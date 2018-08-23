Агент: «Зенит» сделал предложение Сантосу, но «Гамбург» не хочет его продавать»

Футбольный агент Роберто Дантас, представляющий интересы защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса, сообщил, что 24-летним игроком действительно интересуется «Зенит».

«У нас есть предложение от «Зенита», также с нами контактировал «Шальке». Но на данный момент «Гамбург» не хочет отпускать Сантоса. Клуб понимают, что сейчас он основной игрок команды», – сказал Дантас.

Ранее сообщалось, что петербуржцы предложили немецкому клубу за бразильца 7 миллионов евро, но получили отказ «Гамбург» хочет получить за Сантоса 20 миллионов.