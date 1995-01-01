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    Шомуродов, Соболев, Тиль, Крыховяк и Фернандес – претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в августе

    Эксперты РПЛ определились с пятеркой кандидатов на награду лучшему игроку турнира по итогам августа.

    В список номинантов вошли Эльдор Шомуродов («Ростов»), Александр Соболев («Крылья Советов»), Гус Тиль («Спартак»), Гжегож Крыховяк («Локомотив») и Марио Фернандес (ЦСКА).

    • Шомуродов забил пять голов в пяти матчах.
    • Соболев отличился три раза и сделал один ассист в пяти играх.
    • Тиль провел четыре встречи, в которых забил один мяч и отдал три результативные передачи.
    • Крыховяк в пяти поединках записал в свой актив три гола.
    • Фернандес сыграл пять матчей и дважды забил.

    Источник: Официальная страница РПЛ в соцсети «ВКонтакте»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +417

      dimag 32 минуты назад

      Шомуродова в Китай за большие деньги, Соболева в Сборную, а приз пусть достанется Марио, он заслужил - и пас отдаст, и в обороне отработает, и 2 мяча забил .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2880

      paracetamol 33 минуты назад

      Луччий - Зюба! Больше всех по воротам промазал.

      1
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      ...
      Рейтинг: +417

      dimag > paracetamol 31 минуту назад

      У них с Черчесом платоническая любовь.

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