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Краснодар - Базель

28.11.2019, Четверг, 18:50 мск Краснодар, стадион ФК Краснодар Трансляция: Матч ТВ Лига Европы, 5 тур Краснодар - Базель
Лига Европы (2019/2020), группа C
Квалификация, 1 тур
19 сентября, четверг 19:55 Базель 5:0 Краснодар
Товарищеские матчи 2018

22 января, вторник 17:00 Базель 2:0 Краснодар
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 6 4 1 1 12:4 +8 13
2. Хетафе 6 4 0 2 8:4 +4 12
3. Краснодар 6 3 0 3 7:11 -4 9
4. Трабзонспор 6 0 1 5 3:11 -8 1
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    Рейтинг: +987

    Mirak92 28 ноября 2019, 20:47

    Ну слава богу)молодцы ! С победой! Дай бог и нам выйграть блин

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 28 ноября 2019, 20:47

    с победой быков!!! нужно еще в следующей игре выиграть у Хетафе!!!

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 28 ноября 2019, 20:42

    ухххххххххххххх!!! забили наконец!!! давите базельцев!!!

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    Рейтинг: +14956

    vka1970 28 ноября 2019, 20:21

    Хох, красавцы.
    Молодцы южане.Дави швейцарцев!!!

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    Рейтинг: +463

    Great Tartaria 28 ноября 2019, 20:21

    мне показалось или у Ари на футболке Орел клюет быка?

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    Рейтинг: +192

    GuberDV > Great Tartaria 28 ноября 2019, 20:42

    Нет, не показалось. Только это не орёл, а баклан)))

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    Рейтинг: +463

    Great Tartaria 28 ноября 2019, 20:19

    ну хоть с пенальти давайте епрст.........

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    Рейтинг: +987

    Mirak92 > Great Tartaria 28 ноября 2019, 20:49

    Ну в теперь брат наша очередь,всплюнь блин

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    Рейтинг: +463

    Great Tartaria 28 ноября 2019, 20:17

    в нападении краснодар никакущий... Намли карявый, Вандерсон тоже..... а нужна победа!!!!
    всё очень медленно, доходят до штрафной и всё.......

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    Рейтинг: +463

    Great Tartaria 28 ноября 2019, 19:19

    этот Рамирес краснодарский ***** чтоль? перед тем как быковать. сделайте себе такую же прическу и потусуйте по улицам. посмотрим , что люди скажут......

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    Рейтинг: +91

    NuBiK007 > Great Tartaria 28 ноября 2019, 23:27

    ты годом не ошибся? лет 10-15 назад что то сказали бы, а щас пох** всем!

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    Рейтинг: +6441

    Enter2006 28 ноября 2019, 18:27

    Удачи и желаю вам выиграть!
    КРАСНОДАР! ВПЕРЕЕЕД!

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    Рейтинг: +122

    yudinvitalik 28 ноября 2019, 08:47

    ФК Краснодар, я верю в тебя, пойду сегодня на стадион и буду болеть за вас всей душой и телом)))))!!!!!!!

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