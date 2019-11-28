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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Краснодар - Базель
Краснодар - Базель: обзор матча 28 ноября 2019
Краснодар
28.11.2019, четверг, 18:50
Лига Европы, группа C, 5 тур
1 : 0
Завершен
Базель
72'
Ари (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Базель
Вторая желтая
Ари
90'
+5
Желтая карточка
А. Мартынович
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Фрай
Желтая карточка
К. Рамирес
75'
Желтая карточка
Ари
73'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ари
72'
Желтая карточка
Ю. Газинский
63'
Желтая карточка
Вандерсон
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
АП
94
Вандерсон
АП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Сергей Матвеев
Базель
1
Йонас Омлин
ВР
15
Блас Риверос
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ОП
10
Самуэле Кампо
ЦП
14
Валентин Штокер
ПП
19
Ноа Окафор
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Базель
1
Джордже Николич
ВР
47
Элис Исуфи
ЦЗ
3
Константинос Димитриу
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
7
Лука Дзуффи
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
19
Артур Кабрал
ЦФ
4-3-2-1
33
Крицюк
2
Рамирес
25
Спайич
14
Мартынович
98
Петров
8
Ольссон
18
Газинский
52
Вилена
94
Вандерсон
93
Сулейманов
39
Ари
3-3-2-2
1
Омлин
15
Альдрете
31
Бергстрем
5
Джемерт
30
Видмер
20
Фрай
15
Риверос
14
Штокер
10
Кампо
9
Адеми
19
Окафор
Остались в запасе
Краснодар
Базель
39
Матвей Сафонов
ВР
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Матвеев
47
Элис Исуфи
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
3
Константинос Димитриу
ЦЗ
1
Джордже Николич
ВР
7
Лука Дзуффи
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Остались в запасе
47
Элис Исуфи
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
3
Константинос Димитриу
ЦЗ
1
Джордже Николич
ВР
7
Лука Дзуффи
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Сергей Матвеев
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Краснодар - Базель
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Главный судья:
Бобби Мэдден
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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