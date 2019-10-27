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  • РПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом» и упустил шанс выйти на второе место в таблице

РПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом» и упустил шанс выйти на второе место в таблице

27 октября 2019, 20:51
29

В матче 14-го тура РПЛ «Краснодар» принимал на своем поле «Оренбург». Встреча завершилась вничью – 1:1. На гол нападающего гостей Джордже Деспотовича точным ударом ответил полузащитник «Краснодара» Мануэль Фернандес.

Клуб из столицы Кубани занимает четвертое место в таблице, набирая 28 очков. «Оренбург» расположился на 12-м месте – 15 баллов.

Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

Краснодар – Оренбург – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Деспотович, 32; 1:1 – Фернандеш, 43.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Фьолусон, Рамирас, Ольссон (Камболов, 71), Вильена, Уткин (Берг, 64), Сулейманов, Ари, Фернандеш (Стоцкий, 82).

«Оренбург»: Климович, Терехов, Радакович, Аюпов, Шахов, Малых, Мишкич, Зотов, Рогич (Черных, 69), Деспотович, Алвеш (Афонин, 90).

Предупреждения: нет – Деспотович, 19.

Удаление: Берг, 80 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Оренбург
Комментарии (29)
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slavа0508
1572198973
Ну не как Кранодар не может бороться за золото,,,,,,только кажется вот вот всё близко и срыв из года в год,,,,,,
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Январь 59
1572199190
Потеря очков на своём поле продолжается. Опять ошибки в обороне, опять гол на ровном месте, опять второй тайм в сухую. Сплошной сумбур. Отсутствие мысли в игре. Грустно. Просто грустно от такой игры.
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portero
1572199241
судья конечно казел, но блин надо выигрывать самим,слишком медленно
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Январь 59
1572199420
Красная карточка совсем не обязательная была. Там не было грубости. Оба шли в подкате, оба выбивали мяч, и никто не хотел грубить.
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derrik2000
1572199548
Посмотрел матч. ОПЯТЬ у Краснодара ничего не получается в атаке. Уже который матч. Команда что-то "потухла": игроки на поле не дорабатывают.
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Кузьмич на трибуне
1572199805
Весьма удивлён... при такой мощной атаке, так бездарно пропустить, а потом отыграться в первом тайме, и во во втором ничего не создать. Удаление , весьма сомнительное.
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Чец
1572199856
Что случилось, Краснодар? Вы это называете футболом? А как же тысячи людей, которые за вас болеют? Срамота!
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portero
1572200227
опять повторение прошлого тура , по игре . обидно... хочется чтоб бычки посолиднее играли ...
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Сенситив
1572200945
уставшие быки, на поле - попастись, ведь травка просто смак, а со степей голодные газовики, давай гонять их, как-то так...))
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ZENIT*****
1572204349
По мне,так Краснодар потерял архи важные очки.
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