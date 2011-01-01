Сантос перешел в «Зенит»

«Зенит» в своем официальном твиттере объявил о переходе защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса.

Футболист, играющий слева в обороне, заключил с питерским клубом контракт до 2024 года.

Сумма трансфера пока неизвестна. По информации Globo Esporte, «Зенит» заплатит за 25-летнего бразильца 15 миллионов евро.