РПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом» и упустил шанс выйти на второе место в таблице

В матче 14-го тура РПЛ «Краснодар» принимал на своем поле «Оренбург». Встреча завершилась вничью – 1:1. На гол нападающего гостей Джордже Деспотовича точным ударом ответил полузащитник «Краснодара» Мануэль Фернандес.

Клуб из столицы Кубани занимает четвертое место в таблице, набирая 28 очков. «Оренбург» расположился на 12-м месте – 15 баллов.

Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

Краснодар – Оренбург – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Деспотович, 32; 1:1 – Фернандеш, 43.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Фьолусон, Рамирас, Ольссон (Камболов, 71), Вильена, Уткин (Берг, 64), Сулейманов, Ари, Фернандеш (Стоцкий, 82).

«Оренбург»: Климович, Терехов, Радакович, Аюпов, Шахов, Малых, Мишкич, Зотов, Рогич (Черных, 69), Деспотович, Алвеш (Афонин, 90).

Предупреждения: нет – Деспотович, 19.

Удаление: Берг, 80 – нет.

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