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  • Тренер «Краснодара» Матвеев – после 0:3 от «Хетафе»: «Обидно, но что поделать. Это футбол»

Тренер «Краснодара» Матвеев – после 0:3 от «Хетафе»: «Обидно, но что поделать. Это футбол»

12 декабря 2019, 23:48
7

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвел итоги матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы против «Хетафе».

  • Испанцы выиграли со счетом 3:0.
  • Все три гола были забиты с 76-й по 86-ю минуту.
  • Южане вылетели из турнира.

«Хетафе» победил заслуженно, но до 75-й минуты была равная игра. Были обоюдные подходы. Мы ожидали плотного матча, так как «Хетафе» играет в плотный футбол. После забитого мяча упустили инициативу и проиграли. Обидно, но что поделать. Это футбол», – сказал Матвеев.

Без вариантов – это худший еврогод в истории России

Источник: «Чемпионат»
Лига Европы Хетафе Краснодар Матвеев Сергей
Комментарии (7)
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Valeron2790
1576185160
Нет, то что вы показываете это не футбол.
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"Локо" в атаке
1576188637
Хетафе Краснодару-hasta la vista
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evgevg13
1576205959
Обидно, но что поделать. Это футбол.- читай:Обидно, но что поделать. Так надо...
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Loko_Roma
1576211814
Та команда, которая в России подтянет физику на уровне Англии-Испании, будет доминировать многие года. Посмотрите, все наши клубы во 2х таймах по сути вставали, и их физикой брали.
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mihail200606
1576213854
Не пойму почему до сих пор не найдут нормального тренера...
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