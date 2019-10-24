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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЦСКА - Ференцварош
ЦСКА - Ференцварош: обзор матча 24 октября 2019
ЦСКА
24.10.2019, четверг, 19:55
Лига Европы, группа H, 3 тур
0 : 1
Завершен
Ференцварош
87'
Р. Варга
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Ференцварош
90'
+2
Желтая карточка
И. Харатин
89'
Замена
Л. Двали
️️️️
А. Зубков
87'
ГОЛ! 0:1!
Р. Варга
Пас отдал
А. Зубков
84'
Замена
Р. Варга
️️️️
Т. Нгуэн
Замена
Я. Бийол
️️️️
А. Сигурдссон
80'
Желтая карточка
К. Бистрович
78'
Замена
Л. Сантос
️️️️
И. Ахметов
75'
74'
Желтая карточка
Д. Зигер
72'
Замена
Исаэль
️️️️
Ф. Боли
Замена
К. Бистрович
️️️️
К. Кучаев
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
10
Иван Обляков
АП
10
Никола Влашич
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
26
Герго Ловренчич
ЛЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
77
Данил Игнатенко
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
21
Александр Зубков
ПВ
9
Франк Боли
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
15
Яка Бийол
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
28
Лукас Сантос
ЦФ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Ференцварош
99
Давид Гроф
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
51
Андраш Шонка
ЦП
88
Исаэль
ЦП
92
Михал Шкварка
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
30
Тамаш Пришкин
ЦФ
4-1-1-3-1
35
Акинфеев
78
Дивеев
32
Магнуссон
62
Карпов
6
Фернандес
18
Кучаев
97
Ахметов
10
Сигурдссон
10
Влашич
10
Обляков
63
Чалов
4-1-2-2-1
90
Дибус
21
Ботка
77
Чивич
16
Блажич
26
Ловренчич
14
Харатин
77
Игнатенко
18
Зигер
21
Зубков
93
Нгуэн
9
Боли
97
Ахметов
28
Сантос
28
Сантос
97
Ахметов
10
Сигурдссон
15
Бийол
15
Бийол
10
Сигурдссон
18
Кучаев
8
Бистрович
8
Бистрович
18
Кучаев
21
Зубков
3
Двали
3
Двали
21
Зубков
9
Боли
88
Исаэль
88
Исаэль
9
Боли
93
Нгуэн
17
Варга
17
Варга
93
Нгуэн
Остались в запасе
ЦСКА
Ференцварош
1
Илья Помазун
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
51
Андраш Шонка
ЦП
99
Давид Гроф
ВР
92
Михал Шкварка
ЦП
30
Тамаш Пришкин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Остались в запасе
51
Андраш Шонка
ЦП
99
Давид Гроф
ВР
92
Михал Шкварка
ЦП
30
Тамаш Пришкин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча ЦСКА - Ференцварош
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Информация о матче
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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