ЦСКА – мощь. Лидирует в РПЛ с травмами, сложным графиком и самым молодым составом

Заголовки российских сайтов после первого тура, когда ЦСКА проиграл «Крыльям Советов»:
1) «Тяжелейший момент за всe время Гинера. ЦСКА на краю».
2) «ЦСКА снова проваливает старт в РПЛ. Но теперь вопросов больше».
3) «Кто виноват в неудачах ЦСКА? Уволят ли Гончаренко?»
Спустя полтора месяца ЦСКА идет на первом месте в лиге. Последние пять матчей команда выиграла с общим счетом 13:3.
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— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 29, 2019
Просто факты:
• За последние 15 дней ЦСКА сыграл пять матчей. Играли каждые три дня. Результаты: четыре победы и одно поражение.
• У них самый молодой состав в Премьер-лиге. Средний возраст – 23,7 лет.
• Виктор Гончаренко – второй по молодости тренер лиги (42 года) после Мурада Мусаева.
• ЦСКА впервые с мая 2016-го вышел на чистое первое место. И впервые – при Гончаренко.
• По ходу сезона у клуба большие проблемы с травмами. Прямо сейчас не играют из-за повреждений: Щенников, Васин, Ефремов, Набабкин, Дзагоев, Гогуа. Сигурдссон пропустил пять игр, но уже восстановился. Отмечаем, что все это игроки основы.
• Главный козырь команды – прессинг. ЦСКА – лучшая лиги в этом компоненте, у нее 6,40 в показателе PPDA (количество передач, которые команда дает сделать сопернику до того, как производит первое защитное действие).