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    ЦСКА – мощь. Лидирует в РПЛ с травмами, сложным графиком и самым молодым составом


    4.2
    Голосов: 6
    Сегодня, 17:14
    Гончаренко творит чудеса.

    Заголовки российских сайтов после первого тура, когда ЦСКА проиграл «Крыльям Советов»:

    1) «Тяжелейший момент за всe время Гинера. ЦСКА на краю».

    2) «ЦСКА снова проваливает старт в РПЛ. Но теперь вопросов больше».

    3) «Кто виноват в неудачах ЦСКА? Уволят ли Гончаренко?»

    Спустя полтора месяца ЦСКА идет на первом месте в лиге. Последние пять матчей команда выиграла с общим счетом 13:3.

    Просто факты:

    • За последние 15 дней ЦСКА сыграл пять матчей. Играли каждые три дня. Результаты: четыре победы и одно поражение.

    • У них самый молодой состав в Премьер-лиге. Средний возраст – 23,7 лет.

    • Виктор Гончаренко – второй по молодости тренер лиги (42 года) после Мурада Мусаева.

    • ЦСКА впервые с мая 2016-го вышел на чистое первое место. И впервые – при Гончаренко.

    • По ходу сезона у клуба большие проблемы с травмами. Прямо сейчас не играют из-за повреждений: Щенников, Васин, Ефремов, Набабкин, Дзагоев, Гогуа. Сигурдссон пропустил пять игр, но уже восстановился. Отмечаем, что все это игроки основы.

    • Главный козырь команды – прессинг. ЦСКА – лучшая лиги в этом компоненте, у нее 6,40 в показателе PPDA (количество передач, которые команда дает сделать сопернику до того, как производит первое защитное действие).

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер ПФК ЦСКА
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 6
    Комментарии9
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      Рейтинг: +298

      rostik-100 21 минуту назад

      Хорошая команда собралась, удачи им в Лиге Европы.

      0
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      Рейтинг: +1871

      Виталий Орехов 25 минут назад

      Молодцы! Я хоть и болельщик Ростова, но рад за ЦСКА! 6 октября будет огонь!!! "Я так думаю..."

      0
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      Рейтинг: +5035

      BRO_football 46 минут назад

      Судя по прошлому сезону, ЦСКА способен растерять всё своё преимущество в вессених матчах РПЛ. Очень надеюсь, что в этот раз такого не случится.

      0
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      Рейтинг: +6806

      Вомбат > BRO_football 23 минуты назад

      Чтобы на следующий год мы все наблюдали как очередной Лудогорец громит нашу команду в ЛЧ. Очень надеюсь, что в этот раз такого не случится.

      -1
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      Рейтинг: +515

      DemSerg > Вомбат 6 минут назад

      Или Насьональ... Или Бней Игуда...

      0
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      Рейтинг: +1253

      Бриг 53 минуты назад

      По прошлому туру уже было ясно, что цска вернулся. Если будет стабильность, то... Страшно представить.

      0
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      Рейтинг: +85

      Scorp63 57 минут назад

      https://youtu.be/B2h6jAHe3Dk
      Красная Армия всех сильней!!!)

      0
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      Рейтинг: +533

      УхоГорлоНос 1 час назад

      И эта мощь сливает без шансов топу из Болгарии, ага

      1
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      Рейтинг: +8632

      DeStar > УхоГорлоНос 1 час назад

      да это хреново, судить пока рано, но шансов на выход из группы теперь намного меньше

      0
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