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    Тренер «Краснодара» Матвеев – после 0:3 от «Хетафе»: «Обидно, но что поделать. Это футбол»

    Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвел итоги матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы против «Хетафе».

    • Испанцы выиграли со счетом 3:0.
    • Все три гола были забиты с 76-й по 86-ю минуту.
    • Южане вылетели из турнира.

    «Хетафе» победил заслуженно, но до 75-й минуты была равная игра. Были обоюдные подходы. Мы ожидали плотного матча, так как «Хетафе» играет в плотный футбол. После забитого мяча упустили инициативу и проиграли. Обидно, но что поделать. Это футбол», – сказал Матвеев.

    Без вариантов – это худший еврогод в истории России

    Источник: «Чемпионат»

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    12.12.2019 23:48
    Комментарии3
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      Рейтинг: +327

      Valeron2790 35 минут назад

      Нет, то что вы показываете это не футбол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1932

      Борат 44 минуты назад

      Галицкий обычный терпила.
      Как он держит этих физруков?
      Неужели не может нормального тренака нанять? Думаю, с тем же Валерой он бы гораздо больше получил за эти пару сезонов...

      1
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      Рейтинг: -21

      Вальдемар IV > Борат 26 минут назад

      может бережет бабки газпрома, ведь тогда вдвойне придется судей подкупать, это сейчас можно на автопилоте доехать

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