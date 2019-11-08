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  • Матвеев: «Следующие два матча решат судьбу «Краснодара» в Лиге Европы»

Матвеев: «Следующие два матча решат судьбу «Краснодара» в Лиге Европы»

8 ноября 2019, 00:20
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Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвел итоги встречи группового этапа Лиги Европы с «Трабзонспором» (3:1).

«Начало было не совсем для нас хорошим. Вторую половину первого тайм мы провели хорошо, создали несколько моментов, забили два мяча. Во второй половине мы играли по счету.

Да, нам немного не хватало свежести, но мы пытались забить еще. Забей мы свой гол в начале второй половины, игра сложилась бы для нас легче. Несмотря на то, что счет 3:1 в нашу пользу, игра далась нам тяжело. Мы рады этой победе. Впереди два матча, в которых у нас есть шансы побороться за выход из группы. Они решат нашу судьбу», – отметил Матвеев.

  • «Краснодар» занимает третье место в группе C, имея в своем активе шесть очков.
  • Столько же баллов и у «Хетафе», идущего вторым.
  • «Трабзонспор» – последний с одним набранным очком.

Источник: «Р-Спорт»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Краснодар Матвеев Сергей
Комментарии (3)
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paracetamol
1573206209
Краснодар может поцепляться за весну, а конюшня и Локо - капут!
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Бугимен
1573282642
УДАЧИ БЫКИ!!!!
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Январь 59
1573383743
Шансов зацепиться не более 10 %. Нужно побеждать в двух последних играх. Дома с Базелем шансов на победу не более ,чем с Хетафе на выезде.
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