ЦСКА - Эспаньол

армейцы лошары педальные, позор да и только
|Группа H
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Эспаньол
|6
|3
|2
|1
|12:4
|+8
|11
|2.
|Лудогорец
|6
|2
|2
|2
|10:10
|0
|8
|3.
|Ференцварош
|6
|1
|4
|1
|5:7
|-2
|7
|4.
|ЦСКА
|6
|1
|2
|3
|3:9
|-6
|5
армейцы лошары педальные, позор да и только
После 1-5 , 0-2 -это явный прогресс в игре.Команда работает над ошибками .В следующей игре будем ждать ничью.
Смешно. Честно.))))
Но грустно...
И я об этом. Всегда хочется в плохом увидеть что-то хорошее
Ну главное не 5 - 0! )
Грооог! Сииидр!
Водка и валидол.
Утром корвалол))))
Уберите нахер лимит, задолбали смотреть на беспомощных овец!
полный отстой...
ВИТЁК,ТЫ -ЛОХ!!!