Шомуродов, Соболев, Тиль, Крыховяк и Фернандес – претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в августе

Шомуродова в Китай за большие деньги, Соболева в Сборную, а приз пусть достанется Марио, он заслужил - и пас отдаст, и в обороне отработает, и 2 мяча забил .
Эксперты РПЛ определились с пятеркой кандидатов на награду лучшему игроку турнира по итогам августа.
В список номинантов вошли Эльдор Шомуродов («Ростов»), Александр Соболев («Крылья Советов»), Гус Тиль («Спартак»), Гжегож Крыховяк («Локомотив») и Марио Фернандес (ЦСКА).
- Шомуродов забил пять голов в пяти матчах.
- Соболев отличился три раза и сделал один ассист в пяти играх.
- Тиль провел четыре встречи, в которых забил один мяч и отдал три результативные передачи.
- Крыховяк в пяти поединках записал в свой актив три гола.
- Фернандес сыграл пять матчей и дважды забил.