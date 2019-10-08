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Али Палабыйык (Анкара)
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ЦСКА - Эспаньол

03.10.2019, Четверг, 19:55 мск Москва, стадион ВЭБ Арена Трансляция: Матч ТВ Лига Европы, 2 тур ЦСКА - Эспаньол
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Эспаньол 6 3 2 1 12:4 +8 11
2. Лудогорец 6 2 2 2 10:10 0 8
3. Ференцварош 6 1 4 1 5:7 -2 7
4. ЦСКА 6 1 2 3 3:9 -6 5
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 4 октября 2019, 11:59

    армейцы лошары педальные, позор да и только

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    Рейтинг: +1255

    нейтральныйкакникто 4 октября 2019, 01:25

    После 1-5 , 0-2 -это явный прогресс в игре.Команда работает над ошибками .В следующей игре будем ждать ничью.

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    Рейтинг: +2231

    river31 > нейтральныйкакникто 4 октября 2019, 19:57

    Смешно. Честно.))))
    Но грустно...

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    Рейтинг: +1255

    нейтральныйкакникто > river31 5 октября 2019, 03:08

    И я об этом. Всегда хочется в плохом увидеть что-то хорошее

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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 3 октября 2019, 22:01

    Ну главное не 5 - 0! )

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    Рейтинг: +51

    Ximerych 3 октября 2019, 21:59

    Господи, за что??????

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    Рейтинг: +2231

    river31 > Ximerych 3 октября 2019, 22:04

    За кривую игру... ЦСКА жалок сегодня, игры нет от слова - ВООБЩЕ.

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    Рейтинг: +1164

    Karpathian 3 октября 2019, 21:59

    Грооог! Сииидр!

    2
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    Рейтинг: +2231

    river31 > Karpathian 4 октября 2019, 17:20

    Водка и валидол.
    Утром корвалол))))

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    Рейтинг: +987

    Mirak92 > river31 4 октября 2019, 19:57

    Еще бомбанем ,сто пудов

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    Рейтинг: +1957

    evgevg13 3 октября 2019, 21:57

    красивое последнее место в группе...

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    Рейтинг: +659

    Сергей Александрович 3 октября 2019, 21:53

    Уберите нахер лимит, задолбали смотреть на беспомощных овец!

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    Рейтинг: +1957

    evgevg13 3 октября 2019, 21:52

    и в этом весь наш футбол. накупят на 10-ки миллионов баксов, бабло отмоют. а игры как не было, так и нету. ждём теперь "представление" от Краснодара

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    Рейтинг: +62

    Veselovskyi 3 октября 2019, 21:50

    полный отстой...

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    Рейтинг: +5256

    Агасфер 3 октября 2019, 21:49

    ВИТЁК,ТЫ -ЛОХ!!!

    1
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