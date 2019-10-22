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    Давайте честно: «Локо» не наиграл даже на ничью, а «Ювентус» вытащил матч заменами


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    Голосов: 0
    Сегодня, 00:20
    Сарри вовремя исправился.

    Семин полностью переиграл Сарри своим планом

    Сарри совсем не угадал с составом и планом на игру. Он выпустил слишком оборонительную полузащиту: Хедира, Матюиди и Бентанкур – скорее игроки защищающиеся, чем атакующие, и не очень эффективные в позиционном нападении.

    По сути, на поле было только два ярко выраженных атакующих игрока: Роналду и Дибала в нападении. Из-за того, что полузащита плохо продвигала мяч через центр, все сводилось к банальным кроссам на Роналду и его дальним ударам.

    И отсюда выплывает еще одна ошибка Сарри – Дибала в таком футболе был бесполезен. Игуаин был бы намного полезнее в такой игре.

    Респектуем «Локо»: полностью перекрыли центр поля, изолировали Пьянича (Миранчуком, но об этом позже), выдавили «Ювентус» на фланги, где тоже отрабатывали практически без ошибок. И воспользовались единственным моментом и главной слабостью «Юве» (об этом тоже чуть позже) – идеальный контратакующий сценарий сработал.

    Замены и качество скамеек решили исход

    Во втором тайме Сарри признал свои ошибки: в самом начале снял с игры Хедиру и Матюиди. И выпустил Рабьо (для лучшего продвижения мяча) и Игуаина (эффективнее при навесах). «Ювентус» сразу стал острее и опаснее.

    Эти перестроения передвинули Дибалу ближе к глубине, откуда ему удобнее действовать. Результат: два гола.

    А теперь посмотрите на разницу качества игроков скамейки. Замены «Ювентуса» перевернули матч. У «Локомотива» на 83 минуте грустно вышел Коломейцев. Семин тут уже был бессилен.

    И еще важные моменты

    • До матча мы писали, что главная слабость «Юве» – де Лигт. Его купили за 85 миллионов этим летом, а он косячил в четырех из семи пропущенных голов «Ювентуса» в этом сезоне. С «Локомотивом» была пятая результативная ошибка.

    Главные проблемы де Лигт создает команде, выбрасываясь на нападающего в центр поля и оголяя зону в обороне. Так его дважды обыграл Лукаку в игре с «Интером». Так сегодня у него выиграл единоборство Эдер – и случился гол.

    Есть версия, что одна из проблем де Лигта – в лишнем весе. Он стал значительно больше по сравнению с прошлым годом. Бывший тренер «Брешии» Луиджи Каньи тоже это заметил:

    «Я помню де Лигта в «Аяксе», сейчас он гораздо мощнее. Следовательно, и медленнее тоже. Не знаю, почему так вышло, дело явно в тренировочной программе. У игроков с такой массой всегда проблемы».

    • Миранчук – красавец. Читал эпизоды в прессинге – шесть раз вернул владение (все – на чужой половине поля). До замен Сарри контролировал главный мозг «Юве» Пьянича, присосавшись к нему и не давая пространства. Ну и, конечно, сделал гол.

    • Эдер – тоже красавец. Но опять же до замен Сарри. Выиграл ключевое единоборство в моменте с голом, придерживал мяч в атаке, правильно открывался. Во втором тайме показательно был полностью отрезан. В первые 45 минут у него было восемь верховых единоборств, во втором – ноль.

    ***

    На эмоциях могло показаться, что «Локомотив» не заслуживал поражения. Но «Локо» совершенно ничего не сделал в атаке во втором тайме. «Юве» создал в три раза больше опасных моментов (2.24 – 0.65 по xG). И заслуженно победил.

    Но это не отменяет того, что Семин выбрал лучший план, чем Сарри, и «Локо» в первом тайме отыграл идеально. Но замены полностью изменили матч.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер SPORF/Твиттер Локомотива
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии3
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      Рейтинг: +382

      aimer1988 21 минуту назад

      Тут даже не только в заменах дело, а еще и то, что травмированы важные игроки основы, да еще несколько игроков, вышедших сегодня в основе, играли первый матч после травм. Посмотреть на того же Крыховяка - бледная тень себя из игры с Атлетико.

      1
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      Рейтинг: +515

      Mr Green > aimer1988 9 минут назад

      там комплекс проблем. лавка, травмы, ну и то что играли они с Ювентусом, сильнейшим клубом европы.

      0
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      Рейтинг: +2428

      Nesterenko 24 минуты назад

      Локомотив наиграл на ничью и сам же упустил ее. Ничего сверх опасного Юве не создал, только эти два удара из дали и все. А то что Локо сыграл очень трусливо после перерыва это правда.

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