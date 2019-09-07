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    В 36 вернуться в сборную и забить. Снова восхищаемся Жирковым


    3.9
    Голосов: 14
    07.09.2019 00:11
    Год назад Юрий вообще мог завершить карьеру.

    После серьезной травмы, полученной на чемпионате мира, Юрий Жирков мог завершить карьеру. Сам Юрий говорил: «Пока об этом не думаю, но все может быть».

    «Зенит» не включил Жиркова в заявку Лиги Европы. Семак говорил, что с травмой игрока «все очень плохо». Но игрок объявил только о завершении выступлений за сборную, а клуб продлил с ним контракт еще на год.

    «Изначально хотел завершить карьеру в сборной еще до чемпионата мира, но жена убедила продолжать выступать за себя, за семью, за детей. Но сейчас и вправду пора сказать «хватит», – комментировал свое решение Юрий летом 2018-го.

    Спустя восемь месяцев Жирков восстановился. Вернулся в основу «Зенита», в концовке чемпионата отдал четыре голевые передачи и стал чемпионом России. А еще, после разговора с Черчесовым, вернулся в сборную и отыграл все 90 минут против Бельгии.

    Летом «Зенит» снова продлил контракт с Жирковом. Если бы клуб не сделал предложения, он бы все равно продолжил играть: «Были варианты поиграть год-полтора и закончить. Были мысли закончить в родном Тамбове или в «Балтике».

    В новом сезоне Юрий сыграл во всех матчах команды. Сейчас у него на счету голевая против «Тамбова» и победный гол «Спартаку». Очередной вызов в сборную России. И гол за нее.

    Несмотря на серьезнейшую травму (год назад, по информации из окружения игрока, на Жиркове не было живого места), риски рецидива, конкуренцию и возраст (только вдумайтесь, ему сейчас 36 лет), Юрий остается игроком основы чемпиона России, вызывается в сборную и забивает победные голы в важнейший матчах. Просто респект.

    Год назад, по информации из окружения игрока, на Жиркове не было живого места. Он логично завершил выступления за сборную, но не торопился полностью уходить из футбол. И, несмотря на риски рецидива, конкуренция и возраст, Юрий вылечился и продолжил играть. Он остается игроком основы чемпиона России. На прошлой неделе он забил победный гол в принципиальном матче со «Спартаком». Сегодня – сделал мощный рывок в контратаке и снова забил победный мяч.

    Мы уже привыкли видеть игроков из поколения Жиркова в телевизоре (Аршавин, Быстров, Павлюченко). Юрий мог быть на их месте, но он в сборной. И он забивает, и приносит победу.

    А с этим парнем Жирков должен конкурировать, но пока играет вместе на фланге:

    Новый защитник «Зенита»: играл в Бундеслиге 2, дружит с Халком, во всем подражает отцу

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.9 Голосов: 14
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 8 сентября 2019, 11:20

      Юра лучший на своей позиции, даже в сборной! Талант и трудяга! Таким игрокам только огромный респект!

      0
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      Рейтинг: +69

      Nemchinevich I.P. 8 сентября 2019, 10:12

      Молодец Юра!!! Есть ещё порох.Ждём тебя в нашей любимой Балтике.Есть с кого пример брать! Удачи тебе и здоровья!!! Ты настоящий мужик.

      0
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 7 сентября 2019, 17:09

      Даже представить не могу, кто в будущем его сможет заменить в сборной, играя так же классно.

      1
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      Рейтинг: +5652

      afw13 7 сентября 2019, 16:46

      Жирков красавчик!
      ни убавить ни прибавить, лучший игрок матча!

      0
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      Рейтинг: +41

      WETERAN 7 сентября 2019, 11:03

      Андрей Сергеевич, возможно бы тоже не хуже играл, если бы его приглашали.

      0
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      Рейтинг: +6445

      Ганнибал Лектор 7 сентября 2019, 10:14

      Красавчик, Юрий! Здоровья и успехов! Еще бы хотя бы один гол в решающих матчах ЧЕ-2020.

      1
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      Рейтинг: +5476

      Дядя Серёжа 7 сентября 2019, 09:00

      Жирков удивил в туре накануне... Ударом в наши ворота.
      Попал же, зараза.

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 7 сентября 2019, 08:03

      второй тайм не видел ,но по первому...жирков запорол все подачи с углового и просрал фланг напару с кудряшом.

      0
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      Рейтинг: +3554

      CSKA57 > piligrim1986 8 сентября 2019, 09:54

      У нас как всегда, выиграли, он победный гол забил, - значит герой! А вот если бы этого не произошло, тогда ему вспомнили бы и первый тайм и что-то из второго...

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > CSKA57 8 сентября 2019, 10:09

      ну знаешь, пусть уж лучше так всегда заканчивается))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +3554

      CSKA57 > piligrim1986 8 сентября 2019, 10:30

      С этим не поспоришь!

      1
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      Рейтинг: +1016

      ZENIT***** 7 сентября 2019, 07:59

      Жиркову респектище!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +104

      Scorp63 7 сентября 2019, 00:48

      Армейская школа!) Золотой состав 2005г.
      Молодёжь надо подключать в сборную. Зобнин сдулся, негатив "Спартака" губит таланты!!! Головин-лучший из конюшни ЦСКА!!!)))
      Молодцы все! Проявили характер. Дзюба-красава! Настоящий капитан.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог > Scorp63 7 сентября 2019, 09:15

      Зобнин ушел и сдулась команда !!! Дзюба - армейская школа ???

      -1
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      Рейтинг: +104

      Scorp63 > батог 7 сентября 2019, 16:48

      Тему смори!)

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог > Scorp63 7 сентября 2019, 20:16

      Сморю 4 -ое предложение: "Зобнин сдулся.......

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