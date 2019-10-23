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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
РБ Лейпциг - Зенит
РБ Лейпциг - Зенит: обзор матча 23 октября 2019
РБ Лейпциг
23.10.2019, среда, 19:55
Лига чемпионов, группа G, 3 тур
2 : 1
Завершен
Зенит
49'
К. Лаймер
59'
М. Забитцер
25'
Я. Ракицкий
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Зенит
Замена
Д. Демме
️️️️
К. Лаймер
86'
82'
Замена
Р. Мак
️️️️
С. Дриусси
75'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
С. Азмун
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
А. Лукман
69'
65'
Замена
Й. Осорио
️️️️
О. Шатов
ГОЛ! 2:1!
М. Забитцер
Пас отдал
Л. Клостерманн
59'
ГОЛ! 1:1!
К. Лаймер
Пас отдал
М. Забитцер
49'
Замена
М. Кунья
️️️️
Т. Вернер
46'
25'
ГОЛ! 0:1!
Я. Ракицкий
8'
Желтая карточка
В. Барриос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
16
Лукас Клостерманн
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
27
Конрад Лаймер
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛП
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
4-1-2-1-2
25
Гулачи
20
Мукиэле
4
Орбан
2
Упамекано
16
Клостерманн
27
Лаймер
44
Кампль
20
Забитцер
10
Форсберг
11
Вернер
11
Лукман
4-1-2-1-2
41
Кержаков
15
Караваев
44
Ракицкий
20
Иванович
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
21
Оздоев
27
Шатов
9
Дриусси
22
Дзюба
20
Азмун
27
Лаймер
6
Демме
6
Демме
27
Лаймер
11
Лукман
15
Поульсен
15
Поульсен
11
Лукман
11
Вернер
10
Кунья
10
Кунья
11
Вернер
27
Шатов
71
Осорио
71
Осорио
27
Шатов
20
Азмун
14
Кузяев
14
Кузяев
20
Азмун
9
Дриусси
21
Мак
21
Мак
9
Дриусси
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Зенит
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
21
Амаду Айдара
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
99
Андрей Лунев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
21
Амаду Айдара
ЦП
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча РБ Лейпциг - Зенит
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Али Палабыйык
(Анкара)
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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