«Зенит» может купить защитника «Атлетико Паранаэнсе» Лоди за 21 миллион при рыночной стоимости 4 миллиона

Защитник «Атлетико Паранаэнсе» Ренан Лоди может стать игроком «Зенита».

По информации журналиста и комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна, питерский клуб уже согласовал условия личного контракта с футболистом. Теперь обсуждается сумма трансфера.

«Пару недель назад бразильские медиа сообщали о провалившихся переговорах между «Зенитом» и «Атлетико Паранаэнсе» по трансферу левого защитника Ренана Лоди. «Зенит» давал 20 миллионов евро с учетом всех потенциальных бонусов, бразильцы хотели 25.

Теперь, по моей информации, переговоры возобновились. Стороны на пути к соглашению. Сейчас цена Лоди выросла до 21 миллиона евро – эту сумму «Атлетико» получит гарантированно. Многие бразильские агенты считают, что сделка состоится уже в ближайшее время», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.