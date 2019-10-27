ЦСКА - Ференцварош

Ну вы и олени. Рвутся в Европу и так серутся
|Группа H
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Эспаньол
|6
|3
|2
|1
|12:4
|+8
|11
|2.
|Лудогорец
|6
|2
|2
|2
|10:10
|0
|8
|3.
|Ференцварош
|6
|1
|4
|1
|5:7
|-2
|7
|4.
|ЦСКА
|6
|1
|2
|3
|3:9
|-6
|5
позорище и только... нет приличных слов...
Была не команда, было стадо
На то они и кони
Жалко,что кони продули.Опять подвели тренера.Мне показалось,что на поле было стадо баранов.Вроде бы отдельные футболисты пытались забить мяч.Но плохо,что слаженности не было в игре .К сожалению на поле не нашлось не одной пастушьей собаки которая направила бы их в правильное русло.Вспоминаю как недавно играли такие не плохие футболисты как Сычёв,Аршавин,Кержаков и др. Они по настоящему переживали,если игра не получалась.Слова Кержакова до сих пор помню Бил,бью и буду бить!
Тренер Ребров просто лучше чем тренер Гончаренко
Так в чистую и нагло сливать ЛЕ...вопрос тогда зачем туда выходить, сразу же снимайтесь до старта 1 матча, вон Милан сам вроде бы снялся с ЛЕ...
Я конечно за наших, но понаблюдав за цска последние игры сделал ставку и срубил 7 косарей)))
не удивлюсь если Цска после 6 матчей будет 0 очков, ну видно что ЛЕ не важен, все силы на чемпионат бросят!
не кони а стадо овец ..... локомотив .... зенит ................ и то смотрелись круче лч ...