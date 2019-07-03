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    Globo Esporte: «Зенит» заплатит «Гамбургу» 15 миллионов за Сантоса

    «Зенит» интересуется защитником «Гамбурга» Дугласом Сантосом.

    По информации Globo Esporte, российский клуб заплатит 15 миллионов евро за 25-летнего футболиста (без учета бонусов). Игрок должен прилететь в Санкт-Петербург в ближайшее время и подписать контракт.

    • «Зенит» пытался подписать Сантоса в прошлом году.
    • Бразилец выступает в Гамбурге с 2016 года. Он перешел в чемпионат Германии из «Атлетико Минейро».
    • В прошлом сезоне Сантос провел 38 матчей, забил два гола, сделал семь результативных передач.

    Источник: Globo Esporte

    Globo – бразильский телеканал, первая по величине португалоязычная телекоммуникационная компания в мире.

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    03.07.2019 23:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9580

      slavutiq70 21 минуту назад

      Покупает только Зенит,,,интересный нас ждёт чемпионат,,,государство против бедолаг,,,

      1
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      Рейтинг: +6700

      KLIM777 > slavutiq70 14 минут назад

      Да, именно так. Зенит скупил всех. Там сделали Трансферы РПЛ, можно посвятиться на досуге.

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