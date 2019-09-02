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    Кононов, Семин, Карпин, Матвеев и Гончаренко – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в августе

    РПЛ назвала номинантов на звание лучшего тренера августа в чемпионате России.

    В список номинантов вошли: Олег Кононов («Спартак», 10 очков в 5 матчах), Виктор Гончаренко (ЦСКА, 10 очков), Юрий Семин («Локомотив», 10 очков), Валерий Карпин («Ростов», 10 очков) и Сергей Матвеев («Краснодар», 11 очков).

    Победителя определят по итогам голосования болельщиков.

    РПЛ также объявила претендентов на звание лучшего игрока в августе.

    Источник: твиттер РПЛ

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    Сегодня, 12:11
    Комментарии9
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      Рейтинг: +36755

      ROSTOV SUPER 7 минут назад

      Кононов без вопросов , а-ха-ха ! А если серьезно , то конечно Карпин , на игру команды смотреть приятно , очки в таблице не вымученные !

      0
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      Рейтинг: +1125

      srg38 9 минут назад

      Мой голос за Валеру! Валера, верим!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +965

      Tsigan 35 минут назад

      Кононов? Вот это шутка))) Валера без вопросов.

      2
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      Рейтинг: +2880

      paracetamol 39 минут назад

      А Кононов как тут оказался? За пролет в ЛЕ?

      3
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      Рейтинг: +417

      dimag 39 минут назад

      Матвеев конечно, не Мусаев же... и Кононов.

      0
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      Рейтинг: +2021

      aaaaahhhh 39 минут назад

      Однозначно Карпин.

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      Рейтинг: +19737

      oyabun 41 минуту назад

      Посмешили насчет Кононова. 3 проиграных матча - 2 Браге и 1 Зениту. Кононов "лучший"!!! Голосую за Валеру.

      2
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      Рейтинг: +4812

      Агасфер 48 минут назад

      Конечно Кононов. Пожизненно.

      1
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      Рейтинг: +1116

      Борат 50 минут назад

      конечно же кононов!
      стеночки-забегания, спартаковские кружева!

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