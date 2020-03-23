Семин и Тедеско поборются за звание лучшего тренера РПЛ в марте

Пресс-служба РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера турнира по итогам марта.

На награду номинированы пять специалистов.

Кто из наставников был лучшим в марте?Отдайте свой голос за лучшего тренера месяца в #ТинькоффРПЛ в нашей группе ВКонтакте https://t.co/9HNPMVm6rk ✔#ТренерМесяца pic.twitter.com/xGhpIVfFVY