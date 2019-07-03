Globo Esporte: «Зенит» заплатит «Гамбургу» 15 миллионов за Сантоса

Покупает только Зенит,,,интересный нас ждёт чемпионат,,,государство против бедолаг,,,
«Зенит» интересуется защитником «Гамбурга» Дугласом Сантосом.
По информации Globo Esporte, российский клуб заплатит 15 миллионов евро за 25-летнего футболиста (без учета бонусов). Игрок должен прилететь в Санкт-Петербург в ближайшее время и подписать контракт.
- «Зенит» пытался подписать Сантоса в прошлом году.
- Бразилец выступает в Гамбурге с 2016 года. Он перешел в чемпионат Германии из «Атлетико Минейро».
- В прошлом сезоне Сантос провел 38 матчей, забил два гола, сделал семь результативных передач.
Источник: Globo Esporte
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