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    Наши клубы ужасны в этой ЛЕ. Последний раз такой кошмарный старт был шесть лет назад


    5
    Голосов: 2
    Сегодня, 00:20
    Одна из трех команд порадовала, вторая сыграла средне, третья разочаровала совсем.

    Что произошло сейчас

    Сегодня ЦСКА проиграл «Эспаньолу». Об этом поражении мы написали (ужаснулись и задали вопросы) здесь.

    В другом матче с участием российской команды – «Краснодар» принимал «Хетафе» – случилось еще одно поражение для наших клубов в ЛЕ. Здесь «Краснодар» проиграл со счетом 1:2.

    Пару слов об этом поражении:

    • Оба раза Анхель почти беспрепятственно забивал голы в ворота Сафонова.
    • «Хетафе» выглядел банально лучше в обороне. Только за второй тайм выиграл 6 единоборств возле своей штрафной, сорвал 3 потенциально опасные атаки краснодарцев и начал 3 контратаки, одна из которых завершилась ударом в створ.
    • В итоге «Краснодар» забил один гол, хотя возможностей было очень много – либо выручал Чичисола, либо не везло. Ситуаций второго типа было больше.

    В последний раз такой ужас был, когда в ЛЕ играли три российские команды. Но они не соответствовали уровню этих ЦСКА и «Краснодара»

    Сезон-2013/14. На групповой этап Лиги Европы попали три команды РПЛ: «Рубин», занявший шестое место в сезоне-12/13, «Кубань» с пятой строчки Премьер-лиги и «Анжи», прошедший на групповой этап ЛЕ напрямую.

    «Рубин», потративший в то лето 25 миллионов евро, выступил удачно: проиграл в розыгрыше лишь раз – на стадии 1/16, когда встретился с «Бетисом». И вылетел из-за ничьи в первом матче. Его в расчет не берем.

    «Кубань» и «Анжи» хорошими результатами тогда не похвастались. Первые стартовали с двух поражений в группе, закрепили это двумя ничьими, обыграли «Санкт-Галлен», скатали ничейку с «Валенсией» и вылетели.

    «Анжи» же сыграл вничью с «Шерифом», проиграл «Тоттенхэму», но вовремя собрался и добрался 1/8 финала.

    Ситуации тогда и сейчас – абсолютно разные. «Анжи» расставался с лидерами (ушли Виллиан, Буссуфа, Кокорин, Денисов, Диарра, Жирков, Самба, Габулов, Шатов, Ионов), но все равно добрался до плей-офф. В «Кубани» начинался кавардак, который за два сезона довел их до вылета из РПЛ.

    ЦСКА – лидер Премьер-лиги. «Краснодара» – четвертый в таблице. Но это не помешало ЦСКА проиграть во втором туре Лиги Европы восемнадцатой команде Ла Лиги (и выдать худший старт в ЛЕ в своей истории). А «Краснодар» – шестнадцатой.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: imago sportfotodienst, ZUMAPRESS/Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +12

      Вальдемар IV 14 минут назад

      и опять некая выгораживающая поддержка в тексте москвичей есть, цска лидер этого сезона не громко ли сказано? учитывая что еще три тура подряд именно краснодар шел

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      Рейтинг: +10

      neft44 20 минут назад

      в европе в кабинет не зайдешь, не позвонишь кому надо вот и 1 место рпл отлетает от 17 места ла лиги, очнитесь, большая часть побед цска это не заслуга футболистов и тренеров, корупция в россии везде и в правительстве и в футболе, только потом стыдно в европе за такие клубы, в в россии понты кидают что 1ые, вот ваше место кабинетные чемпионишки, вас имеют все, абсолютно все

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