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  • Матвеев: «Сложно, когда «Оренбург» вдесятером стоит в своей штрафной»

Матвеев: «Сложно, когда «Оренбург» вдесятером стоит в своей штрафной»

27 октября 2019, 23:51
5

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвел итоги встречи 14-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1).

«Не хватило забитого мяча. Сложно, когда команда стоит вдесятером в своей штрафной. Благодарны ребятам за то, что они выдержали после тяжелой игры в Турции против «Трабзонспора» (2:0).

«Краснодар» в чемпионской гонке. Мы будем продолжать работать. Два матча за три дня? Жаловаться не приходится, первыми не должны были пропускать, но так сложилось», – сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

РПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом» и упустил шанс выйти на второе место в таблице

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Оренбург Краснодар Матвеев Сергей
Комментарии (5)
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paracetamol
1572211736
Ты бы с Базелем и Хетафе так постоял, глядишь, и очки бы были, а не позорный разгром. Соотношение сил примерно одинаковое. Это значит, что у Оренбурга нормальный тренер, поставивший игру, а у вас колхоз, как написал Борат.
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Retiremen_VMF
1572238018
Попадание в пятешку это позор? Ваши уже в там или "яйца мешают"? У нормального тренера команда должна быть в зоне вылета? Ваши доводы похожи на истерику. Но Оренбург не плохой спортклуб, легкая атлетика развита хорошо. Футболом назвать то во что они пытаются играть невозможно. В европейской прессе он имел бы такие же не лестные отзывы как думает у нас пол страны. Выставить 7 защитников во вратарскую и 3 защитника в штрафной, эту игру футболом называют недалекие люди хвалящие тренера за последнюю строчку в таблице. А у Краснодара немножко другой подход к этому вопросу, может за то и любят их. А то,что не обыграли, а для Оренбурга эта ничейка с родни победы в чемпионате, ну так не страшно, бывает. Да и хетафам с базелями проиграть с разгромным счетом, раз в жизни тоже можно, не велика беда. А Бораты с парацетамолами, вы почитайте чего хочет владелец клуба и почему полные стадионы на Оренбург приходят... Обос#рать соперника в коментах большого ума не надо, его вообще не надо. Я надеюсь ваша команда в следующем сезоне попадет в кубки или.... опять тренера выпрете через пару месяцев? Всем здоровья и ясного ума!
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Krasnodar 123
1572243829
Гражданин Матвеев, подобные отмазки не принимаются! Вы что первый раз с этой командой играете? К Оренбургу надо серьезно готовиться и играть с полной самоотдачей, иначе результат будет плачевным, как вчера. А пропускать голы дома от команды из нижней части таблицы, а потом отыгрываться вообще ПОЗОРИЩЕ !
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zaichkin777@gmail.com
1572244678
Нет блин. Они должны были все на кромку уйти и там стоять.....
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vgarakh
1572250088
Оренбург был лучше, была какая-то мысль и организация, Краснодар толь ко игра в мелкий и бестолковый пас, вообще непонятно кто и чего хочет. Галицкому пора принимать решение по главному тренеру, иначе удачи не видать.
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