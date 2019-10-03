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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЦСКА - Эспаньол
ЦСКА - Эспаньол: обзор матча 03 октября 2019
ЦСКА
03.10.2019, четверг, 19:55
Лига Европы, группа H, 2 тур
0 : 2
Завершен
Эспаньол
64'
В. Лей
90+5'
В. Кампусано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Эспаньол
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
В. Кампусано
90'
Замена
П. Лосано
️️️️
Э. Гранеро
Желтая карточка
И. Обляков
87'
Замена
Я. Бийол
️️️️
И. Ахметов
77'
76'
Замена
П. Пьятти
️️️️
В. Лей
70'
Желтая карточка
В. Лей
67'
Желтая карточка
Э. Гранеро
Замена
И. Обляков
️️️️
К. Кучаев
67'
64'
ГОЛ! 0:1!
В. Лей
Пас отдал
М. Варгас
Замена
С. Гогуа
️️️️
И. Дивеев
46'
Желтая карточка
М. Фернандес
37'
22'
Замена
В. Кампусано
️️️️
Х. Кальери
20'
Травма
Х. Кальери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
18
Константин Кучаев
ЛЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
10
Никола Влашич
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
7
Ву Лей
ЛВ
8
Матиас Варгас
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Давид Галльего
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
10
Иван Обляков
АП
28
Лукас Сантос
ЦФ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
10
Поль Лосано
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
3-2-2-2-1
35
Акинфеев
31
Шарлия
32
Магнуссон
78
Дивеев
18
Кучаев
6
Фернандес
8
Бистрович
97
Ахметов
10
Влашич
10
Сигурдссон
63
Чалов
3-2-2-2-1
13
Лопес
14
Корчиа
20
Калеро
17
Педроса
25
Рока
5
Лопес
23
Гранеро
4
Санчес
7
Лей
8
Варгас
9
Кальери
78
Дивеев
30
Гогуа
30
Гогуа
78
Дивеев
97
Ахметов
15
Бийол
15
Бийол
97
Ахметов
18
Кучаев
10
Обляков
10
Обляков
18
Кучаев
23
Гранеро
10
Лосано
10
Лосано
23
Гранеро
7
Лей
10
Пьятти
10
Пьятти
7
Лей
9
Кальери
9
Кампусано
9
Кампусано
9
Кальери
Остались в запасе
ЦСКА
Эспаньол
28
Лукас Сантос
ЦФ
1
Илья Помазун
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
21
Оскар Мелендо
ПВ
2
Виктор Гомес
ПЗ
1
Андрес Прието
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
Главный тренер
Давид Галльего
Остались в запасе
28
Лукас Сантос
ЦФ
1
Илья Помазун
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
2
Виктор Гомес
ПЗ
1
Андрес Прието
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Давид Галльего
Статистика матча ЦСКА - Эспаньол
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Али Палабыйык
(Анкара)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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