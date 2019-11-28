Матвеев: «Теперь все увидели, что «Краснодар» и «Базель» похожи по силе, и разница в 1-2 мяча в матчах между ними – норма»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев ответил на вопросы журналистов после победы над «Базелем» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
– Рады победе и тому, что первый тайм был полностью за нами. Второй получился не столь ярким, но довольны, что победили.
– Отчего такая разница между этой игрой и первой, в Швейцарии?
– Там было 4-5 моментов, которые мы обязаны были реализовывать. Не сумели – отсюда и такой счет. А теперь все увидели, что команды похожи по силе, и разница в один-два мяча в матчах между ними – норма.
– Крицюк в еврокубках будет всегда теперь играть?
– Посмотрим, но его игрой мы довольны.
– Что думаете про удаление Ари?
– Эмоции немножко захлестнули, это смазало впечатление о победе. Таков футбол. Бывает.
– Его проступок заслуживает штрафа?
– Внутреннее дело команды. Оценка его действиям будет дана. В Испании заменим Ари Бергом или Игнатьевым. Хотя Ари другого плана форвард, и в чем-то мы, конечно, потеряли.
- «Краснодар» выиграл у «Базеля» со счетом 1:0.
- Ари забил единственный гол в матче.
- «Бомбардир» провел текстовую трансляцию встречи.