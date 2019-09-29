ЦСКА – мощь. Лидирует в РПЛ с травмами, сложным графиком и самым молодым составом

Гончаренко творит чудеса.

Заголовки российских сайтов после первого тура, когда ЦСКА проиграл «Крыльям Советов»:

1) «Тяжелейший момент за всe время Гинера. ЦСКА на краю».

2) «ЦСКА снова проваливает старт в РПЛ. Но теперь вопросов больше».

3) «Кто виноват в неудачах ЦСКА? Уволят ли Гончаренко?»

Спустя полтора месяца ЦСКА идет на первом месте в лиге. Последние пять матчей команда выиграла с общим счетом 13:3.

twit text — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 29, 2019

Просто факты:

• За последние 15 дней ЦСКА сыграл пять матчей. Играли каждые три дня. Результаты: четыре победы и одно поражение.

• У них самый молодой состав в Премьер-лиге. Средний возраст – 23,7 лет.

• Виктор Гончаренко – второй по молодости тренер лиги (42 года) после Мурада Мусаева.

• ЦСКА впервые с мая 2016-го вышел на чистое первое место. И впервые – при Гончаренко.

• По ходу сезона у клуба большие проблемы с травмами. Прямо сейчас не играют из-за повреждений: Щенников, Васин, Ефремов, Набабкин, Дзагоев, Гогуа. Сигурдссон пропустил пять игр, но уже восстановился. Отмечаем, что все это игроки основы.

• Главный козырь команды – прессинг. ЦСКА – лучшая лиги в этом компоненте, у нее 6,40 в показателе PPDA (количество передач, которые команда дает сделать сопернику до того, как производит первое защитное действие).