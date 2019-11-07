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    Матвеев: «Следующие два матча решат судьбу «Краснодара» в Лиге Европы»

    Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвел итоги встречи группового этапа Лиги Европы с «Трабзонспором» (3:1).

    «Начало было не совсем для нас хорошим. Вторую половину первого тайм мы провели хорошо, создали несколько моментов, забили два мяча. Во второй половине мы играли по счету.

    Да, нам немного не хватало свежести, но мы пытались забить еще. Забей мы свой гол в начале второй половины, игра сложилась бы для нас легче. Несмотря на то, что счет 3:1 в нашу пользу, игра далась нам тяжело. Мы рады этой победе. Впереди два матча, в которых у нас есть шансы побороться за выход из группы. Они решат нашу судьбу», – отметил Матвеев.

    • «Краснодар» занимает третье место в группе C, имея в своем активе шесть очков.
    • Столько же баллов и у «Хетафе», идущего вторым.
    • «Трабзонспор» – последний с одним набранным очком.

    Источник: «Р-Спорт»

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