбить мяч, он ждeт минимум минуту, чтобы его застала камера. Когда команда празднует гол, он старается всячески привлечь внимание телевидения своими жестами и движениями. Я предупредил Лодыгина: «Такой игрок мне не нужен». Проблема Юрия в том, что он считает себя звездой и уверен в том, что его никто не должен трогать. Я не принимаю такого отношения к работе, мне нужен был профессиональный голкипер, а не актер», – говорил Луческу.



• Редкие, но неудобные травмы. К примеру, в ноябре он получил травму и вылетел до конца 2018-го. Это выбило его из конкуренции за место в основе.

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• Игра Лунева. Этот вратарь, в отличии от Лодыгина, был стабильнее, играл качественнее, пропускал меньше голов. Показатель пропущенных голов Лунева в прошлом сезоне РПЛ – 0,96 за матч. У Лодыгина в последнем полном сезоне – 0,98.



В декабре руководство «Зенита» намекало на уход Лодыгина. Были слухи о переходе вратаря в «Ноттингем Форест». Но в итоге Лодыгин оказался в «Олимпиакосе»: аренда до конца сезона за полгода до окончания контракта с «Зенитом».





Что было в Греции



В Грецию Лодыгин ехал, чтобы перезапустить карьеру. Об этом даже говорил бывший вратарь «Олимпиакоса» Антонис Никополидис: «Верю, что переход Лодыгина в «Олимпиакос» поможет ему перезапустить карьеру. Он перешел в большую команду, и это отличный шанс проявить себя».



В итоге все снова пошло не так, как планировал Лодыгин. Он пропустил уже в первом матче, в четвертьфинале Кубка против «Ламии», а дальше почти все время сидел в запасе.



Всего в составе «Олимпиакоса» он сыграл три матча (1 в Кубке и два в чемпионате). За это время он пропустил два мяча. Отсутствие игровой практики в Греции Лодыгин объяснил так: «Когда я перешел в «Олимпиакос», я чувствовал себя спокойно, но начались игры, и было логично, что играл вратарь, который находится в команде последние восемь месяцев».



Что сейчас



На данный момент Лодыгин без клуба. В середине июня генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сказал: «Новый контракт Лодыгину мы предлагать не будем, мы вратарскую линию сформировали».



Лодыгин в интервью Sport24 пообещал, что рассмотрит любое предложение от европейских клуб, даже если это средняя команда. Но пока в прессе крайне мало новостей, связанных с его будущим. Последняя – Лодыгин подпишет двухлетний контракт с турецким «Газиантепом». Правда, никакого подтверждения этой информации пока нет.

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