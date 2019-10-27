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    Матвеев: «Сложно, когда «Оренбург» вдесятером стоит в своей штрафной»

    Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвел итоги встречи 14-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1).

    «Не хватило забитого мяча. Сложно, когда команда стоит вдесятером в своей штрафной. Благодарны ребятам за то, что они выдержали после тяжелой игры в Турции против «Трабзонспора» (2:0).

    «Краснодар» в чемпионской гонке. Мы будем продолжать работать. Два матча за три дня? Жаловаться не приходится, первыми не должны были пропускать, но так сложилось», – сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

    РПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом» и упустил шанс выйти на второе место в таблице

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.10.2019 23:51
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2810

      vgarakh 4 часа назад

      Оренбург был лучше, была какая-то мысль и организация, Краснодар толь ко игра в мелкий и бестолковый пас, вообще непонятно кто и чего хочет. Галицкому пора принимать решение по главному тренеру, иначе удачи не видать.

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      Рейтинг: +67

      zaichkin777@gmail.com 5 часов назад

      Нет блин. Они должны были все на кромку уйти и там стоять.....

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      Рейтинг: +1829

      Krasnodar 123 5 часов назад

      Гражданин Матвеев, подобные отмазки не принимаются! Вы что первый раз с этой командой играете? К Оренбургу надо серьезно готовиться и играть с полной самоотдачей, иначе результат будет плачевным, как вчера. А пропускать голы дома от команды из нижней части таблицы, а потом отыгрываться вообще ПОЗОРИЩЕ !

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      Рейтинг: +922

      Retiremen_VMF 7 часов назад

      Попадание в пятешку это позор? Ваши уже в там или "яйца мешают"? У нормального тренера команда должна быть в зоне вылета? Ваши доводы похожи на истерику.
      Но Оренбург не плохой спортклуб, легкая атлетика развита хорошо. Футболом назвать то во что они пытаются играть невозможно. В европейской прессе он имел бы такие же не лестные отзывы как думает у нас пол страны. Выставить 7 защитников во вратарскую и 3 защитника в штрафной, эту игру футболом называют недалекие люди хвалящие тренера за последнюю строчку в таблице. А у Краснодара немножко другой подход к этому вопросу, может за то и любят их. А то,что не обыграли, а для Оренбурга эта ничейка с родни победы в чемпионате, ну так не страшно, бывает. Да и хетафам с базелями проиграть с разгромным счетом, раз в жизни тоже можно, не велика беда. А Бораты с парацетамолами, вы почитайте чего хочет владелец клуба и почему полные стадионы на Оренбург приходят... Обос#рать соперника в коментах большого ума не надо, его вообще не надо. Я надеюсь ваша команда в следующем сезоне попадет в кубки или.... опять тренера выпрете через пару месяцев?
      Всем здоровья и ясного ума!

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      Рейтинг: +3889

      paracetamol 14 часов назад

      Ты бы с Базелем и Хетафе так постоял, глядишь, и очки бы были, а не позорный разгром. Соотношение сил примерно одинаковое. Это значит, что у Оренбурга нормальный тренер, поставивший игру, а у вас колхоз, как написал Борат.

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      Рейтинг: +1821

      Борат 14 часов назад

      Вашему колхозу нужно забыть о медалях, трофеях и ЛЧ. Попадание в 5ку ваш потолок и успех. Отдыхайте!

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