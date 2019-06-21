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    «Зенит» может купить защитника «Атлетико Паранаэнсе» Лоди за 21 миллион при рыночной стоимости 4 миллиона

    Защитник «Атлетико Паранаэнсе» Ренан Лоди может стать игроком «Зенита».

    По информации журналиста и комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна, питерский клуб уже согласовал условия личного контракта с футболистом. Теперь обсуждается сумма трансфера.

    «Пару недель назад бразильские медиа сообщали о провалившихся переговорах между «Зенитом» и «Атлетико Паранаэнсе» по трансферу левого защитника Ренана Лоди. «Зенит» давал 20 миллионов евро с учетом всех потенциальных бонусов, бразильцы хотели 25.

    Теперь, по моей информации, переговоры возобновились. Стороны на пути к соглашению. Сейчас цена Лоди выросла до 21 миллиона евро – эту сумму «Атлетико» получит гарантированно. Многие бразильские агенты считают, что сделка состоится уже в ближайшее время», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    • Лоди – воспитанник «Атлетико Паранаэнсе».
    • За основную команду он дебютировал в октябре 2016 года.
    • Всего левый фулбек провел 49 матчей, забил четыре гола и сделал восемь результативных передач.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в четыре миллиона евро.

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    21.06.2019 12:17
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1882

      Boeung777 21 июня 2019, 17:24

      Вот это по нашему, по-газпромовски.

      0
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      Рейтинг: +6255

      Давид59 21 июня 2019, 16:39

      Люди!!! Ну что Вы всё про "народные деньги"!!! Вы что верите, что, если эти 20 миллионов не потратят на бразильца - то эти деньги попадут в пенсионный фонд, учителям или ещё куда-нибудь?

      2
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      ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun > Давид59 21 июня 2019, 16:57

      Так может потому в том числе они и не попадают в ПФР, что вот так бессмысленно тратятся на футболистов?

      3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Давид59 21 июня 2019, 19:18

      Эти деньги из кармана народа, они либо высосаны из наших недр, либо высосаны из наших кошельков за тот же газ... Все траты коммерческой компании переносятся на конечного потребителя.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6255

      Давид59 21 июня 2019, 16:28

      Вообще-то Нобель просто так не болтает. Если трансфера не будет - значит просто не договорились. Уверен - переговоры ведутся. Слева у нас после ухода Кришито и вправду проблема. Жирков конечно хорош, но с годами физики всё меньше. Набиулину похоже уже нет доверия. Чернов - неплох, но если смогут найти посильнее, надо покупать.

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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 21 июня 2019, 15:10

      Очередной высер любителей утки.То про Спартака о про Зенит.

      0
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 21 июня 2019, 15:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да какая разница,деньги то тратятся с НАРОДНОГО ДОСТОЯНИЯ! ПОЗОРИЩЕ!!!

      -4
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 21 июня 2019, 14:28

      Новость придуманная наркоманом агентом футболиста.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 21 июня 2019, 14:04

      Умеют бразильцы лохов разводить )))

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > KLIM777 21 июня 2019, 19:13

      Домой уехал, а что купить хотите? Ну опоздали чуток )))))

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > KLIM777 21 июня 2019, 20:39

      Если купите, то увидишь )))

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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 21 июня 2019, 13:50

      Кто-то до сих пор читает заметки из цикла "бред про Зенит". После того, как все СМИ страны, кроме питерских, объявили о трансфере Сутормина, назвав цену, уплаченную за игрока, и условия его контракта, и даже приведя комментарии экспертов по поводу будущего этого игрока в Зените. Если даже этот якобы свершившийся факт оказался фейк, то чего стоит публикация слухов?

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 21 июня 2019, 13:48

      зашибись, типа если русский клуб, то можно цену ломить?

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 21 июня 2019, 13:29

      Неее,бред,слишком цена завышена,понял бы если 8-9 просили,а так или утка,или цена указана не верно,не совсем же менеджеры Зенита дебилы.

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