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Судьи
Главный судья:
Али Палабыйык (Анкара)
Материалы

РБ Лейпциг - Зенит

23.10.2019, Среда, 19:55 мск Лейпциг, стадион Ред Булл Арена Трансляция: Матч ТВ Лига чемпионов, 3 тур РБ Лейпциг - Зенит
Лига Европы (2017/2018)
Квалификация, 1/8 финала
ответный матч		 15 марта, четверг 21:00 Зенит 1:1 РБ Лейпциг
Лига Европы (2017/2018)
Квалификация, 1/8 финала
первый матч		 8 марта, четверг 23:05 РБ Лейпциг 2:1 Зенит
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. РБ Лейпциг 6 3 2 1 10:8 +2 11
2. Лион 6 2 2 2 9:8 +1 8
3. Бенфика 6 2 1 3 10:11 -1 7
4. Зенит 6 2 1 3 7:9 -2 7
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    Рейтинг: +1871

    Александ1982 23 октября 2019, 21:50

    б,я ну что же бывает!!видно же разницу уровня как не крути(((

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    Рейтинг: +18460

    ilichkadr 23 октября 2019, 21:49

    Отскочили немцы! В Питере отдадим с полна!

    2
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    Рейтинг: +716

    Fju-2 23 октября 2019, 21:49

    Эх Рака, Рака, не мог 3 забить что ли?

    0
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    Рейтинг: +1406

    DemSerg 23 октября 2019, 21:46

    А где Журин со своим кукареканьем про золотой мяч?)))

    1
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    Рейтинг: +192

    GuberDV 23 октября 2019, 21:45

    Дзюба ноль. Азмун ноль.

    7
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    Рейтинг: +1406

    DemSerg 23 октября 2019, 21:35

    Какая же пруха! Второй раз везёт. Ставил, что Лейпциг забьет больше одного. Еееееее!

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    Рейтинг: +272

    Muhametshin 23 октября 2019, 21:27

    Ребята давайте жмите, мы к сожелению юве не обыграли вы хоть покажите класс

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    Рейтинг: +1871

    Александ1982 > Muhametshin 23 октября 2019, 21:41

    там было без шансов!!

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    Рейтинг: +502

    diemens74 23 октября 2019, 21:22

    Вот это уже похоже на игру. Ждали когда Лейпциг выдохнется?

    2
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    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com 23 октября 2019, 21:18

    Что вы все: Карасёв, Карасёв! Он что виноват, что ему зарплатную карту Газпром банка выдали?

    2
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    Рейтинг: +1871

    Александ1982 23 октября 2019, 21:16

    ну надо же так попасть прям в уголок!! немцам везет, давай Зенит не подведи

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    Рейтинг: +3181

    uBaH_ > Александ1982 23 октября 2019, 21:20

    Где ты везение там увидел? Такие банки пачками в европе кладут

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    Рейтинг: +1871

    Александ1982 > uBaH_ 23 октября 2019, 21:29

    ну не знаю, если все так там кладут, но попасть тоже надо удачно

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    Рейтинг: +3181

    uBaH_ > Александ1982 23 октября 2019, 21:31

    Если так будут накрывать, то таких может залететь штуки 3 спокойно

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