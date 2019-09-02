Кононов, Семин, Карпин, Матвеев и Гончаренко – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в августе

Кононов без вопросов , а-ха-ха ! А если серьезно , то конечно Карпин , на игру команды смотреть приятно , очки в таблице не вымученные !
РПЛ назвала номинантов на звание лучшего тренера августа в чемпионате России.
В список номинантов вошли: Олег Кононов («Спартак», 10 очков в 5 матчах), Виктор Гончаренко (ЦСКА, 10 очков), Юрий Семин («Локомотив», 10 очков), Валерий Карпин («Ростов», 10 очков) и Сергей Матвеев («Краснодар», 11 очков).
Победителя определят по итогам голосования болельщиков.
РПЛ также объявила претендентов на звание лучшего игрока в августе.
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— Российская Премьер-Лига (@rfpl) September 2, 2019