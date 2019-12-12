Тренер «Краснодара» Матвеев – после 0:3 от «Хетафе»: «Обидно, но что поделать. Это футбол»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвел итоги матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы против «Хетафе».

Испанцы выиграли со счетом 3:0.

Все три гола были забиты с 76-й по 86-ю минуту.

Южане вылетели из турнира.

«Хетафе» победил заслуженно, но до 75-й минуты была равная игра. Были обоюдные подходы. Мы ожидали плотного матча, так как «Хетафе» играет в плотный футбол. После забитого мяча упустили инициативу и проиграли. Обидно, но что поделать. Это футбол», – сказал Матвеев.

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