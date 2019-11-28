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  • Матвеев: «Теперь все увидели, что «Краснодар» и «Базель» похожи по силе, и разница в 1-2 мяча в матчах между ними – норма»

Матвеев: «Теперь все увидели, что «Краснодар» и «Базель» похожи по силе, и разница в 1-2 мяча в матчах между ними – норма»

28 ноября 2019, 22:16
7

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев ответил на вопросы журналистов после победы над «Базелем» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

– Рады победе и тому, что первый тайм был полностью за нами. Второй получился не столь ярким, но довольны, что победили.

– Отчего такая разница между этой игрой и первой, в Швейцарии?

– Там было 4-5 моментов, которые мы обязаны были реализовывать. Не сумели – отсюда и такой счет. А теперь все увидели, что команды похожи по силе, и разница в один-два мяча в матчах между ними – норма.

– Крицюк в еврокубках будет всегда теперь играть?

– Посмотрим, но его игрой мы довольны.

– Что думаете про удаление Ари?

– Эмоции немножко захлестнули, это смазало впечатление о победе. Таков футбол. Бывает.

– Его проступок заслуживает штрафа?

– Внутреннее дело команды. Оценка его действиям будет дана. В Испании заменим Ари Бергом или Игнатьевым. Хотя Ари другого плана форвард, и в чем-то мы, конечно, потеряли.

  • «Краснодар» выиграл у «Базеля» со счетом 1:0.
  • Ари забил единственный гол в матче.
  • «Бомбардир» провел текстовую трансляцию встречи.

Источник: «Матч ТВ»
Лига Европы Краснодар Базель Матвеев Сергей
Комментарии (7)
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dimmmka
1574969236
Похожи по силе.....несмотря на то,что стоимость игроков Краснодара в три раза выше
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Алекс636363
1574972141
помолчал бы. с валенсией, байером, в этом году с базелем и хетафе было такое ощущение, что команда элементарно не знает, как ей атаковать. базель сегодня, конечно, сильнее, а когда-то даже позортак имел его 1-1 и 3-2. а так пока имеем еще позордар, позортив и позорка. зениту немного повезло, поэтоиу пока не будем его переименовывать в позорнит
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Argon
1574973812
Крицюк играл на троечку. Ногами вообще играть не может. Когда на него отпасовывали защитники - паниковал и ошибался.
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den161
1575001882
5 не норма
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Play
1575005795
Базелю от этого матча особо ничего и не нужно было, в атаку практически не шли, не было двух ключевых игроков, Краснодар вроде неплохо держал мяч и атаковал, но завершения нет. Матч не показателен совершенно, чтобы по нему делать какие-то выводы, скромнее нужно быть.
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