Семин и Тедеско поборются за звание лучшего тренера РПЛ в марте

Пресс-служба РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера турнира по итогам марта.
На награду номинированы пять специалистов.
- Юрий Семин, «Локомотив» (7 очков в трех матчах);
- Сергей Матвеев, «Краснодар» (6 очков в трех матчах);
- Кирилл Новиков, «Динамо» (6 очков в трех матчах);
- Доменико Тедеско, «Спартак» (6 очков в трех матчах);
- Владимир Федотов, «Сочи» (9 очков в четырех матчах).
Кто из наставников был лучшим в марте?Отдайте свой голос за лучшего тренера месяца в #ТинькоффРПЛ в нашей группе ВКонтакте https://t.co/9HNPMVm6rk ✔#ТренерМесяца pic.twitter.com/xGhpIVfFVY— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 23, 2020