Сантос перешел в «Зенит»

ну по мне так это слабый игрок для лиги чемпионов. тот же акунья куда круче. да еще и 15 лямов, да и с будущим лимитом дали бы шанс набиуллину
«Зенит» в своем официальном твиттере объявил о переходе защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса.
Футболист, играющий слева в обороне, заключил с питерским клубом контракт до 2024 года.
Сумма трансфера пока неизвестна. По информации Globo Esporte, «Зенит» заплатит за 25-летнего бразильца 15 миллионов евро.
- Сантос выступал за «Гамбург» с 2016 года.
- В прошлом сезоне он провел 38 матчей, забил два гола и сделал семь результативных передач.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.