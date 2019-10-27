Матвеев: «Сложно, когда «Оренбург» вдесятером стоит в своей штрафной»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвел итоги встречи 14-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1).

«Не хватило забитого мяча. Сложно, когда команда стоит вдесятером в своей штрафной. Благодарны ребятам за то, что они выдержали после тяжелой игры в Турции против «Трабзонспора» (2:0).

«Краснодар» в чемпионской гонке. Мы будем продолжать работать. Два матча за три дня? Жаловаться не приходится, первыми не должны были пропускать, но так сложилось», – сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

РПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом» и упустил шанс выйти на второе место в таблице