Давайте честно: «Локо» не наиграл даже на ничью, а «Ювентус» вытащил матч заменами

Сарри вовремя исправился.

Семин полностью переиграл Сарри своим планом

Сарри совсем не угадал с составом и планом на игру. Он выпустил слишком оборонительную полузащиту: Хедира, Матюиди и Бентанкур – скорее игроки защищающиеся, чем атакующие, и не очень эффективные в позиционном нападении.

По сути, на поле было только два ярко выраженных атакующих игрока: Роналду и Дибала в нападении. Из-за того, что полузащита плохо продвигала мяч через центр, все сводилось к банальным кроссам на Роналду и его дальним ударам.

И отсюда выплывает еще одна ошибка Сарри – Дибала в таком футболе был бесполезен. Игуаин был бы намного полезнее в такой игре.

Респектуем «Локо»: полностью перекрыли центр поля, изолировали Пьянича (Миранчуком, но об этом позже), выдавили «Ювентус» на фланги, где тоже отрабатывали практически без ошибок. И воспользовались единственным моментом и главной слабостью «Юве» (об этом тоже чуть позже) – идеальный контратакующий сценарий сработал.

twit text — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) October 22, 2019

Замены и качество скамеек решили исход

Во втором тайме Сарри признал свои ошибки: в самом начале снял с игры Хедиру и Матюиди. И выпустил Рабьо (для лучшего продвижения мяча) и Игуаина (эффективнее при навесах). «Ювентус» сразу стал острее и опаснее.

Эти перестроения передвинули Дибалу ближе к глубине, откуда ему удобнее действовать. Результат: два гола.

А теперь посмотрите на разницу качества игроков скамейки. Замены «Ювентуса» перевернули матч. У «Локомотива» на 83 минуте грустно вышел Коломейцев. Семин тут уже был бессилен.

И еще важные моменты

• До матча мы писали, что главная слабость «Юве» – де Лигт. Его купили за 85 миллионов этим летом, а он косячил в четырех из семи пропущенных голов «Ювентуса» в этом сезоне. С «Локомотивом» была пятая результативная ошибка.

Главные проблемы де Лигт создает команде, выбрасываясь на нападающего в центр поля и оголяя зону в обороне. Так его дважды обыграл Лукаку в игре с «Интером». Так сегодня у него выиграл единоборство Эдер – и случился гол.

Есть версия, что одна из проблем де Лигта – в лишнем весе. Он стал значительно больше по сравнению с прошлым годом. Бывший тренер «Брешии» Луиджи Каньи тоже это заметил:

«Я помню де Лигта в «Аяксе», сейчас он гораздо мощнее. Следовательно, и медленнее тоже. Не знаю, почему так вышло, дело явно в тренировочной программе. У игроков с такой массой всегда проблемы».

• Миранчук – красавец. Читал эпизоды в прессинге – шесть раз вернул владение (все – на чужой половине поля). До замен Сарри контролировал главный мозг «Юве» Пьянича, присосавшись к нему и не давая пространства. Ну и, конечно, сделал гол.

• Эдер – тоже красавец. Но опять же до замен Сарри. Выиграл ключевое единоборство в моменте с голом, придерживал мяч в атаке, правильно открывался. Во втором тайме показательно был полностью отрезан. В первые 45 минут у него было восемь верховых единоборств, во втором – ноль.

***

На эмоциях могло показаться, что «Локомотив» не заслуживал поражения. Но «Локо» совершенно ничего не сделал в атаке во втором тайме. «Юве» создал в три раза больше опасных моментов (2.24 – 0.65 по xG). И заслуженно победил.

Но это не отменяет того, что Семин выбрал лучший план, чем Сарри, и «Локо» в первом тайме отыграл идеально. Но замены полностью изменили матч.