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ЦСКА - Ференцварош

24.10.2019, Четверг, 19:55 мск Москва, стадион ВЭБ Арена Трансляция: Матч ТВ Лига Европы, 3 тур ЦСКА - Ференцварош
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Эспаньол 6 3 2 1 12:4 +8 11
2. Лудогорец 6 2 2 2 10:10 0 8
3. Ференцварош 6 1 4 1 5:7 -2 7
4. ЦСКА 6 1 2 3 3:9 -6 5
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    Рейтинг: +2655

    swot1205 25 октября 2019, 09:30

    Ну вы и олени. Рвутся в Европу и так серутся

    0
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 25 октября 2019, 09:07

    позорище и только... нет приличных слов...

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    Рейтинг: +659

    Сергей Александрович 24 октября 2019, 22:07

    Была не команда, было стадо

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    Рейтинг: +2655

    swot1205 > Сергей Александрович 25 октября 2019, 09:31

    На то они и кони

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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 24 октября 2019, 22:05

    Жалко,что кони продули.Опять подвели тренера.Мне показалось,что на поле было стадо баранов.Вроде бы отдельные футболисты пытались забить мяч.Но плохо,что слаженности не было в игре .К сожалению на поле не нашлось не одной пастушьей собаки которая направила бы их в правильное русло.Вспоминаю как недавно играли такие не плохие футболисты как Сычёв,Аршавин,Кержаков и др. Они по настоящему переживали,если игра не получалась.Слова Кержакова до сих пор помню Бил,бью и буду бить!

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    Рейтинг: +334

    maratagliulin 24 октября 2019, 21:59

    Тренер Ребров просто лучше чем тренер Гончаренко

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    Рейтинг: +85

    Cruser 24 октября 2019, 21:53

    Так в чистую и нагло сливать ЛЕ...вопрос тогда зачем туда выходить, сразу же снимайтесь до старта 1 матча, вон Милан сам вроде бы снялся с ЛЕ...

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    Рейтинг: +264

    IVAN53 > Cruser 24 октября 2019, 21:54

    ещё один, да кто сливает? это придел возможностей на данный момент!

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    Рейтинг: +85

    Cruser > IVAN53 24 октября 2019, 22:11

    Предел возможностей ? да щас бы болгарским и венгерским клубам сливать и Брагам всяким...стыдоба...Локо хоть порадовали против гранда достойно сыграли...убрать лимит к чёрту нужно

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    Рейтинг: +2382

    kazak161 24 октября 2019, 21:52

    Ну что граждане болельщики всех клубов,сегодня мы все вместе и не надо не кого оскорблять!

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    Рейтинг: +264

    IVAN53 24 октября 2019, 21:51

    Я конечно за наших, но понаблюдав за цска последние игры сделал ставку и срубил 7 косарей)))

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    Рейтинг: +2548

    Челнинец 24 октября 2019, 21:51

    не удивлюсь если Цска после 6 матчей будет 0 очков, ну видно что ЛЕ не важен, все силы на чемпионат бросят!

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    Рейтинг: +264

    IVAN53 > Челнинец 24 октября 2019, 21:53

    опять бред пошёл, просто не могут и в чемпе им не светит и это не желчь, это факт! Посмотрите хоть раз их игру нормальным взглядом и чалова хотели дороже продать, дурачки, надо было за те деньги отдать!

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    Рейтинг: +16

    kosty1980 > Челнинец 24 октября 2019, 21:57

    для баранов это уже не важно ....

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    Рейтинг: +16

    kosty1980 24 октября 2019, 21:49

    не кони а стадо овец ..... локомотив .... зенит ................ и то смотрелись круче лч ...

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