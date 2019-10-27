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    РПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом» и упустил шанс выйти на второе место в таблице

    В матче 14-го тура РПЛ «Краснодар» принимал на своем поле «Оренбург». Встреча завершилась вничью – 1:1. На гол нападающего гостей Джордже Деспотовича точным ударом ответил полузащитник «Краснодара» Мануэль Фернандес.

    Клуб из столицы Кубани занимает четвертое место в таблице, набирая 28 очков. «Оренбург» расположился на 12-м месте – 15 баллов.

    Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

    Краснодар – Оренбург – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Деспотович, 32; 1:1 – Фернандеш, 43.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Фьолусон, Рамирас, Ольссон (Камболов, 71), Вильена, Уткин (Берг, 64), Сулейманов, Ари, Фернандеш (Стоцкий, 82).

    «Оренбург»: Климович, Терехов, Радакович, Аюпов, Шахов, Малых, Мишкич, Зотов, Рогич (Черных, 69), Деспотович, Алвеш (Афонин, 90).

    Предупреждения: нет – Деспотович, 19.

    Удаление: Берг, 80 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.10.2019 20:51
    Комментарии30
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    • ...
      Рейтинг: +3400

      TOL47 2 часа назад

      Когда там у Краснодара травмированные подтянутся, а то хреново у них получается.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2810

      vgarakh 3 часа назад

      Оренбург смотрелся лучше, была какая-то организация и мысль в игре. Краснодар играл в мелкий . бестолковый пас вокруг штрафной, впечатление, что игру некому выстраивать. Галицкому пора задуматься о нормальном главном тренере.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4318

      Krossmen73 9 часов назад

      Даа....Это действительно глупая никому не нужная потеря очков.Но в ней южане сами виноваты.По игре кружили вокруг штрафной,держали мяч,а вот реальных моментов кот наплакал.Оренбург грамотно разыграл выездную модель.Плюс бригада арбитров временами чудила не в пользу быков.В общем все "пазлы" сложились не так как было нужно краснодарцам...У многих на трибунах начал появляться скепсис и опасение за положительный итог следующей игры против Ростова.Тот уж явно посильнее Оренбурга будет.Ладно.Посмотрим.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +326

      ZENIT***** 16 часов назад

      По мне,так Краснодар потерял архи важные очки.

      3
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      Рейтинг: -51

      Вальдемар IV > ZENIT***** 16 часов назад

      он их всегда теряет особенно когда не надо обходить газовый проект

      1
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      Рейтинг: -51

      Вальдемар IV 16 часов назад

      ну и нахер этот трабзон никому ненужный обыграли

      -3
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      Рейтинг: +6999

      Вомбат > Вальдемар IV 16 часов назад

      Трабзон нам конечно не нужный, зато еврокубок нужный. Очень.

      3
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      Рейтинг: -51

      Вальдемар IV > Вомбат 16 часов назад

      чтобы потом дно не обыгрывать дома? без попадания в лч, они получат бан ффп и вылетят в пердив, это не ваши госпомойки спонсируемые всегда независимо от результата.

      -2
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      Рейтинг: +3889

      paracetamol 16 часов назад

      Оренбург хорошо держался, а быки были какие-то зачуханные. Шапи надо на замену выпускать, иначе бесполезен. Просчитали уже...

      1
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      Рейтинг: +6999

      Вомбат > paracetamol 16 часов назад

      Зачуханный Краснодар - это когда полчаса в меньшинстве он давит не самую слабую команду РПЛ так, что ту спасает только чудо? Что же тогда по-вашему Краснодар незачуханный? Это когда он Олимпиакосу влетает 0:3? Или когда Базелю горит 0:5?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +279

      Серж 69 17 часов назад

      Очень жаль,что Краснодар не смог победить,победа бы их хорошо взбодрила,да и от Зенита было не так далеко.Я понимаю,устали,травмы и прочее,но уж дома,при болелах своих,могли бы поднапрячься...

      1
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      Рейтинг: +492

      Сенситив 17 часов назад

      уставшие быки, на поле - попастись, ведь травка просто смак,
      а со степей голодные газовики, давай гонять их, как-то так...))

      -2
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      Рейтинг: +936

      ZENIT-59 17 часов назад

      Краснодару просто не хватило сил после турецкой победы, не хватило широты состава и травмирован Газинский .Хорошо, что ещё ушли от поражения.

      1
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      Рейтинг: +566

      Докторо123 17 часов назад

      Пол команды травмированы , поэтому такой результат...

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