РБ Лейпциг - Зенит

б,я ну что же бывает!!видно же разницу уровня как не крути(((
|Квалификация, 1/8 финала
ответный матч
|15 марта, четверг
|21:00
|Зенит
|1:1
|РБ Лейпциг
|Квалификация, 1/8 финала
ответный матч
|15 марта, четверг
|21:00
|Зенит
|1:1
|РБ Лейпциг
|Квалификация, 1/8 финала
первый матч
|8 марта, четверг
|23:05
|РБ Лейпциг
|2:1
|Зенит
|Группа G
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|РБ Лейпциг
|6
|3
|2
|1
|10:8
|+2
|11
|2.
|Лион
|6
|2
|2
|2
|9:8
|+1
|8
|3.
|Бенфика
|6
|2
|1
|3
|10:11
|-1
|7
|4.
|Зенит
|6
|2
|1
|3
|7:9
|-2
|7
б,я ну что же бывает!!видно же разницу уровня как не крути(((
Дзюба ноль. Азмун ноль.
Ребята давайте жмите, мы к сожелению юве не обыграли вы хоть покажите класс
там было без шансов!!
Что вы все: Карасёв, Карасёв! Он что виноват, что ему зарплатную карту Газпром банка выдали?
ну надо же так попасть прям в уголок!! немцам везет, давай Зенит не подведи
Где ты везение там увидел? Такие банки пачками в европе кладут
ну не знаю, если все так там кладут, но попасть тоже надо удачно
Если так будут накрывать, то таких может залететь штуки 3 спокойно