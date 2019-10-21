«Ювентус» не так силен, как кажется. У «Локо» есть шанс

Команда туго перестраивается под футбол Сарри.

После восьми туров Серии А «Ювентус» набрал 22 очка, лишь однажды сыграл вничью и занимает первое место. В Лиге чемпионов все тоже ок – ничья с «Атлетико» и уверенная победа над «Байером».

По результатам все хорошо, но по качеству игры – не очень. «Ювентус» не так уж много создает моментов, минимально обыгрывает соперников и много ошибается (об этом говорит сам Сарри).

Несмотря на первое место в таблице, «Юве» всего лишь седьмой в лиге по качеству созданных моментов (xG) и пятый по ожидаемым очкам. Как это понять? «Ювентус» хорошо реализует моменты и отчасти ему везет.

Исполнительское мастерство атаки (реализация), классный вратарь Щесны, который спасает, и менталитет победителя (да-да) позволяют «Ювентусу», несмотря на все игровые проблемы, уверенно лидировать в лиге.

Команда меняется, но медленно

Летом Сарри сменил Аллегри. Они очень разные тренеры. Поэтому не удивительно, что «Юве» перестраивается со скрипом. Пока это скорее команда Аллегри, хотя почерк Сарри уже виден. Сейчас «Ювентус» завис между двух философий тренеров. Объясняем:

• Чаще прессингует, но делает это не очень качественно. «Интер», «Болонья», «Фиорентина» проходили прессинг «Юве» без особых проблем. Пока игроки атаки не освоили идеи прессинга Сарри.

Плюс мешали недостатки Роналду без мяча (он обычно выключается из игры). Но в последних матчах Криш удивил и стал больше двигаться в прессинге. Он не дает той же интенсивности, что Бернандески, но по крайней мере прикрывает своего игрока.

• Сарри в начале сезона попробовал любимую и очень важную для него схему 4-3-3, но вынужденно перешел на 4-4-2 с ромбом в центре поля. Это более оборонительная схема, но зато она позволяет: а) маскировать минусы Роналду без мяча (его страхует полузащитник) б) дает хоть и менее опасный, но более спокойный контроль мяча в центре поля в) позволяет Хедире и Рэмси использовать свое сильнейшее качество – рывки в штрафную из глубины.

• Команды Сарри всегда ненормально много владели мячом. С «Ювентусом» пока это не получается – команда даже не в тройке Серии А по владению. Присутствие Хедиры и Матюиди (не так хороши в пасе) и отсутствие Рабьо (очень хорош в пасе) не дают «Юве» доминировать именно во владении.

Почему Сарри сложно

В принципе очень тяжело перестраивать прагматичную команду (по большому счету она была такой с Аллегри) на атакующий лад. Особенно без обновления состава. По сути, первые два месяца в «Ювентусе» играют те же игроки, кроме де Лигта и Данило.

В команде остались футболисты, которые не подходят стилю Сарри (Матюиди, Хедира, Джан, Де Шильо). Зато каждый из них помогает команде в этот переходный для нее период своей дисциплинированностью.

Роналду, хоть и стал добросовестнее в игре без мяча, – все равно головоломка для Сарри. В системе итальянца важно, чтобы каждый игрок работал без мяча и включался в прессинг сразу после потери. Пока Сарри не ищет решения проблемы Криштиану и подстраивает игру под него (Матюиди регулярно прикрывает Рона).

Плюс, и это реально важно: Сарри пропустил несколько недель в начале чемпионата из-за лечения пневмонии. На такой короткой дистанции две недели вне команды – большой срок для тренера.

Чем нужно воспользоваться «Локомотиву»?

Напрашивается тезис, который упоминается регулярно, когда мы говорим о проблемах Сарри – уязвимость Роналду, когда «Юве» без мяча. Но команда отлично маскирует эту проблему. Даже у «Интера» не получилось ее обнажить.

Главная слабость сегодняшнего «Ювентуса» – Матейс де Лигт. Он еще не привык к новой команде и регулярно допускает критические ошибки. Матейс провалил матчи против «Наполи» и «Интера», в остальных тоже мелко ошибался.

Главная проблема де Лигта в первые месяцы в «Юве»: он выдергивается за нападающим, который опускается к центру поля. И оставляет свою зону неприкрытой. Против «Интера» Лукаку дважды уводил за собой голландца – оба раза дошло до опасного момента у ворот «Юве».

Плюс де Лигт косячит в штрафной: теряет позицию, привозит пенальти, забивает автоголы. Мы писали отдельный материал о проблемах де Лигта и его ошибках.

Пока Матейс не в форме, нужно этим пользоваться.