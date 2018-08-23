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    Агент: «Зенит» сделал предложение Сантосу, но «Гамбург» не хочет его продавать»

    Футбольный агент Роберто Дантас, представляющий интересы защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса, сообщил, что 24-летним игроком действительно интересуется «Зенит».

    «У нас есть предложение от «Зенита», также с нами контактировал «Шальке». Но на данный момент «Гамбург» не хочет отпускать Сантоса. Клуб понимают, что сейчас он основной игрок команды», – сказал Дантас.

    Ранее сообщалось, что петербуржцы предложили немецкому клубу за бразильца 7 миллионов евро, но получили отказ «Гамбург» хочет получить за Сантоса 20 миллионов.

    Источник: Globo

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    23.08.2018 14:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 августа 2018, 18:18

      Совсем сбрендили селекционеры. Всякое г-но из немецкого аутсайдера готовы купить ради грязных бабок.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 августа 2018, 15:46

      Миммо мог и слева отыграть и на позиции ЦЗ при необходимости. Сейчас с крайними защитниками больше проблем, чем с ЦЗ. Трое есть, Маммана на подходе, а в перспективе молодые Скроботов и Карпов. С крайними такого выбора нет. С Черновым не продлят контракт, ищут ему новый клуб, Терентьев слабоват для состава "Зенита". Анюков и Жирков это игроки на этот сезон.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 23 августа 2018, 15:06

      Учитывая что после ухода Кришито на левом фланге у Зенита по сути остался только один Набиуллин то понятно , что Зениту нужен ещё один игрок на эту позицию, Дуглас Сантос был бы хорошим вариантом , но мне кажется, что он в итоге выберет Шальке потому что и в бытовом смысле ему ничего не надо будет менять и команда играет в ЛЧ , а не в ЛЕ.

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