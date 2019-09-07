В 36 вернуться в сборную и забить. Снова восхищаемся Жирковым

Год назад Юрий вообще мог завершить карьеру.

После серьезной травмы, полученной на чемпионате мира, Юрий Жирков мог завершить карьеру. Сам Юрий говорил: «Пока об этом не думаю, но все может быть».

«Зенит» не включил Жиркова в заявку Лиги Европы. Семак говорил, что с травмой игрока «все очень плохо». Но игрок объявил только о завершении выступлений за сборную, а клуб продлил с ним контракт еще на год.

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 10, 2018

«Изначально хотел завершить карьеру в сборной еще до чемпионата мира, но жена убедила продолжать выступать за себя, за семью, за детей. Но сейчас и вправду пора сказать «хватит», – комментировал свое решение Юрий летом 2018-го.

Спустя восемь месяцев Жирков восстановился. Вернулся в основу «Зенита», в концовке чемпионата отдал четыре голевые передачи и стал чемпионом России. А еще, после разговора с Черчесовым, вернулся в сборную и отыграл все 90 минут против Бельгии.

Летом «Зенит» снова продлил контракт с Жирковом. Если бы клуб не сделал предложения, он бы все равно продолжил играть: «Были варианты поиграть год-полтора и закончить. Были мысли закончить в родном Тамбове или в «Балтике».

В новом сезоне Юрий сыграл во всех матчах команды. Сейчас у него на счету голевая против «Тамбова» и победный гол «Спартаку». Очередной вызов в сборную России. И гол за нее.

twit text — Матч ТВ (@MatchTV) September 6, 2019

Несмотря на серьезнейшую травму (год назад, по информации из окружения игрока, на Жиркове не было живого места), риски рецидива, конкуренцию и возраст (только вдумайтесь, ему сейчас 36 лет), Юрий остается игроком основы чемпиона России, вызывается в сборную и забивает победные голы в важнейший матчах. Просто респект.

Год назад, по информации из окружения игрока, на Жиркове не было живого места. Он логично завершил выступления за сборную, но не торопился полностью уходить из футбол. И, несмотря на риски рецидива, конкуренция и возраст, Юрий вылечился и продолжил играть. Он остается игроком основы чемпиона России. На прошлой неделе он забил победный гол в принципиальном матче со «Спартаком». Сегодня – сделал мощный рывок в контратаке и снова забил победный мяч.

Мы уже привыкли видеть игроков из поколения Жиркова в телевизоре (Аршавин, Быстров, Павлюченко). Юрий мог быть на их месте, но он в сборной. И он забивает, и приносит победу.

А с этим парнем Жирков должен конкурировать, но пока играет вместе на фланге:

Новый защитник «Зенита»: играл в Бундеслиге 2, дружит с Халком, во всем подражает отцу