Новый защитник «Зенита»: играл в Бундеслиге 2, дружит с Халком, во всем подражает отцу

Усиление на 12 миллионов евро.

Кого купил «Зенит»?

25-летний левый защитник Дуглас Сантос – первое летнее приобретение «Зенита». «Гамбург» получил за бразильского игрока 12 миллионов евро, хотя Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов. «Зенит» интересовался Сантосом еще год назад. В августе 2018-го агент Роберто Дантас подтверждал, что «Зенит» сделал предложение, но «Гамбург» отказался от продажи.

До «Зенита» Дуглас Сантос сменил пять команд: «Наутико», «Гранада», «Удинезе», «Атлетико Минейро», «Гамбург». Нормально поиграть получилось только в трех. В «Наутико» Сантос начал карьеру, когда поднялся из молодежной команды. В «Атлетико Минейро» пересекался с Роналдиньо и сделал себе рекламу. В «Гамбурге» наконец-то полноценно заиграл в основе.

Последний сезон Сантос провел в Бундеслиге 2, куда «Гамбург» как раз и вылетел год назад. Подняться в высший дивизион сразу не получилось. «Гамбург» занял четвертое место, отстав от «Униона Берлина» и «Падерборна» на одно очко. Дуглас Сантос отбегал 33 матча, забил один гол и сделал четыре результативных паса. Результату не помогло, но Сантос был хорош.

Что надо знать о Сантосе?

• Дуглас Сантос – идеальный универсал. На это повлияли его детские увлечения. Сантос всегда любил бегать в атаке, поэтому играл на позиции атакующего полузащитника. Переучился только в академии «Наутико», где не хватало игроков на левом фланге.

• У спортсменов часто спрашивают о запасных вариантах, если со спортом ничего не выйдет. Вот версия Сантоса: «Мой отец был водителем автобуса. Если бы ничего не достиг в профессиональной карьере, я бы, вероятно, сам стал водителем автобуса».

• Сантос близок с отцом. Тот рано научил его водить, а еще они вместе гоняли мяч: «Отец тоже был хорошим футболистом, даже если и не добрался до профессионального уровня. Сегодня он все еще очень хорош».

• Немного рассказа Сантоса о самом себе: «За пределами поля я веду себя тише. На тренировках я много общаюсь с молодыми игроками. Потому что, если вы плохо готовитесь, значит, вы плохо играете. Если что-то замечаю, всегда говорю».

• Сантос выигрывал Олимпиаду – это его главное карьерное достижение. Сам он считает, что в Бразилии его знают только по этой победе. В главной сборной он пока сыграл только одну игру. Не поехал и на Кубок Америки, где Бразилия уже дошла до финала.

text text text Публикация от text (@douglassantos06) 21 Авг 2016 в 5:02 PDT

Какой он человек?

Дуглас Сантос – открытый парень, который никогда не попадал в большие скандалы. По игре Сантос напоминает Айртона из «Спартака». Он может исполнить быстрые подключения по флангу, сделать длинную передачу или резко вступить в отбор. Новичок «Гамбурга» Эвертон вообще называл Сантоса своим образцом для подражания.

Дуглас Сантос мог уйти из «Гамбурга» еще зимой, но остался как раз ради возможного возвращения в Бундеслигу. «Я играл во втором дивизионе в течение пяти месяцев, теперь остались еще четыре. Надеюсь, мы вернемся в Бундеслигу. Это наша главная цель, и когда придет время, посмотрим, что будет летом», – рассказывал Сантос.

Теперь Дуглас стал для «Гамбурга» дополнительным средством дохода. Из-за невыхода в Бундеслигу клубу пришлось усиленно искать деньги на новых игроков. Даже при таких раскладах Сантос поступил уважительно для всех. Он не бросался на первое попавшееся предложение, а перед переходом в «Зенит» разговаривал с Халком. Одобрение получил – потом перешел.

Что происходило с его карьерой?

Сантос был осторожен, потому что уже имел плохой опыт в молодом возрасте. «Гранада» купила его из «Наутико» за 2,3 миллиона евро. Тогда Сантосу едва исполнилось 19 лет. Он сразу рассчитывал на игру в основе, но в Испании не вышел вообще ни разу. Потом за эти же деньги Сантоса отдали «Удинезе». Обоими клубами тогда владела семья Поццо.

Через Сантоса крутили деньги, но сам он не развивался. Зато толчок в карьере дала игра в «Атлетико Минейро». Там даже нашли на Сантоса лишние 3 миллиона евро, а потом развили до топ-уровня. Им интересовались «Барселона», «Ливерпуль», «Боруссия» и «Валенсия», но для официального предложения тогда созрел только «Гамбург».

За сезон во втором дивизионе Сантос удержал трансферную стоимость. Статистика говорит, что играл он прилично. Например, Сантос сделал 98 отборов – по этому показателю защитник оказался четвертым среди всех футболистов Бундеслиги 2. Однажды Сантоса выпустили на позицию атакующего полузащитника. Он показал универсализм и сразу сделал голевой пас.

У «Зенита» был и другой вариант. Почему не он?

«Зенит» боролся за Дугласа Сантоса с леверкузенским «Байером», но там все-таки сосредоточились на своих кадрах. Во многом из-за этого подписание Сантоса осложнялось только переговорами с «Гамбургом». Там хотели получить за него еще больше, но потом согласились на адекватную цену трансфера. По всем показателям переход Сантоса выглядит нормально.

Проблема только в том, что «Зенит» половину лета договаривался с защитником Лоди из «Атлетико Паранаэнсе». Нобель Арустамян рассказывал о переговорах по цене. «Зенит» сбивал стоимость Лоди до 20 миллионов евро, бразильцы хотели все 25. Компромисс нашелся через третью сторону – Лоди перехватил мадридский «Атлетико».

Дуглас Сантос сам облегчил потенциальным покупателям все трансферные договоренности. Еще в мае он объявил, что пришло время для перемен. При таких раскладах у «Гамбурга» не было возможностей для условий по цене, какие диктовали бразильцы из «Минейро». Для «Зенита» сделка по Сантосу оказалась хоть и вынужденной, но выгодной со всех сторон.

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