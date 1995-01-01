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    Матвеев: «Теперь все увидели, что «Краснодар» и «Базель» похожи по силе, и разница в 1-2 мяча в матчах между ними – норма»

    Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев ответил на вопросы журналистов после победы над «Базелем» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

    – Рады победе и тому, что первый тайм был полностью за нами. Второй получился не столь ярким, но довольны, что победили.

    – Отчего такая разница между этой игрой и первой, в Швейцарии?

    – Там было 4-5 моментов, которые мы обязаны были реализовывать. Не сумели – отсюда и такой счет. А теперь все увидели, что команды похожи по силе, и разница в один-два мяча в матчах между ними – норма.

    – Крицюк в еврокубках будет всегда теперь играть?

    – Посмотрим, но его игрой мы довольны.

    – Что думаете про удаление Ари?

    – Эмоции немножко захлестнули, это смазало впечатление о победе. Таков футбол. Бывает.

    – Его проступок заслуживает штрафа?

    – Внутреннее дело команды. Оценка его действиям будет дана. В Испании заменим Ари Бергом или Игнатьевым. Хотя Ари другого плана форвард, и в чем-то мы, конечно, потеряли.

    • «Краснодар» выиграл у «Базеля» со счетом 1:0.
    • Ари забил единственный гол в матче.
    • «Бомбардир» провел текстовую трансляцию встречи.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 22:16
    Комментарии5
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      Рейтинг: +192

      Алекс636363 24 минуты назад

      помолчал бы. с валенсией, байером, в этом году с базелем и хетафе было такое ощущение, что команда элементарно не знает, как ей атаковать. базель сегодня, конечно, сильнее, а когда-то даже позортак имел его 1-1 и 3-2. а так пока имеем еще позордар, позортив и позорка. зениту немного повезло, поэтоиу пока не будем его переименовывать в позорнит

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      Рейтинг: +972

      Retiremen_VMF > Алекс636363 19 минут назад

      Слушай, пробовал через гугл переводчик, он тоже не перевел. Раз уж пишешь, смотри что пишешь. Единственное понял, это про, команда элементарно не знает как ей атаковать. С этим абсолютно согласен.

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      Рейтинг: +1820

      Борат 39 минут назад

      Сравнил свой колхоз бестрофейный с базелем?
      Он серьёзно???

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      Рейтинг: +972

      Retiremen_VMF > Борат 5 минут назад

      А сколько Базелю лет, не подскажете? Наверное нет, тогда я подскажу.
      основан в 1893 году, это давно. Первый трофей заработал 1933 году, кубок Швейцарии, то есть через 50 лет. А колхозу бестрофейному всего 11 лет. Он уже должен был завоевать звание чемпиона мира 7 раз? Или ваш коллектив на столько плох, что надо оскорбить чужой? Раз грязь льешь, значит бестрофейные уже вставили пистон и не раз скорей всего. Ну, не расстраивайся.
      Всем желаю здоровья!

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      Рейтинг: +712

      dimmmka 1 час назад

      Похожи по силе.....несмотря на то,что стоимость игроков Краснодара в три раза выше

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