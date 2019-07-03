Globo Esporte: «Зенит» заплатит «Гамбургу» 15 миллионов за Сантоса

«Зенит» интересуется защитником «Гамбурга» Дугласом Сантосом.

По информации Globo Esporte, российский клуб заплатит 15 миллионов евро за 25-летнего футболиста (без учета бонусов). Игрок должен прилететь в Санкт-Петербург в ближайшее время и подписать контракт.