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    Сантос перешел в «Зенит»

    «Зенит» в своем официальном твиттере объявил о переходе защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса.

    Футболист, играющий слева в обороне, заключил с питерским клубом контракт до 2024 года.

    Сумма трансфера пока неизвестна. По информации Globo Esporte, «Зенит» заплатит за 25-летнего бразильца 15 миллионов евро.

    • Сантос выступал за «Гамбург» с 2016 года.
    • В прошлом сезоне он провел 38 матчей, забил два гола и сделал семь результативных передач.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 22:36
    Комментарии8
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      Рейтинг: +6717

      KLIM777 37 минут назад

      ну по мне так это слабый игрок для лиги чемпионов. тот же акунья куда круче. да еще и 15 лямов, да и с будущим лимитом дали бы шанс набиуллину

      -1
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      Рейтинг: +6842

      parevg 47 минут назад

      Что-то как-то он не совсем белый...
      А как же "в цветах Зенита нет черного"????

      0
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      ...
      Рейтинг: +9845

      Garrincha58 > parevg 13 минут назад

      он такой же как Халк, а тёмненькие больше у ЦСКА и Спартака

      0
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      Рейтинг: +1219

      Фанат Рубина 57 минут назад

      + 1 нег**ла

      -2
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      ...
      Рейтинг: +271

      GSmall > Фанат Рубина 54 минуты назад

      А ты чёртов рассист

      3
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      Рейтинг: +6842

      parevg > GSmall 39 минут назад

      А что плохого в расизме? Человек не толерантен по природе своей, кто-то не любит цветных, кто-то цыган, кто-то евреев, а кто и просто соседей ...
      Абсолютно толерантных людей нет.
      Я то-же расист, и не скрываю этого, но я не фанат и не экстремист. Черному руки никогда не подам, но и оскорблять, и тем более к чему то призывать не стану, просто проигнорирую.

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      Рейтинг: +6258

      ufos73 > parevg 2 минуты назад

      Ты не уважаешь человека, лишь потому что он загорелый? Фашизм именно так и зарождался, ты фашист в зародыше, еще не сформировавшийся просто... Даже примитивные животные выше этого, а мы б**ть "разумные" считаем что цвет может влиять на "качество"... Я бы вот тебе руку не подал...

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      Рейтинг: +271

      GSmall 1 час назад

      Хааааалелуя)

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