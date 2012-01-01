Матвеев – о поражении от «Хетафе»: «Когда системообразующие игроки выпадают, то возможности становятся ниже»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал поражение от «Хетафе» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Это игра. Где-то недосмотрели. Люди ошибаются, так бывает. После выхода Ари на поле игра кардинально изменилась. Конечно, нам не хватает людей, которые связывали бы игру. Мы понимаем это. Наверное, люди хотят от нас большего, но, к сожалению, когда системообразующие игроки выпадают, то меняется стиль и возможности становятся ниже», – сказал Матвеев.

«Краснодар» проиграл «Хетафе» со счетом 1:2.

Российская команда занимает последнее место в группе ЛЕ.

У южан два поражения, разница забитых / пропущенных голов 1:7.

Наши клубы ужасны в этой ЛЕ. Последний раз такой кошмарный старт был шесть лет назад