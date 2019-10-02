За две минуты Караваев сделал решающий гол «Зенита». Так и надо пользоваться шансом

Теперь заиграет в российском топ-клубе?

На 68-й минуте матча «Зенита» и «Бенфики» Вячеслав Караваев заменил Олега Шатова. «Зенит» к тому моменту вел всего в один мяч, много атаковал, но оставлял «Бенфике» шансы. Караваеву хватило всего две минуты, чтобы создать второй мяч. Его прострел замкнул защитник «Бенфики» Диаш. Второй гол сломал «Бенфику» – позже она еще раз пропустила и однажды забила сама.

twit text — ФК «Зенит»(@zenit_spb) October 2, 2019

twit text — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 2, 2019

Для Караваева этот гол значит намного больше, чем просто участие в победе «Зенита». Летом Караваев перешел в «Зенит» из «Витесса», где Слуцкий впервые по-настоящему в него поверил. Караваев всегда хотел продолжать карьеру в Европе, но легко объяснил переход в «Зенит»: «Если тебе делает предложение такой топ-клуб, как «Зенит» – тут даже думать нечего».

«Зенит» – большой личный вызов и переломная история. Караваев еще никогда постоянно не играл в основе топовой российской команды. До «Зенита» он выходил в Лиге чемпионов только в одном матче. В 2013 году Караваев вышел в старте на игру с «Викторией» еще в составе ЦСКА. Ту игру ЦСКА проиграл со счетом 1:2. В «Зените» у Караваева уже два матча в Лиге чемпионов из двух возможных.

Все так привыкли считать Караваева бесконечно талантливым, что забывают о его настоящей готовности для игры в основе российского топа. Караваев уже показывал прогресс в составе «Спарты» и «Витесса», но в ЦСКА и в сборной обычно обжигался. Выделяются как минимум три переломных момента по его карьере. Совпадение, но все они связаны с Фернандесом.

Смотрите:

1) В ЦСКА Караваева постепенно подпускали к основе. Отдавали в аренду в Чехию, но однозначно планировали возвращение. Каждый сезон все складывалось по одному сценарию: Караваев играет в Чехии, приезжает в ЦСКА, его смотрят, отправляют дальше. Марио Фернандес прогрессировал быстрее, поэтому Караваев не заиграл.

2) Самый реальный шанс по игре за ЦСКА был у Караваева перед трансфером в «Спарту». Тогда его пробовали даже на левом фланге (Караваев – универсал). Потом все вместе решили, что в основу для игры в РПЛ Караваев не пробьется, поэтому и продали. Караваев завис между уровнем звезды чемпионата Чехии и ролью запасного в РПЛ.

3) Караваева уже вызывали в сборную России, но там на его позиции тоже играет Марио Фернандес. Сейчас Караваев вырос и философски относится к конкуренции: «Да, это хороший футболист. Никто не спорит. Мне же остается выкладываться на все 100 процентов».

Интересно, что этим летом «Зенит» тоже выходил на Фернандеса. Об этом в интервью «СЭ» рассказывал Роман Бабаев, хотя и отказался подтверждать детали. Фернандес сразу сказал, что готов остаться в ЦСКА и повесил решение на клуб. ЦСКА отказался продавать Фернандеса. «Зенит» вместо него купил Караваева, чтобы тот конкурировал со Смольниковым.

«Дебют получился отличным. Главное, что выиграли, три очка. Поддержка сумасшедшая. Спасибо огромное болельщикам, двигаемся дальше. За ребят переживаешь, когда сидишь на скамейке и хочешь помочь. Когда выходишь, чуть спокойнее. Я считаю, что вышел неплохо», – сказал Караваев в интервью «Матч ТВ» уже после матча.

Теперь у него наконец-то есть хорошие условия для игры в основе «Зенита». Первый большой шанс что-то доказать на европейском уровне Караваев не упустил.