Краснодар - Базель

Ну слава богу)молодцы ! С победой! Дай бог и нам выйграть блин
|Квалификация, 1 тур
|19 сентября, четверг
|19:55
|Базель
|5:0
|Краснодар
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Базель
|6
|4
|1
|1
|12:4
|+8
|13
|2.
|Хетафе
|6
|4
|0
|2
|8:4
|+4
|12
|3.
|Краснодар
|6
|3
|0
|3
|7:11
|-4
|9
|4.
|Трабзонспор
|6
|0
|1
|5
|3:11
|-8
|1
с победой быков!!! нужно еще в следующей игре выиграть у Хетафе!!!
ухххххххххххххх!!! забили наконец!!! давите базельцев!!!
Хох, красавцы.
Молодцы южане.Дави швейцарцев!!!
мне показалось или у Ари на футболке Орел клюет быка?
Нет, не показалось. Только это не орёл, а баклан)))
ну хоть с пенальти давайте епрст.........
Ну в теперь брат наша очередь,всплюнь блин
в нападении краснодар никакущий... Намли карявый, Вандерсон тоже..... а нужна победа!!!!
всё очень медленно, доходят до штрафной и всё.......
этот Рамирес краснодарский ***** чтоль? перед тем как быковать. сделайте себе такую же прическу и потусуйте по улицам. посмотрим , что люди скажут......
ты годом не ошибся? лет 10-15 назад что то сказали бы, а щас пох** всем!
ФК Краснодар, я верю в тебя, пойду сегодня на стадион и буду болеть за вас всей душой и телом)))))!!!!!!!