Одна из трех команд порадовала, вторая сыграла средне, третья разочаровала совсем.

Что произошло сейчас

Сегодня ЦСКА проиграл «Эспаньолу». Об этом поражении мы написали (ужаснулись и задали вопросы) здесь.

В другом матче с участием российской команды – «Краснодар» принимал «Хетафе» – случилось еще одно поражение для наших клубов в ЛЕ. Здесь «Краснодар» проиграл со счетом 1:2.

twit text — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 3, 2019

Пару слов об этом поражении:

Оба раза Анхель почти беспрепятственно забивал голы в ворота Сафонова.

«Хетафе» выглядел банально лучше в обороне. Только за второй тайм выиграл 6 единоборств возле своей штрафной, сорвал 3 потенциально опасные атаки краснодарцев и начал 3 контратаки, одна из которых завершилась ударом в створ.

В итоге «Краснодар» забил один гол, хотя возможностей было очень много – либо выручал Чичисола, либо не везло. Ситуаций второго типа было больше.

В последний раз такой ужас был, когда в ЛЕ играли три российские команды. Но они не соответствовали уровню этих ЦСКА и «Краснодара»

Сезон-2013/14. На групповой этап Лиги Европы попали три команды РПЛ: «Рубин», занявший шестое место в сезоне-12/13, «Кубань» с пятой строчки Премьер-лиги и «Анжи», прошедший на групповой этап ЛЕ напрямую.

«Рубин», потративший в то лето 25 миллионов евро, выступил удачно: проиграл в розыгрыше лишь раз – на стадии 1/16, когда встретился с «Бетисом». И вылетел из-за ничьи в первом матче. Его в расчет не берем.

«Кубань» и «Анжи» хорошими результатами тогда не похвастались. Первые стартовали с двух поражений в группе, закрепили это двумя ничьими, обыграли «Санкт-Галлен», скатали ничейку с «Валенсией» и вылетели.

«Анжи» же сыграл вничью с «Шерифом», проиграл «Тоттенхэму», но вовремя собрался и добрался 1/8 финала.

Ситуации тогда и сейчас – абсолютно разные. «Анжи» расставался с лидерами (ушли Виллиан, Буссуфа, Кокорин, Денисов, Диарра, Жирков, Самба, Габулов, Шатов, Ионов), но все равно добрался до плей-офф. В «Кубани» начинался кавардак, который за два сезона довел их до вылета из РПЛ.

ЦСКА – лидер Премьер-лиги. «Краснодара» – четвертый в таблице. Но это не помешало ЦСКА проиграть во втором туре Лиги Европы восемнадцатой команде Ла Лиги (и выдать худший старт в ЛЕ в своей истории). А «Краснодар» – шестнадцатой.

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