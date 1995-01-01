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    ЦСКА снова проиграл в Лиге Европы. У нас есть вопросы


    4.2
    Голосов: 6
    Сегодня, 21:50
    Пока ЦСКА не набрал ни очка в ЛЕ.

    ЦСКА в матче с «Лудогорцем»: появление молодого Карпова, игра в два нападающих, один из которых – Бийол, Кучаев на фланге обороны. Итог – 1:5 и объяснение этого поражения тем, что: а) Слишком жесткий график, из-за которого не получилось выпустить в основе Чалова. Ведь впереди был «Краснодар»; б) Есть травмированные – поэтому не получилось реализовать весь атакующий потенциал.

    Главные изменения в составе ЦСКА на матч с «Эспаньолом»:

    • Появление в основе Чалова.
    • Появление в основе Шарлии.
    • Также в старте вышел Ахметом. Игру с «Лудогорцем» он начал на скамейке запасных

    Итог – поражение 0:2, и много вопросов ЦСКА.

    1. Почему Чалов играет на подыгрыше и почему он организовывает атаки, а не замыкает их? Очевидно, что Чалов – сильнейший форвард ЦСКА прямо сейчас, которому нужны моменты для реализации. Вместо этого он тратит время и силы на создание эпизодов для партнеров.

    2. Почему атаки были такими предсказуемыми? К 80 минуте у ЦСКА 5 из шести потенциально опасных атак проходили через центр. В это время «Эспаньол» оборонялся через эту зону минимум тремя игроками.

    3. Почему ЦСКА не освежил атаку Бийолом? Раньше этот ход работал. К 80 минуте у ЦСКА было лишь три удара в створ.

    4. Почему ЦСКА отдавал столько пространства «Эспаньолу»? У Лэй забил гол из-под прессинга. Зато до того, как войти в штрафную площадь, он свободно пробежал метров пятнадцать.

    Из других опасных моментов – на 52 минуте Кампусано воспользовался ошибкой Гогуа (который просто не заблокировал его) и пробежал до штрафной Акинфеева с середины поля, пробил, но там ЦСКА спас вратарь.

    Лига Европы. Групповой этап. 2-й тур

    ЦСКА (Россия) – Эспаньол (Испания) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Лей, 64, 0:2 – Кампусано, 90+5.

    ЦСКА: Акинфеев, Шарлия, Магнуссон, Дивеев (Гогуа, 46), Фернандес, Влашич, Ахметов (Бийол, 76), Кучаев (Обляков, 67), Бистрович, Сигурдссон, Чалов.

    «Эспаньол»: Диего Лопес, Давид Лопес, Коршья, Калеро, Педроса, Рока, Гранеро (Лосано, 90), Варгас, Санчес, Лей (Пьятти, 76), Кальери (Кампусано, 22).

    Предупреждения: Пьятти (31), Фернандес (37), Гранеро (67), У Лэй (70), Обляков (87), Чалов (90).

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ПФК ЦСКА
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 6
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +240

      евгений ___ 9 минут назад

      Кони днищщщеее!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +956

      ААМ 41 минуту назад

      Позор игрокам и тренеру. Идут вслед за СПАМом

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +582

      АИН-27 54 минуты назад

      Это просто отрава!

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